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Посольство США просить американців не відвідувати Україну на Рош га-Шана

сша,посольство

Громадян Сполучених Штатів Америки (США) закликають утриматися від поїздки до України на святкування Рош Ха-Шана - єврейського Нового року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТз посиланням на посольство США.

У посольстві нагадали, що після вторгнення Росії призупинили консульські послуги. Державний департамент рекомендує громадянам США не їздити в Україну. А ті, хто знаходяться в країні, мають безпечно покинути її або проявляти обережність через можливість військових атак.

Якщо громадяни США ігнорують рекомендації, то вони повинні зробити наступні кроки:

Скласти заповіт і вказати страхових бенефіціарів;

Обговорити з близькими план догляду/опіки над дітьми,домашніми тваринами, майном, речами, неліквідними активами (колекції, твори мистецтва тощо), побажаннями щодо похорону тощо;

Залишити зразки ДНК у постачальника медичних послуг;

Розробити особистий план забезпечення безпеки;

Зареєструвати поїздку в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP);

Підготувати план дій у надзвичайних ситуаціях;

Уникати демонстрацій і скупчень людей

Зазначимо, цього року Рош Ха-Шана відзначається 25-27 вересня. До війни тисячі паломників-хасидів на святкування єврейського Нового року відвідували могилу цадика Нахмана в Умані (Черкаська область), яка вважається святинею послідовників хасидизму.

Автор: 

посольство (942) США (22568) хасиди (176)


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Жизнь Американского гражданина очень дорого стоит..где бы он ни был...хоть в Украине...хоть в Гондурасе или Турции...
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26.08.2022 20:21 Відповісти
Ну так заберіть його до себе.
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26.08.2022 20:25 Відповісти
В Украине этих мест больше ,чем во всей Европе.
Меджибож. Нежин, Чернобыль, Бердичев, Житомир и дт.
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26.08.2022 22:10 Відповісти
обменять на оружие.
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26.08.2022 22:36 Відповісти
Ну та чого ж утримуватися, це не по-демократичному, перешкоджати свободі переміщення і відправлення релігії.

Краще притиснути Ізраїль поставити Україні залізний купол - для початку прикрити Білу Церкву, чи де там хасиди приїжджають. І нехай їдуть собі.

Купол протестується на українських умовах і якщо добре себе зарекомендує (на "калібрах" та С-300) - можна прикупити ще пару десятків і прикрити і решту місць, які зараз ********** рашистами.
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26.08.2022 23:06 Відповісти
"Купол" закриває і Ізраілі міста від саморобних некерованих ракет.
Від Іскандерів, Калібрів, Х 22 то буде не те, гарантій ніяких від слова абсолютно.
Пєтріот то інша справа.
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26.08.2022 23:52 Відповісти
Насмішили -
Хасидам пофіг навіть якщо Земля зійде з орбіти, вони на могилу рабе Нахмана все одно поїдуть 😆
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26.08.2022 23:50 Відповісти
 
 