Посольство США просить американців не відвідувати Україну на Рош га-Шана
Громадян Сполучених Штатів Америки (США) закликають утриматися від поїздки до України на святкування Рош Ха-Шана - єврейського Нового року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТз посиланням на посольство США.
У посольстві нагадали, що після вторгнення Росії призупинили консульські послуги. Державний департамент рекомендує громадянам США не їздити в Україну. А ті, хто знаходяться в країні, мають безпечно покинути її або проявляти обережність через можливість військових атак.
Якщо громадяни США ігнорують рекомендації, то вони повинні зробити наступні кроки:
Скласти заповіт і вказати страхових бенефіціарів;
Обговорити з близькими план догляду/опіки над дітьми,домашніми тваринами, майном, речами, неліквідними активами (колекції, твори мистецтва тощо), побажаннями щодо похорону тощо;
Залишити зразки ДНК у постачальника медичних послуг;
Розробити особистий план забезпечення безпеки;
Зареєструвати поїздку в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP);
Підготувати план дій у надзвичайних ситуаціях;
Уникати демонстрацій і скупчень людей
Зазначимо, цього року Рош Ха-Шана відзначається 25-27 вересня. До війни тисячі паломників-хасидів на святкування єврейського Нового року відвідували могилу цадика Нахмана в Умані (Черкаська область), яка вважається святинею послідовників хасидизму.
Будь ласка, зачекайте...
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Краще притиснути Ізраїль поставити Україні залізний купол - для початку прикрити Білу Церкву, чи де там хасиди приїжджають. І нехай їдуть собі.
Купол протестується на українських умовах і якщо добре себе зарекомендує (на "калібрах" та С-300) - можна прикупити ще пару десятків і прикрити і решту місць, які зараз ********** рашистами.
Від Іскандерів, Калібрів, Х 22 то буде не те, гарантій ніяких від слова абсолютно.
Пєтріот то інша справа.
Хасидам пофіг навіть якщо Земля зійде з орбіти, вони на могилу рабе Нахмана все одно поїдуть 😆