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Рашисти з кулеметів та мінометів обстріляли громади Сумщини, - Живицький

окупанти

Російські війська обстріляли три громади у Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"О пів на третю ночі 20 пострілів з кулемету по територіях Шалигинської громади. А о 07.40 почався мінометний обстріл, 18 приходів по околицях Атинського, Білопільської громади", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо людей дістали травми внаслідок ворожих обстрілів Сумщини, - ОВА

Зазначається, що втрат та руйнувань немає.

армія рф (17236) обстріл (28274) Сумська область (3561)


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та обстріляйте вже їх.. шо за японські церемонії
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27.08.2022 10:08 Відповісти
 
 