Рашисти з кулеметів та мінометів обстріляли громади Сумщини, - Живицький
Російські війська обстріляли три громади у Сумській області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"О пів на третю ночі 20 пострілів з кулемету по територіях Шалигинської громади. А о 07.40 почався мінометний обстріл, 18 приходів по околицях Атинського, Білопільської громади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що втрат та руйнувань немає.
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Vlad Koval #522322
показати весь коментар27.08.2022 10:08 Відповісти Мені подобається 1
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