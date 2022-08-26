Четверо людей дістали травми внаслідок ворожих обстрілів Сумщини, - ОВА

У Сумській області внаслідок ворожих обстрілів четверо людей зазнали травм.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"За день сьогодні росіяни випустили по нашій землі близько 140 мін та снарядів. Під ворожим вогнем опинилися території Есманської та Шалигинської громад Шосткинського району; Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району.

Нажаль четверо людей у Білопільській громаді отримали травми, наразі знаходяться під наглядом лікарів", - йдеться у дописі.

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