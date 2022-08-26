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Новости Война
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Четыре человека получили травмы в результате вражеских обстрелов Сумщины, - ОВА

сумщина,дпсу

В Сумской области в результате вражеских обстрелов четыре человека получили травмы.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

За день сегодня россияне выпустили по нашей земле около 140 мин и снарядов. Под вражеским огнем оказались территории Эсманской и Шалыгинской громад Шосткинского района; Хотинской, Миропольской, Белопольской громад Сумского района.

К сожалению, четыре человека в Белопольской громаде получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

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обстрел (26951) ранение (3377) Сумская область (3013)


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Під Мелітополем на складах бавовна.
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26.08.2022 23:13 Ответить
 
 