Четыре человека получили травмы в результате вражеских обстрелов Сумщины, - ОВА

В Сумской области в результате вражеских обстрелов четыре человека получили травмы.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

За день сегодня россияне выпустили по нашей земле около 140 мин и снарядов. Под вражеским огнем оказались территории Эсманской и Шалыгинской громад Шосткинского района; Хотинской, Миропольской, Белопольской громад Сумского района.

К сожалению, четыре человека в Белопольской громаде получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

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