Киевские власти могут принять решение о принудительной эвакуации жителей отдельных районов

Столичные власти могут принять решение о принудительной эвакуации жителей отдельных районов Киева. Это может затронуть тех, кто живет рядом с объектами критической инфраструктуры. Однако пока решение о принудительной эвакуации не принято.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал директор Департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Роман Ткачук в интервью изданию "Главком".

"Пока решение о принудительной эвакуации не принято. Люди, живущие возле объектов критической инфраструктуры, всегда должны осознавать, что по этим объектам может быть нанесен удар. Поэтому каждый самостоятельно решает, нужно ли возвращаться в город и жить рядом с этими объектами", - отметил Ткачук.

Также он добавил, что во всех районах Киева, согласно правилам гражданской защиты, есть эвакуационные комиссии. Сейчас в столице началась тренировка этих комиссий.

"Сейчас мы при необходимости начинаем тренировку этих эвакуационных комиссий и прекрасно понимаем, как будем проводить эвакуацию того или иного района или всего города. Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации, система должна быть готова к этому" - рассказал Ткачук.

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