В более чем тысячи школах и детсадах Киева проверили укрытия, - Кличко

В столице планируют с 1 сентября открыть школы для обучения детей, в том числе и в очном формате. Но образовательный процесс должен быть безопасным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время состоявшейся в Киеве августовской конференции педагогов.

"Даже в этих сложных условиях, в ситуации военного положения мы с вами приняли решение открыть школы и садики и начать в них новый учебный год. Учебные заведения города снова будут принимать ученииков, детей. Это серьезное и ответственное решение. Потому что безопасность и жизнь детей – это самое важное. Мы делаем все, чтобы с 1 сентября столичные ученики имели возможность вернуться за школьные парты. Обустройство укрытий в наших школах и садах – самый главный вопрос в подготовке учебных заведений. Потому что речь идет о жизни и здоровье наших детей. Поэтому прошу серьезно отнестись к этому вопросу", – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что для безопасности детей и учителей в школах и детсадах города провели мониторинг укрытий и помещений более 1 тысячи учебных заведений – насчет возможности их использования в качестве простейших укрытий. На сегодняшний день обследовано 100% учебных заведений и составлены акты оценки 67% укрытий при учебных заведениях.

"В Киеве для очного обучения детей откроют только те школы, где обустроены простейшие укрытия. Учреждения же, в которых и рядом с которыми нет укрытий, будут работать в онлайн формате", - подчеркнул Кличко.

Также мэр сообщил, что столичная власть даже в условиях военного времени находит возможность продолжать финансировать сферу образования.

"Я хочу напомнить, что и два предыдущих года были непростыми для образовательного процесса – из-за пандемии коронавируса. И все же война стала самым большим испытанием для каждого из нас. И даже в условиях военного положения мы продолжаем вкладывать средства в образование по тем направлениям, которые являются неотложными. Это ремонт и обустройство укрытий, противопожарные мероприятия, подготовка к осенне-зимнему периоду и подготовка к новому учебному году. В общей сложности на это из городского бюджета выделили почти 460 млн гривен", – подчеркнул Виталий Кличко.

