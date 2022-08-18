Киев получил от немецких партнеров 19 автобусов и машин спецтехники, - Кличко

Виталий Кличко передал городским коммунальным предприятиям 19 автобусов и машин спецтехники, которые были получены как помощь от немецких партнеров.

Об этом сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Киев получил и передает сегодня коммунальному предприятию "Киевпасстранс" 19 автобусов. Их столица Украины получила как помощь от частных транспортных предприятий из четырех немецких городов – Мюнхена, Регензбурга, Ганновера и Зевена. В частности, Киев получил 11 обычных городских автобусов, 6 длинных (так называемых гармошек) и два междугородных автобуса класса "Турист". Также мы сегодня передаем КП "Киевспецтранс" три мусоровоза Mercedes, которые Киев получил от города Берлин", - заявил Кличко.

Мэр Киева сообщил, что город получил автобусы производства компаний MAN, Mercedes и SETRA. Они в отличном состоянии, недавно работали на улицах немецких городов, а вскоре выйдут на маршруты в Днепровском и Деснянском районах столицы.

"Мы благодарим всех партнеров Украины и Киева за их помощь. Для нас как для городской власти очень важно сегодня поддерживать жизнедеятельность столицы, обеспечивать комфорт ее жителей. И мы делаем все для этого", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Кличко передал городским службам 12 пожарно-спасательных автомобилей и 7 скорых, полученных от немецких и польских партнеров.

