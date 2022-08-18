РУС
Новости
Киев получил от немецких партнеров 19 автобусов и машин спецтехники, - Кличко

Виталий Кличко передал городским коммунальным предприятиям 19 автобусов и машин спецтехники, которые были получены как помощь от немецких партнеров.

Об этом сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Киев получил и передает сегодня коммунальному предприятию "Киевпасстранс" 19 автобусов. Их столица Украины получила как помощь от частных транспортных предприятий из четырех немецких городов – Мюнхена, Регензбурга, Ганновера и Зевена. В частности, Киев получил 11 обычных городских автобусов, 6 длинных (так называемых гармошек) и два междугородных автобуса класса "Турист". Также мы сегодня передаем КП "Киевспецтранс" три мусоровоза Mercedes, которые Киев получил от города Берлин", - заявил Кличко.

Мэр Киева сообщил, что город получил автобусы производства компаний MAN, Mercedes и SETRA. Они в отличном состоянии, недавно работали на улицах немецких городов, а вскоре выйдут на маршруты в Днепровском и Деснянском районах столицы.

"Мы благодарим всех партнеров Украины и Киева за их помощь. Для нас как для городской власти очень важно сегодня поддерживать жизнедеятельность столицы, обеспечивать комфорт ее жителей. И мы делаем все для этого", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Кличко передал городским службам 12 пожарно-спасательных автомобилей и 7 скорых, полученных от немецких и польских партнеров.

+10
Зараз знову зелена шобла буде кричати що піар. Але що передав Зе і вся його *******, також що зробив 95 квартал підарасів ?!
показать весь комментарий
18.08.2022 16:29 Ответить
+6
Братья Кличко в Германии тренировались и проживали много лет..их менеджер и тренер был крутым мужиком....быдло..помолчите..хоть месяц..стадо баранов..
Тошнит ***** от вам тупых..
показать весь комментарий
18.08.2022 16:36 Ответить
+6
Вроді нормально все з заголовком.Чи нехвата згадки про керівну роль Ермака?
показать весь комментарий
18.08.2022 16:43 Ответить
Кличко передав! Сам съездил, сам все машины перегонял через границу... Мы пахали.
Немецкие партнеры передали Киеву автобусы и спецтехнику - такой заголовок был бы уместней.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:28 Ответить
Вроді нормально все з заголовком.Чи нехвата згадки про керівну роль Ермака?
показать весь комментарий
18.08.2022 16:43 Ответить
Причем тут вообще Ермак?
Он заведует канцелярией Зеленского. По крайней мере у него такие полномочия.
Не понимаю я людей, что сами дают власть людям, не наделенных ею.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:23 Ответить
Ага, віремо, що Єрмак діє виключно в межах своїх повноважень.
показать весь комментарий
19.08.2022 06:58 Ответить
Зараз знову зелена шобла буде кричати що піар. Але що передав Зе і вся його *******, також що зробив 95 квартал підарасів ?!
показать весь комментарий
18.08.2022 16:29 Ответить
Партнерам, ні сіло, ні впало, нестерпно захотилось купити і віддати автобуси та машини спецтехніки Києву, а тут Кличко. Точно. Все так і було.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:44 Ответить
А нічого, що німецькі партнери надали цю допомогу, в тому числі, й з особистої симпатії до Віталія Кличка (а не Педаліка, як пишеш ти - перефарбоване недобите риго-анальне чмо), який дуже популярний у Німеччині
показать весь комментарий
18.08.2022 17:35 Ответить
Братья Кличко в Германии тренировались и проживали много лет..их менеджер и тренер был крутым мужиком....быдло..помолчите..хоть месяц..стадо баранов..
Тошнит ***** от вам тупых..
показать весь комментарий
18.08.2022 16:36 Ответить
На німецьких автобусах поїдемо у контрнаступ на Херсон...
показать весь комментарий
18.08.2022 16:38 Ответить
зебобіки, а де подібний піар від зеленої влади і коломойши. ааааа. забув, відосики. а від бені даже цього немає.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:06 Ответить
Та ну! А "патріотичні" тату, а "крута" фотосесія у "Вог"? І ваще -

Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

Ночью стану у окна
И стою всю ночь без сна.
Вся печаль об Украине -
Как там бедная она?
показать весь комментарий
18.08.2022 17:46 Ответить
почему не ставят броне кузов и стеклы или вашпе без них только дырка для водилы...и колеса те что как соты что пули не пробили..
показать весь комментарий
18.08.2022 17:19 Ответить
Віталька замість того, щоб рити окопи і готувати місто, до 24.02 і в день, і в ночі гнав свій корупційний міст на "Троєщину" імені Дені Комарницького. Приперли на будівництво арендного дорогучого крана і потім він тихенько зник, коли все гупало навкруги.
Це він не знав про напад чи як і найвеличніший просто не сказав своїм виборцям, таким же тупим як 73%?
А зараз він готує черновий дерибан землі на 25.08, зі всіма вже порішав його Бондаренко, тільки ЄС знов не дає голоси. І війна їм не заважає і гроші на ботів є!
показать весь комментарий
18.08.2022 19:01 Ответить
 
 