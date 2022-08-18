В незаконном хранении оружия и боеприпасов уличен один из добробатов Киева, - СБУ. ФОТО

В ходе спецоперации Служба безопасности обнаружила склад незаконного хранения оружия и боеприпасов, организованный одним из добровольческих формирований территориального общества Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"При обыске изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова и почти 1 тыс. боеприпасов к ним. Указанное оружие могло быть использовано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона", - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить таких правонарушений, СБУ сработала на опережение и изъяла всю партию средств поражения. Все автоматы и боекомплект направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.















