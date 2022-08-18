РУС
В незаконном хранении оружия и боеприпасов уличен один из добробатов Киева, - СБУ. ФОТО

В ходе спецоперации Служба безопасности обнаружила склад незаконного хранения оружия и боеприпасов, организованный одним из добровольческих формирований территориального общества Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В незаконном хранении оружия и боеприпасов уличен один из добробатов Киева, - СБУ 01

"При обыске изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова и почти 1 тыс. боеприпасов к ним. Указанное оружие могло быть использовано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона", - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить таких правонарушений, СБУ сработала на опережение и изъяла всю партию средств поражения. Все автоматы и боекомплект направлены на экспертизу.

Также читайте: СБУ проводит контрдиверсионные меры в Сумах, - горсовет

В рамках уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.


В незаконном хранении оружия и боеприпасов уличен один из добробатов Киева, - СБУ 02
В незаконном хранении оружия и боеприпасов уличен один из добробатов Киева, - СБУ 03
В незаконном хранении оружия и боеприпасов уличен один из добробатов Киева, - СБУ 04
В незаконном хранении оружия и боеприпасов уличен один из добробатов Киева, - СБУ 05
В незаконном хранении оружия и боеприпасов уличен один из добробатов Киева, - СБУ 06
В незаконном хранении оружия и боеприпасов уличен один из добробатов Киева, - СБУ 07
В незаконном хранении оружия и боеприпасов уличен один из добробатов Киева, - СБУ 08

Киев (26139) оружие (10437) СБУ (20433) добровольцы (1209)
Топ комментарии
+76
Під час війни - "незаконне зберігання зброї" добробатом... Що це?
18.08.2022 10:24 Ответить
18.08.2022 10:24 Ответить
+69
Візміть на облік і поверніть назад добровольцям. Ті, хто вилучає зброю у добровольців під час війни - це російський диверсант
18.08.2022 10:27 Ответить
18.08.2022 10:27 Ответить
+51
Влада готується до мирної угоди з окупантами. Вже переслідують добробати. Це повинна була влада видати цю зброю. Скоріше за все це трофейна
18.08.2022 10:25 Ответить
18.08.2022 10:25 Ответить
Комментировать
Страница 2 из 2
І ще цікавий момент, тоді в нас був тил, де зброя нікому не птрібна була, зараз поняття тилу дуже хитке, ЙОГО ЙОГО ФАКТИЧНО НЕМА. Тому роззброєння тоді і зараз потрібно розцінювати саме як порядок версус злочин.
18.08.2022 11:37 Ответить
18.08.2022 11:37 Ответить
Одні "писали", інші "читали". Де 8000 засуджених по тих справах? 8000! Таке приховати неможливо. Он коли Ріфмастера і Дугар в СІЗО тримали по сфабрикованому звинуваченню - то про це вся Україна знала.
18.08.2022 11:56 Ответить
18.08.2022 11:56 Ответить
+5
18.08.2022 12:55 Ответить
18.08.2022 12:55 Ответить
Критикують зелену владу не тільки прихільники Пороха, а будь -які адекватні люди.
18.08.2022 11:54 Ответить
18.08.2022 11:54 Ответить
самі роздавали а тепер що !!!
ви кончені, СБУ ?
18.08.2022 11:23 Ответить
18.08.2022 11:23 Ответить
роздавали по паспортах, вели списки
Тут незареєстровані.
18.08.2022 11:25 Ответить
18.08.2022 11:25 Ответить
Тебе також можливо розглянути як потенціального гвалтівника....
18.08.2022 13:25 Ответить
18.08.2022 13:25 Ответить
Вся вилучена зброя була зареєстрована
18.08.2022 17:01 Ответить
18.08.2022 17:01 Ответить
"Вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території столичного регіону", - йдеться у повідомленні."
===============================================================

Як вам чикістське формулюваннячко "могла бути використана" ?
З таким формулюванням можна причепитись до будь-якого кухонного ножа, викрутки та молока, що вони МОЖУТЬ бути використані для вчинення навмисного вбивства.
18.08.2022 11:34 Ответить
18.08.2022 11:34 Ответить
О....саме час роззброювати українців.
О, СБУ і досі на кацапів працює.
18.08.2022 11:34 Ответить
18.08.2022 11:34 Ответить
ЗеЛеная мразь чует.что ему от народа п#зда.за все будет отвечать гнида!
18.08.2022 11:35 Ответить
18.08.2022 11:35 Ответить
якби у людей в Бучі була зброя то це дало б їм шанс прихватити з собою на той світ кілька противників
18.08.2022 11:37 Ответить
18.08.2022 11:37 Ответить
идёт зачистка столичного региона от неконтролируемых властью вооружённых структур
ОП боится переворота в Киеве
18.08.2022 11:38 Ответить
18.08.2022 11:38 Ответить
Хоспаді ... Який озброєний заколот у Києві ??
Якщо це дійсно буде заколот, то хіба що військовий. І то - гіпотетично.
Але це вже інша історія.
18.08.2022 12:58 Ответить
18.08.2022 12:58 Ответить
3 2014 року будь яка влада боїться добробатів
18.08.2022 11:38 Ответить
18.08.2022 11:38 Ответить
шось мені здається сбу не тим займається разому з мусорами, якщо підарашня знову на Київ ********* будуть молити тих чуваків знову ті автомати взяти
18.08.2022 11:39 Ответить
18.08.2022 11:39 Ответить
Вони на протязі війни займаюься не тим.
18.08.2022 11:45 Ответить
18.08.2022 11:45 Ответить
А яке має право СБУ перевіряти зброю? Це добробати мають перевіряти реєстрацію зброї в СБУ, яке кинуло країну на призволяще і віддало на катування оркам цілі міста
18.08.2022 11:40 Ответить
18.08.2022 11:40 Ответить
хорошо , что есть. но почему на складе??? людям военкоматы иногда отказывают - нечего в руки дать, а тут склад...
18.08.2022 11:56 Ответить
18.08.2022 11:56 Ответить
Про це ж і мова ! Мало того, воно незареєстроване ніде і не за ким.
18.08.2022 13:00 Ответить
18.08.2022 13:00 Ответить
вони що уйобкі? під час війни вилучати у людей зброю?
18.08.2022 11:59 Ответить
18.08.2022 11:59 Ответить
Раздача автоматов была только 1 раз и то во время прорыва на Оболони.
Получили тогда около 500 добровольцев, может меньше, что стояли в очереди под военкоматом, выдавали под паспорт. Всегда ошиваются какие то личности, типа наркоманов и бомжей, но с паспортом! Может и получили несколько таких, что потом начинают разносить эти байки, очерняющие всех. Я считаю, что это было сделано правильно, что раздали тогда.
Я ходил 5 дней в свой военкомат на Венике. Набирали по 50 человек в день, с опытом и с профессией, т.к. не было оружия больше. Их развозили по воинским частям, где и вооружали.
Добровольцев всегда было под 250-300. Когда объявили, мотнулись туда, но все уже закончилось.
Буквально позавчера была инфа, что в Беларусь опять начали завозить вооружение илами. Угроза из Беларусии никуда не делась.
Я знаю, что мои ребята многие находятся в Киеве, и в случае чего будут защищать Киев. Охотничьими ружьями и макетами стрейкбольными. Потому что с апреля время потеряно и Киев не сделал никаких выводов из февральских уроков! Киев не оказывал никакой материальной поддержки батальонам ДФТГ, в итоге мужики разошлись, т.к. у всех семьи и их нужно кормить. И случись не дай Бог что, опять у власти не будет оружия и каждый будет брошен сам на сам - 100%.
Что такое ДФТГ - финансирование громадой, обеспечение государство.
Громада выделила 40 млн на весь 2022 год (это пыль просто), а государство не обеспечило оружием и обмундированием и даже не собирается это делать. Хотя, кого то на Подоле обеспечили, я слышал. Вот такая ситуация. А теперь еще и эти рейды по разоружению, когда еще ничего не закончилось.
Лично мне было бы спокойней, если бы ДФТГ были организованы, бойцы были бы одеты, оружие хранилось бы в военкоматах в оружейке под учетом и охраной. Хотя бы раз в месяц проводились бы сборы, стрельбы за городом... И так можно сделать в каждом городе! Никто этим не занимается. Зато Кличко фоткается на наших барикадах, ездит получать ордена за мужество от заграничных фондов. А СБУ в тылу разоружает патриотов, рисуя себе статистику по обнаружению ДРГ врага.
18.08.2022 12:01 Ответить
18.08.2022 12:01 Ответить
казали що все під контролем, зброя не продається. а це що, звідкіля вона взялась? і це тільки те що виявили, а скільки ще знаходиться в схованкає?
18.08.2022 12:17 Ответить
18.08.2022 12:17 Ответить
Тебя в холодный пот бросит, когда узнаешь сколько оружия в армии роздано солдатам!
18.08.2022 12:53 Ответить
18.08.2022 12:53 Ответить
Тебе пересмикне від кількості бюрократичних дій, правил та інструкцій, якими згідно законодаства врегульовується зберігання, видача та користування зброєю та ************ в ЗСУ.
18.08.2022 14:23 Ответить
18.08.2022 14:23 Ответить
ща будут визги что сбу щимит "патриотов" прекрасно осознавая что никаких фактов и доказательств того, что это оружие использовалось бы для уничтожения кацапов, а не разбоев нет. По факту это оружие органично смотрелось бы на фронте, а не в тылу.
18.08.2022 12:22 Ответить
18.08.2022 12:22 Ответить
зелена погань уже набігла і вилизує дупу продажній сбу
18.08.2022 12:28 Ответить
18.08.2022 12:28 Ответить
Сцут зеленые твари!
18.08.2022 12:33 Ответить
18.08.2022 12:33 Ответить
Кстати все титушки Януковича, которыми рулил Витя Черный, потом перешли к Палатному. Часть из них Виталик Тормоз легализировал через Муниципальную Варту.
Вафля сидит вместе с Белоцерковцем и расчесывает шо военный комендант Киева у них на зарплате)
И они, через федерацию бокса плотно жахались в десны с кадыровцами, ели вместе халяль, братались, обнимались. Через них легализировались ДРГ кадыровцев и для них делались тайники с оружием по Киеву. И то шо мы выстояли и Киев не пал - это большая удача и заслуга именно ВСУ и простых людей, нас с вами - Украинцев.
Так шо диверсанты и предатели не только на Банковой но и на Хрещатике)
18.08.2022 12:35 Ответить
18.08.2022 12:35 Ответить
Зброя зберігалась на складі, а не по хатах тероборонівців, так?
Раз на складі, значить, кимось вона була облікована...
Тепер у тероборонівців немає зброї, ви цього хотіли, сбу?
Я чув, що із 6.5 тисяч стволів, що роздали в Києві, повернули лише тисячу. так що, 60 відібраних автоматів, що лежали на складі тероборони, погоди не зроблять.
18.08.2022 12:40 Ответить
18.08.2022 12:40 Ответить
Возможно это батальон Архистратига Михаила. К сожалению там было много людей Палатного и ОПГ Вафли/Тормоза засунули туда комбатом своего боевика Моню. Через Моню осуществляли контроль за батальоном, использовали часть людей в качестве военного сопровождения уважаемых людей, бегущих за границу, контрабас, наркотрафик, тайники с оружием для дрг кадыровцев.
Там много грязи.
18.08.2022 12:40 Ответить
18.08.2022 12:40 Ответить
Минуточку!
В Киеве автоматы добровольцам выдавали по паспорту индивидуально!
Откуда взяли автоматы ящиками?
18.08.2022 12:46 Ответить
18.08.2022 12:46 Ответить
+5
Люде письменники, а не читачі ... Шо поробиш ...
18.08.2022 13:04 Ответить
18.08.2022 13:04 Ответить
Якщо це склад ТРО то вони і мають бути в ящиках.
18.08.2022 13:05 Ответить
18.08.2022 13:05 Ответить
ТРО це офіційна установа, вона формується по Закону.
А тут незрозуміло хто.
18.08.2022 14:36 Ответить
18.08.2022 14:36 Ответить
У ЗСУ теж зброю вилучатимуть?
18.08.2022 12:50 Ответить
18.08.2022 12:50 Ответить
Сначал патроны и гранаты - на парад без оружия как-то несолидно выходить...
18.08.2022 12:54 Ответить
18.08.2022 12:54 Ответить
"Вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території столичного регіону"

Мій *** теж може бути використаний щоб поводити СБУшникам по губам, цікаво, чи відкриють вони на мене за це кримінальну справу?
18.08.2022 13:04 Ответить
18.08.2022 13:04 Ответить
Сцуки , поверніть зброю добробатам , так як це зброя для захисту міста ,
Чи для зеленоі банди війнв вже скінчилася ?

Ох@ їли , тварюки дермаківські 😠

18.08.2022 13:06 Ответить
18.08.2022 13:06 Ответить
Забирают оружие, чтобы узурпировать власть. Конечно же, по одному, понемногу, а не сразу у всех.

У добробатов за 200км и выше от границы (в том числе и с бульбостаном) можно и нужно забрать автоматы с прицелами, но взамен выдать ружья для того, чтобы уничтожать диверсантов и в случае необходимости свергнуть власть, если та предаст свой народ, а именно это и намечается. Раз ничего не дают, то пора прятать автоматы и строго молчать об их наличии. Сказать, что потерял при минометном обстреле и все. Они еще пригодятся, прямо действительно такое ощущение, что эти люди у власти не собираются ее отдавать на следующих выборах, а будут фальсифицировать выборы и захватывать ТВ-каналы для ведения исключительно своей пропаганды, не давая другим законного права равного доступа к вещанию.
18.08.2022 13:19 Ответить
18.08.2022 13:19 Ответить
зеля сцытся
18.08.2022 14:15 Ответить
18.08.2022 14:15 Ответить
