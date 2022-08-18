В незаконном хранении оружия и боеприпасов уличен один из добробатов Киева, - СБУ. ФОТО
В ходе спецоперации Служба безопасности обнаружила склад незаконного хранения оружия и боеприпасов, организованный одним из добровольческих формирований территориального общества Киева.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"При обыске изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова и почти 1 тыс. боеприпасов к ним. Указанное оружие могло быть использовано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона", - говорится в сообщении.
Чтобы не допустить таких правонарушений, СБУ сработала на опережение и изъяла всю партию средств поражения. Все автоматы и боекомплект направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
ви кончені, СБУ ?
Тут незареєстровані.
Як вам чикістське формулюваннячко "могла бути використана" ?
З таким формулюванням можна причепитись до будь-якого кухонного ножа, викрутки та молока, що вони МОЖУТЬ бути використані для вчинення навмисного вбивства.
О, СБУ і досі на кацапів працює.
ОП боится переворота в Киеве
Якщо це дійсно буде заколот, то хіба що військовий. І то - гіпотетично.
Але це вже інша історія.
Получили тогда около 500 добровольцев, может меньше, что стояли в очереди под военкоматом, выдавали под паспорт. Всегда ошиваются какие то личности, типа наркоманов и бомжей, но с паспортом! Может и получили несколько таких, что потом начинают разносить эти байки, очерняющие всех. Я считаю, что это было сделано правильно, что раздали тогда.
Я ходил 5 дней в свой военкомат на Венике. Набирали по 50 человек в день, с опытом и с профессией, т.к. не было оружия больше. Их развозили по воинским частям, где и вооружали.
Добровольцев всегда было под 250-300. Когда объявили, мотнулись туда, но все уже закончилось.
Буквально позавчера была инфа, что в Беларусь опять начали завозить вооружение илами. Угроза из Беларусии никуда не делась.
Я знаю, что мои ребята многие находятся в Киеве, и в случае чего будут защищать Киев. Охотничьими ружьями и макетами стрейкбольными. Потому что с апреля время потеряно и Киев не сделал никаких выводов из февральских уроков! Киев не оказывал никакой материальной поддержки батальонам ДФТГ, в итоге мужики разошлись, т.к. у всех семьи и их нужно кормить. И случись не дай Бог что, опять у власти не будет оружия и каждый будет брошен сам на сам - 100%.
Что такое ДФТГ - финансирование громадой, обеспечение государство.
Громада выделила 40 млн на весь 2022 год (это пыль просто), а государство не обеспечило оружием и обмундированием и даже не собирается это делать. Хотя, кого то на Подоле обеспечили, я слышал. Вот такая ситуация. А теперь еще и эти рейды по разоружению, когда еще ничего не закончилось.
Лично мне было бы спокойней, если бы ДФТГ были организованы, бойцы были бы одеты, оружие хранилось бы в военкоматах в оружейке под учетом и охраной. Хотя бы раз в месяц проводились бы сборы, стрельбы за городом... И так можно сделать в каждом городе! Никто этим не занимается. Зато Кличко фоткается на наших барикадах, ездит получать ордена за мужество от заграничных фондов. А СБУ в тылу разоружает патриотов, рисуя себе статистику по обнаружению ДРГ врага.
Вафля сидит вместе с Белоцерковцем и расчесывает шо военный комендант Киева у них на зарплате)
И они, через федерацию бокса плотно жахались в десны с кадыровцами, ели вместе халяль, братались, обнимались. Через них легализировались ДРГ кадыровцев и для них делались тайники с оружием по Киеву. И то шо мы выстояли и Киев не пал - это большая удача и заслуга именно ВСУ и простых людей, нас с вами - Украинцев.
Так шо диверсанты и предатели не только на Банковой но и на Хрещатике)
Раз на складі, значить, кимось вона була облікована...
Тепер у тероборонівців немає зброї, ви цього хотіли, сбу?
Я чув, що із 6.5 тисяч стволів, що роздали в Києві, повернули лише тисячу. так що, 60 відібраних автоматів, що лежали на складі тероборони, погоди не зроблять.
Там много грязи.
В Киеве автоматы добровольцам выдавали по паспорту индивидуально!
Откуда взяли автоматы ящиками?
Люде письменники, а не читачі ... Шо поробиш ...
А тут незрозуміло хто.
Мій *** теж може бути використаний щоб поводити СБУшникам по губам, цікаво, чи відкриють вони на мене за це кримінальну справу?
Чи для зеленоі банди війнв вже скінчилася ?
Ох@ їли , тварюки дермаківські 😠
У добробатов за 200км и выше от границы (в том числе и с бульбостаном) можно и нужно забрать автоматы с прицелами, но взамен выдать ружья для того, чтобы уничтожать диверсантов и в случае необходимости свергнуть власть, если та предаст свой народ, а именно это и намечается. Раз ничего не дают, то пора прятать автоматы и строго молчать об их наличии. Сказать, что потерял при минометном обстреле и все. Они еще пригодятся, прямо действительно такое ощущение, что эти люди у власти не собираются ее отдавать на следующих выборах, а будут фальсифицировать выборы и захватывать ТВ-каналы для ведения исключительно своей пропаганды, не давая другим законного права равного доступа к вещанию.