СБУ проводит контрдиверсионные меры в Сумах, - горсовет
17 августа на территории Сум проводятся комплексные контрдиверсионные меры.
Об этом сообщает Сумской горсовет, информирует Цензор.НЕТ.
"В мероприятиях принимают участие подразделения правоохранительных структур и Вооруженных Сил Украины. Жителей громады просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мер", - говорится в сообщении.
Вся агентура рашки в Сумській області на нього зав'язана.
Чи наказ був "не чіпати"?
Эффективность работы британцев не идёт ни в какое сравнение с СБУ...