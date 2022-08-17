РУС
СБУ проводит контрдиверсионные меры в Сумах, - горсовет

17 августа на территории Сум проводятся комплексные контрдиверсионные меры.

Об этом сообщает Сумской горсовет, информирует Цензор.НЕТ.

"В мероприятиях принимают участие подразделения правоохранительных структур и Вооруженных Сил Украины. Жителей громады просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мер", - говорится в сообщении.

Смотрите: Сумские теробороновцы рассказали о взятии в плен российских военных, которые 27 февраля смогли прорваться в город на двух бронетранспортерах. ВИДЕО

Про це потрібно квоктати на весь Інтернет, дебіли... ***🤔🧐😁 Кажуть, що у нас у владі немає дурнів, але вони розставлені так грамотно, що зустрічаються на кожному кроці😝😝😝😝😝😜🤪 Автору цього висеру від кацабів ящік пєчєнья та бочку варєнья
17.08.2022 13:52 Ответить
Ничего такого особенного, просто повестки вручали под шумок.
17.08.2022 22:50 Ответить
Адрюху Деркача вже спіймали?
Вся агентура рашки в Сумській області на нього зав'язана.
Чи наказ був "не чіпати"?
17.08.2022 13:54 Ответить
це потрібно було проводити ще 2014 або ще раніше
17.08.2022 14:02 Ответить
Як жаль що ви не при владі а на дивані .
17.08.2022 15:07 Ответить
Краще пізно ніж ніколи, бо вати хватає особливо по прикордонним селам.
17.08.2022 14:10 Ответить
В СБУ 18 000 сотрудников...к примеру в Британии в 6 раз меньше...но они вычислили даже отравителей Литвиненко и Скрипалей...
Эффективность работы британцев не идёт ни в какое сравнение с СБУ...
17.08.2022 14:11 Ответить
В Британии нет привычки пристраивать тупых и бездарных, но наглых родственников на тёплые места за счет налогоплательщиков.
17.08.2022 22:48 Ответить
Декркача не спіймають? А у дубінського навушки вкрала колега зелених слуг .
показать весь комментарий
