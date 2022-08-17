СБУ проводит контрдиверсионные меры в Сумах, - горсовет

17 августа на территории Сум проводятся комплексные контрдиверсионные меры.

Об этом сообщает Сумской горсовет, информирует Цензор.НЕТ.

"В мероприятиях принимают участие подразделения правоохранительных структур и Вооруженных Сил Украины. Жителей громады просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мер", - говорится в сообщении.

Смотрите: Сумские теробороновцы рассказали о взятии в плен российских военных, которые 27 февраля смогли прорваться в город на двух бронетранспортерах. ВИДЕО