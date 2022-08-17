СБУ проводить контрдиверсійні заходи в Сумах, - міськрада
17 серпня на території Сум проводяться комплексні контрдиверсійні заходи.
Про це повідомляє Сумськра міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"У заходах беруть участь підрозділи правоохоронних структур та Збройних Сил України. Жителів громади просять із розумінням поставитись до можливих незручностей та відповідально реагувати на законні вимоги учасників контрдиверсійних заходів", - йдеться в повідомленні.
Вся агентура рашки в Сумській області на нього зав'язана.
Чи наказ був "не чіпати"?
Эффективность работы британцев не идёт ни в какое сравнение с СБУ...