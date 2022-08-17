УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7072 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 779 9

СБУ проводить контрдиверсійні заходи в Сумах, - міськрада

сбу

17 серпня на території Сум проводяться комплексні контрдиверсійні заходи.

Про це повідомляє Сумськра міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"У заходах беруть участь підрозділи правоохоронних структур та Збройних Сил України. Жителів громади просять із розумінням поставитись до можливих незручностей та відповідально реагувати на законні вимоги учасників контрдиверсійних заходів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сумські тероборонівці розповіли про взяття в полон російських військових, які 27 лютого змогли увірватися в місто на двох бронетранспортерах. ВIДЕО

Автор: 

Правоохоронні органи (2712) СБУ (13377) силовики (2518) Суми (995)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про це потрібно квоктати на весь Інтернет, дебіли... ***🤔🧐😁 Кажуть, що у нас у владі немає дурнів, але вони розставлені так грамотно, що зустрічаються на кожному кроці😝😝😝😝😝😜🤪 Автору цього висеру від кацабів ящік пєчєнья та бочку варєнья
показати весь коментар
17.08.2022 13:52 Відповісти
Ничего такого особенного, просто повестки вручали под шумок.
показати весь коментар
17.08.2022 22:50 Відповісти
Адрюху Деркача вже спіймали?
Вся агентура рашки в Сумській області на нього зав'язана.
Чи наказ був "не чіпати"?
показати весь коментар
17.08.2022 13:54 Відповісти
це потрібно було проводити ще 2014 або ще раніше
показати весь коментар
17.08.2022 14:02 Відповісти
Як жаль що ви не при владі а на дивані .
показати весь коментар
17.08.2022 15:07 Відповісти
Краще пізно ніж ніколи, бо вати хватає особливо по прикордонним селам.
показати весь коментар
17.08.2022 14:10 Відповісти
В СБУ 18 000 сотрудников...к примеру в Британии в 6 раз меньше...но они вычислили даже отравителей Литвиненко и Скрипалей...
Эффективность работы британцев не идёт ни в какое сравнение с СБУ...
показати весь коментар
17.08.2022 14:11 Відповісти
В Британии нет привычки пристраивать тупых и бездарных, но наглых родственников на тёплые места за счет налогоплательщиков.
показати весь коментар
17.08.2022 22:48 Відповісти
Декркача не спіймають? А у дубінського навушки вкрала колега зелених слуг .
показати весь коментар
17.08.2022 15:06 Відповісти
 
 