3 875 18

Київ отримав від німецьких партнерів 19 автобусів та машин спецтехніки, - Кличко

Віталій Кличко передав міським комунальним підприємствам 19 автобусів і машини спецтехніки, які було отримано як допомогу від німецьких партнерів.

Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ отримав та передає сьогодні комунальному підприємству "Київпастранс" 19 автобусів. Їх столиця України отримала як допомогу від приватних транспортних підприємств з чотирьох німецьких міст – Мюнхена, Регензбурга, Ганновера та Зевена. Зокрема, Київ отримав 11 звичайних міських автобусів, 6 довгих (так званих гармошок) та два міжміських автобуси класу "Турист". Також ми сьогодні передаємо КП "Київспецтранс" три сміттєвози Мercedes, які Київ отримав від міста Берлін", - заявив Кличко.

Мер Києва повідомив, що місто отримало автобуси виробництва компаній MAN, Mercedes та SETRA. Вони у відмінному стані, донедавна працювали на вулицях німецьких міст, а невдовзі вийдуть на маршрути в Дніпровському та Деснянському районах столиці.

"Ми дякуємо всім партнерам України та Києва за їхню допомогу. Для нас як для міської влади дуже важливо сьогодні підтримувати життєдіяльність столиці, забезпечувати комфорт її мешканців. І ми робимо все для цього", – наголосив Віталій Кличко.

Раніше Кличко передав міським службам 12 пожежно-рятувальних автомобілів і 7 швидких, які отримав від німецьких та польських партнерів.

+10
Зараз знову зелена шобла буде кричати що піар. Але що передав Зе і вся його *******, також що зробив 95 квартал підарасів ?!
18.08.2022 16:29 Відповісти
+6
Братья Кличко в Германии тренировались и проживали много лет..их менеджер и тренер был крутым мужиком....быдло..помолчите..хоть месяц..стадо баранов..
Тошнит ***** от вам тупых..
18.08.2022 16:36 Відповісти
+6
Вроді нормально все з заголовком.Чи нехвата згадки про керівну роль Ермака?
18.08.2022 16:43 Відповісти
Кличко передав! Сам съездил, сам все машины перегонял через границу... Мы пахали.
Немецкие партнеры передали Киеву автобусы и спецтехнику - такой заголовок был бы уместней.
18.08.2022 16:28 Відповісти
Вроді нормально все з заголовком.Чи нехвата згадки про керівну роль Ермака?
18.08.2022 16:43 Відповісти
Причем тут вообще Ермак?
Он заведует канцелярией Зеленского. По крайней мере у него такие полномочия.
Не понимаю я людей, что сами дают власть людям, не наделенных ею.
18.08.2022 19:23 Відповісти
Ага, віремо, що Єрмак діє виключно в межах своїх повноважень.
19.08.2022 06:58 Відповісти
Партнерам, ні сіло, ні впало, нестерпно захотилось купити і віддати автобуси та машини спецтехніки Києву, а тут Кличко. Точно. Все так і було.
18.08.2022 16:44 Відповісти
А нічого, що німецькі партнери надали цю допомогу, в тому числі, й з особистої симпатії до Віталія Кличка (а не Педаліка, як пишеш ти - перефарбоване недобите риго-анальне чмо), який дуже популярний у Німеччині
18.08.2022 17:35 Відповісти
Братья Кличко в Германии тренировались и проживали много лет..их менеджер и тренер был крутым мужиком....быдло..помолчите..хоть месяц..стадо баранов..
Тошнит ***** от вам тупых..
18.08.2022 16:36 Відповісти
На німецьких автобусах поїдемо у контрнаступ на Херсон...
18.08.2022 16:38 Відповісти
зебобіки, а де подібний піар від зеленої влади і коломойши. ааааа. забув, відосики. а від бені даже цього немає.
18.08.2022 17:06 Відповісти
Та ну! А "патріотичні" тату, а "крута" фотосесія у "Вог"? І ваще -

Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

Ночью стану у окна
И стою всю ночь без сна.
Вся печаль об Украине -
Как там бедная она?
18.08.2022 17:46 Відповісти
почему не ставят броне кузов и стеклы или вашпе без них только дырка для водилы...и колеса те что как соты что пули не пробили..
18.08.2022 17:19 Відповісти
Віталька замість того, щоб рити окопи і готувати місто, до 24.02 і в день, і в ночі гнав свій корупційний міст на "Троєщину" імені Дені Комарницького. Приперли на будівництво арендного дорогучого крана і потім він тихенько зник, коли все гупало навкруги.
Це він не знав про напад чи як і найвеличніший просто не сказав своїм виборцям, таким же тупим як 73%?
А зараз він готує черновий дерибан землі на 25.08, зі всіма вже порішав його Бондаренко, тільки ЄС знов не дає голоси. І війна їм не заважає і гроші на ботів є!
18.08.2022 19:01 Відповісти
 
 