У понад тисячі школах та дитсадках Києва перевірили укриття, - Кличко

У столиці планують з 1 вересня відкрити школи для навчання дітей зокрема і в очному форматі. Але освітній процес має бути безпечним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час серпневої конференції освітян, що відбулася в Києві.

"Навіть в цих складних умовах, в ситуації воєнного стану ми з вами ухвалили рішення відкрити школи та садочки та розпочати в них новий навчальний рік. Навчальні заклади міста знову прийматимуть учнів, дітей. Це серйозне і відповідальне рішення. Бо безпека і життя дітей – це найважливіше. Ми робимо все, щоб з 1 вересня столичні учні мали можливість повернутися за шкільні парти. Облаштування укриттів у наших школах та садках – це найголовніше питання в підготовці навчальних закладів. Бо йдеться про життя та здоров’я наших дітей. Тому прошу серйозно поставитися до цього питання", – сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що задля безпеки дітей та вчителів у школах та садках міста здійснили моніторинг укриттів та приміщень понад 1 тисячі закладів освіти – щодо можливості їх використання як найпростіших укриттів. На сьогодні обстежено 100% закладів освіти та складено акти оцінки 67% укриттів при закладах освіти.

"У Києві для очного навчання дітей відкриють тільки ті школи, де облаштовані найпростіші укриття. Заклади ж, в яких і поруч з якими немає укриттів, працюватимуть в онлайн форматі", - наголосив Кличко.

Також мер повідомив, що столична влада навіть в умовах воєнного часу знаходить можливість продовжувати фінансувати освітню галузь.

"Я хочу нагадати, що і два попередніх роки були непростими для освітнього процесу – через пандемію коронавірусу. Та все ж війна стала найбільшим випробуванням для кожного з нас. І навіть в умовах воєнного стану ми продовжуємо вкладати кошти в освіту за тими напрямами, які є нагальними. Це ремонт та облаштування укриттів, протипожежні заходи, підготовка до осінньо-зимового періоду та підготовка до нового навчального року. Загалом на це з міського бюджету виділили майже 460 млн гривень", – підкреслив Віталій Кличко.

