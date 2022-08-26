Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів
Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськадміністрації Роман Ткачук в інтерв'ю виданню "Главком".
"Поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено. Люди, які живуть біля об'єктів критичної інфраструктури завжди мають усвідомлювати, що по цих об'єктах може бути завдано удару. Тому кожен самостійно вирішує, чи треба повертатися в місто і жити поряд з цими об'єктами", - зазначив Ткачук.
Також він додав, що у всіх районах Києва, згідно з правилами цивільного захисту, є евакуаційні комісії. Зараз у столиці розпочалися тренування цих комісій.
"Зараз ми за потреби починаємо тренування цих евакуаційних комісій і чудово розуміємо, як проводитимемо евакуацію того чи іншого району, чи всього міста. Ми розглядаємо варіанти аж до примусової евакуації, система має бути готова до цього" - розповів Ткачук.
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то ще якусь маячню видумають.
ви краще займіться тим, що людям квартири відбудуйте, а то мешканці самі ж не можуть це потягнути, а зима близько.
А відбудова - то питання до тих будівничих, які затіяли "велике будівництво" перед вторгненням.
Але дибили стоять на зупинці і тупо чекають.
Побачивши, що тупих навіть більше, ніж 73%, відмінили цю постанову.
Если зелёная власть лишит единственного жилья меня и мою жену инвалида, я буду по своим стрелять. Для меня Украина потеряет любую ценность.
- а просто у Верховній (з)Раді готують на комітеті до другого читання скандальний законопроект 4142. Так, це той самий законопроект, згідно якого, свого часу, планувалося конфісковувати в "заражених на модний грип" громадян - майно, або "усувати" іх з роботи або ще щось. Ну раптом ви чхнули і ваші соплі розлітилися по вашему майну, або по вашему авто - то згідно цього законопроекту, можна було все це у вас забрати - як "істочнік бацили", можна не пустити вас на роботу, на навчання, змусити вводити вам, "добровільно" всякий "шмурдяк" і т.п.
Це ж "золоте дно" для наших корупціонерів, для фарм-компаній. Ну і привід "закрутити гайки" - бо ж наш недомірений "наполеончик", і дядьки, котрі за ним стоять - дуже хочуть необмеженоі влади. А шо там порушуэться чи не вся Конституція Украіни - то похЭр.
Все недолюдкам нейметься. Ну коли почалося широкомасштабне вторгнення Російськоі Федераціі - всі забули і за вколи, і за "намордники", і людям перестали "мізки сношати" про "страшну хворобу" - і захворюваність раптом пішла на спад, на 0 пішла. Хоч, всі були скупчені, на вокзалах, по сховищах, в евакуаціі - і аж раптом - нам знову починають "втирати про кокорону". А по містах почали помічати незрозумілий дим та смог, від якого в людей подразення слизовоі, кашель. Збіг обставин. Я завжди звичайно. Як його - "конспіраційні "теоріі".
А на практиці, у Верховній Раді готуэться до остаточного затвердження абсолютно антиконституційний, злочинний, диктаторський, фашистський в найгіршому розуінні цього слова законопроект, котрий, в разі його ухвалення, повністю паралізуэ й те нормальне життя, нормальну роботу громадян, які ще залишилися у нас в краіні в умовах війни.
Як свого часу зешобло паралізовувало нормальну роботу економіки Украіни і іі громадян своіми незаконними, злочинними, антиконституційними "локдаунами" напередодні повномасштабного вторгнення Російськоі Федераціі в Украіну.
Хоч всі розумні люди, люди доброі волі, люди совісті, правники, юристи, епідіміологи й попереджали іх про небезпечність, надмірність, безглузідть, злочинність та антиконституційність цих дій, "локдаунів". Дій, які по факту, в стані оборонноі війни, котру вимушена вести Украіна з 2014 року, кваліфікувати, окрім як роботу на ворога - вже просто не виходить.
При цьому, ця, фактична робота на ворога "зеленоі команди", абсолютно цинічно й абсолютно брехливо подаэться виключно як "необхідна", "эвроінтеграційна " і т.д., а всіх "незгідних" об`являють "симпатиками Путіна" і т.д.
1 от найближчим часом плануэться затвердження цього злочинного антиконституційного законопроекту на голосування до сесійноі зали у ВР як Закону. 1 синхронно з цим зазвучали заяви про виселення киян. Раптом. За збігом. Це, щоб ви розуміли, звідки "вуха ростуть".
Бо згідно того ж таки законопроекту, вас зможуть "виселити", наприклад, на "примусову госпіталізацію/ізоляцію" (для вас, певно, вже і "комфортабельний барак" підготували і "смачну баланду", все ж як ви любите) за самою лише підозрою, що ви можете "чинити" "комусь" "небезпеку для "здоров`я".
А Кабмін заразом з цим - раптом - продліваэ "карантин", і знову починаэ "нагнітати" про "страшну кворобу" від котроі треба "ширятися".
Це при тому, що більшість людей на неі вже кілька разів перехворіла й набула сталого природнього імунітету від неі і переносить іі вже не складніше за звичайний грип або ГРВі.
Це при тому, що в багатьох людей, особливо у молоді, спостерігалась аномальна кількість ускладнень, від модних вкольчиків, часом - до летальних випадків.
і Ви в курсі, доречи, що вже починають військових "кошмарити", щоб "бігли на процедуру"? А хто не побіжить, вприприжку, - тому грозяться зняти "виплати" і щось там "возбудити"? Так, це розповідають людям, котрі тримають зброю, і котрі кожного дня зглядають смерті в очі, і рятують від в тому числі від "російськоі швабри" в тому числі дупи цих розжирілих покидьків, що сидять в Киэві і збираються прийняти в якості закону абослютно злочинну снтиконституційну х"рню, і віддають незаконні антиконституційні розпорядження в тому числі про незаконне антиконституційне "штрикання".
О так от. Цікаво загалом же - наче ж, люди, котрі пішли на фронт, вбивати ворогів, котрі мають зброю, і кожного дня ризикують бути вбитими.. - бояться і ссуться "начальника", котрий віддаэ ім злочинні антиконституційні накази - так виходить?
То в нас не захисники, а таке саме звичайне "бидло" як на рашці? і ми самі - таке саме "кончене бидло"? Бо, наприклад, якби хоч один військовий помножив на 0, злочинця, котрий віддаэ злочинні антиконституційні накази (а згідно Конституціі Украіни - захист Конституційного ладу э обов`язком кожного громадянина), а тим більше, якби це ще й набуло розголосу - то жодне кончене, до жодного військового, до жодного громадянина, до жодноі дитини - із "модним штриканням" чи з іншою х"***ою вже ніколи б не підійшло.
п.с.- разбор диктаторського злочинного антиконституційного законопроекту 4142 юристами. Там же, в описі під відео э можливість пройти за посиланням та підписати петицію про зняття з розгляду законопроекту 4142 як абсолютно недолугого, шкідливого, антиконституційного.
https://www.youtube.com/watch?v=D5fSrvcopo8
СРОЧНО ЗАКОНОПРОЕКТ 4142 ПОЛНЫИ? РАЗБОР ЮРИСТАМИ ! НАМ ДУРЯТ ГОЛОВУ.
п.п.с. всім злочинцям та недолюдкам: не гнівіть людей, та не гнівіть Бога, бо й по вас прийдуть. Ви не знаэте під Чим ви ходите.
Рашисті це просто тварини, орки, яких треба вбивати.
А зелені багато в чому зробили так, що відбулася ця війна. Своєю злочинною діяльністю і злочинною бездіяльністю. І багато втрат людей і території саме через них.
І ти, хто за слуг народу і величайшого зелю голосував. Мудрий наріт-не набагато краще. Зате поржали.
"Тупізна", це ЧЕКАТИ масованих обстрілів.
Це саме і є тактика зелених - нічого не робили, аж поки танки РФ мало не доїхали до Києва..
1. Куди будуть вивозити 1,5-2 мільйони людей (плюс переселенціі, які знайшли притулок в столиці).
2. Як організувати транспортування такої кількості мешканців.
3. Питання проживання та харчування.
4.Як будуть визначатись межі зон евакуації, приймаючи до увагу "точність" російських ракет.
5. Як буде організований захист помешкать, які залишать кияни, від мародерів (пам'ятаємо, що поліції зараз некомплект).
І це тільки частина питань.
Не повинно жити на 100квадратних метрах 1000 людей, навіть по санітарним нормам...
Але довбаки купували нерухомість і головне в центрі...
Тепер нічого ображатись! Життя людини найголовніше, навіть якщо довбаки своє життя не цінують
а у орків карти кінця 80-х
"Біля об'єктів критичної інфраструктури проживає близько половини киян."
Не треба перебільшувати.
Це тільки за умови що під об'єктами інфраструктури вважати навіть прибудинкові підстанції та подібне або під словом"біля" розуміти - в радіусі 5 км.
А питання треба задавати не тут і тоді, коли таке рішення буде прийнято, що, враховуючі нащі реалії, навряд відбудиться.
"враховуючі нащі реалії, навряд відбудиться."
https://news.liga.net/ua/politics/news/v-kieve-ne-planiruyut-obyazatelnuyu-evakuatsiyu-jiteley-napugali-v-pogone-za-haypom-kgga
У Києві населення більше за більшість областей.
то хай готуються до того, що люди почнуть відстрілювати спочатку "евакуаційні комісіі", а потім прийдуть і до "головних евакуаторів" - евакуйовувати іх з насіджених крісел.
Бо в мене в родичів село на півночі Харківської області спочатку пограбували орки, тепер, після звільнення, дограбовують "свої" мародери.
Мешканців у село обратно не пускають, бо село постійно під обстрілами арти орків. Один наряд поліції на три великих сусідніх села. То мародери виносять все...
" чекайте". Попросив памперси для старенької людини, у відповід
" ми цим не займаємося, шокайте самі". Уся ця профонація на публіку.