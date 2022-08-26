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Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів

київ

Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськадміністрації Роман Ткачук в інтерв'ю виданню "Главком".

"Поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено. Люди, які живуть біля об'єктів критичної інфраструктури завжди мають усвідомлювати, що по цих об'єктах може бути завдано удару. Тому кожен самостійно вирішує, чи треба повертатися в місто і жити поряд з цими об'єктами", - зазначив Ткачук.

Також він  додав, що у всіх районах Києва, згідно з правилами цивільного захисту, є евакуаційні комісії. Зараз у столиці розпочалися тренування цих комісій.

"Зараз ми за потреби починаємо тренування цих евакуаційних комісій і чудово розуміємо, як проводитимемо евакуацію того чи іншого району, чи всього міста. Ми розглядаємо варіанти аж до примусової евакуації, система має бути готова до цього" - розповів Ткачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У понад тисячі школах та дитсадках Києва перевірили укриття, - Кличко

Автор: 

Київ (19423) обстріл (28274) евакуація (2305)


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Топ коментарі
+29
А можно всех ЗЕЛЕНОЖОПЫХ СЛУГ ИЗБРАННОГО НАРОДА принудительно эвакуировать в след за российским кораблем?
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26.08.2022 20:40
+23
Біля об'єктів критичної інфраструктури проживає близько половини киян. Тому виникають питання:
1. Куди будуть вивозити 1,5-2 мільйони людей (плюс переселенціі, які знайшли притулок в столиці).
2. Як організувати транспортування такої кількості мешканців.
3. Питання проживання та харчування.
4.Як будуть визначатись межі зон евакуації, приймаючи до увагу "точність" російських ракет.
5. Як буде організований захист помешкать, які залишать кияни, від мародерів (пам'ятаємо, що поліції зараз некомплект).
І це тільки частина питань.
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26.08.2022 20:27
+20
якісь дурачки. то транспорт примушували зупинятися під час тривоги - тепер відмінили.
то ще якусь маячню видумають.
ви краще займіться тим, що людям квартири відбудуйте, а то мешканці самі ж не можуть це потягнути, а зима близько.
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26.08.2022 20:20
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якісь дурачки. то транспорт примушували зупинятися під час тривоги - тепер відмінили.
то ще якусь маячню видумають.
ви краще займіться тим, що людям квартири відбудуйте, а то мешканці самі ж не можуть це потягнути, а зима близько.
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26.08.2022 20:20 Відповісти
Ця "маячня" може врятувати комусь життя.
А відбудова - то питання до тих будівничих, які затіяли "велике будівництво" перед вторгненням.
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26.08.2022 20:29 Відповісти
вот объясни мне как может спасти жизнь то что во время воздушной тревоги высаживают всех пассажиров - которые потом стоят толпой возле троллейбуса , автобуса , или трамвая - вот как это поможет помочь ? как ? вот до меня дурака ни как не может дойти , типа бежать в укрытие ? какое ? кто знает ?
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26.08.2022 20:57 Відповісти
до тебя дурака, и не дойдет
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26.08.2022 21:20 Відповісти
твои дебил умственные способности тоже не на высоте я бы даже сказал что на самом дне
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26.08.2022 21:32 Відповісти
Всё очень просто, это как правило ходить в пластиковой каске на тяжелом производстве, на голову может упасть кирпичь а может и балка, как правило пристёгивать ремень в автомобиле, можешь врезаться в дерево со скоростью в 50км, а может в тебя влететь фура со скоростью 120км, как поехать на желтый свет как Дронов и получить десятку. Если в момент воздушной тревоги будет прилёт в маршрутку то обвинят директора авто парка а он скажет что запрета от кмда не было и виновата будет кмда, потому снимают с себя таким образом ответственность. Тревога, маршрутка всех высаживает, ответственность перекладывается на каждого пассажира за солбственную жизнь. Хочешь стой в толпе дальше на остановке, хочешь беги куда угодно на своё усмотрение. Беречь себя это ответственность исключительно собственная, а они просто ставят блоки юридические чтобы не нести ответственность за ********* которые продолжают стоять на остановке. Так как разйоб маршрутки с людьми спровоцирует серию исков от родственников к директору автопарка а тот к кмда. Наверно так всё работает
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26.08.2022 21:25 Відповісти
и к чему сей длинный опус - я дал конкретную ситуацию которую наблюдал не раз , вот теперь хочу понять чем высаживание людей с транспорта им поможет - что их накроет в траспорте или возле него не велика разница
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26.08.2022 21:35 Відповісти
просто описал логику принятия подобных решений, сняли с себя ответственность, не получилось донести это более коротко, увлёкся
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26.08.2022 21:39 Відповісти
тоже самое что зачем над городами в которых реально нет критически важных объектов воют сирены только из за того что на радарах увидели возможный пролёт где то по окраине области. Могли бы не включать сирены, но если бы ракета попапала куда то в дом, то был бы вопрос - почему не было предуприждения в иде сирен
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26.08.2022 21:45 Відповісти
Пасажирам давали шанс знайти укриття і врятувати своє життя.
Але дибили стоять на зупинці і тупо чекають.
Побачивши, що тупих навіть більше, ніж 73%, відмінили цю постанову.
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27.08.2022 09:38 Відповісти
Это тупизна, эвакуировать, когда даже нет ещё массовых обстрелов Киева.
Если зелёная власть лишит единственного жилья меня и мою жену инвалида, я буду по своим стрелять. Для меня Украина потеряет любую ценность.
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27.08.2022 02:57 Відповісти
А знаэте чого це так кличко почав раптом "турбуватися про життя та здоров`я" киян, що аж раптом готовий виселяти чи не пів-Киэва? Не в березні 2022, а зараз?
- а просто у Верховній (з)Раді готують на комітеті до другого читання скандальний законопроект 4142. Так, це той самий законопроект, згідно якого, свого часу, планувалося конфісковувати в "заражених на модний грип" громадян - майно, або "усувати" іх з роботи або ще щось. Ну раптом ви чхнули і ваші соплі розлітилися по вашему майну, або по вашему авто - то згідно цього законопроекту, можна було все це у вас забрати - як "істочнік бацили", можна не пустити вас на роботу, на навчання, змусити вводити вам, "добровільно" всякий "шмурдяк" і т.п.
Це ж "золоте дно" для наших корупціонерів, для фарм-компаній. Ну і привід "закрутити гайки" - бо ж наш недомірений "наполеончик", і дядьки, котрі за ним стоять - дуже хочуть необмеженоі влади. А шо там порушуэться чи не вся Конституція Украіни - то похЭр.
Все недолюдкам нейметься. Ну коли почалося широкомасштабне вторгнення Російськоі Федераціі - всі забули і за вколи, і за "намордники", і людям перестали "мізки сношати" про "страшну хворобу" - і захворюваність раптом пішла на спад, на 0 пішла. Хоч, всі були скупчені, на вокзалах, по сховищах, в евакуаціі - і аж раптом - нам знову починають "втирати про кокорону". А по містах почали помічати незрозумілий дим та смог, від якого в людей подразення слизовоі, кашель. Збіг обставин. Я завжди звичайно. Як його - "конспіраційні "теоріі".
А на практиці, у Верховній Раді готуэться до остаточного затвердження абсолютно антиконституційний, злочинний, диктаторський, фашистський в найгіршому розуінні цього слова законопроект, котрий, в разі його ухвалення, повністю паралізуэ й те нормальне життя, нормальну роботу громадян, які ще залишилися у нас в краіні в умовах війни.
Як свого часу зешобло паралізовувало нормальну роботу економіки Украіни і іі громадян своіми незаконними, злочинними, антиконституційними "локдаунами" напередодні повномасштабного вторгнення Російськоі Федераціі в Украіну.
Хоч всі розумні люди, люди доброі волі, люди совісті, правники, юристи, епідіміологи й попереджали іх про небезпечність, надмірність, безглузідть, злочинність та антиконституційність цих дій, "локдаунів". Дій, які по факту, в стані оборонноі війни, котру вимушена вести Украіна з 2014 року, кваліфікувати, окрім як роботу на ворога - вже просто не виходить.
При цьому, ця, фактична робота на ворога "зеленоі команди", абсолютно цинічно й абсолютно брехливо подаэться виключно як "необхідна", "эвроінтеграційна " і т.д., а всіх "незгідних" об`являють "симпатиками Путіна" і т.д.

1 от найближчим часом плануэться затвердження цього злочинного антиконституційного законопроекту на голосування до сесійноі зали у ВР як Закону. 1 синхронно з цим зазвучали заяви про виселення киян. Раптом. За збігом. Це, щоб ви розуміли, звідки "вуха ростуть".
Бо згідно того ж таки законопроекту, вас зможуть "виселити", наприклад, на "примусову госпіталізацію/ізоляцію" (для вас, певно, вже і "комфортабельний барак" підготували і "смачну баланду", все ж як ви любите) за самою лише підозрою, що ви можете "чинити" "комусь" "небезпеку для "здоров`я".
А Кабмін заразом з цим - раптом - продліваэ "карантин", і знову починаэ "нагнітати" про "страшну кворобу" від котроі треба "ширятися".
Це при тому, що більшість людей на неі вже кілька разів перехворіла й набула сталого природнього імунітету від неі і переносить іі вже не складніше за звичайний грип або ГРВі.
Це при тому, що в багатьох людей, особливо у молоді, спостерігалась аномальна кількість ускладнень, від модних вкольчиків, часом - до летальних випадків.
і Ви в курсі, доречи, що вже починають військових "кошмарити", щоб "бігли на процедуру"? А хто не побіжить, вприприжку, - тому грозяться зняти "виплати" і щось там "возбудити"? Так, це розповідають людям, котрі тримають зброю, і котрі кожного дня зглядають смерті в очі, і рятують від в тому числі від "російськоі швабри" в тому числі дупи цих розжирілих покидьків, що сидять в Киэві і збираються прийняти в якості закону абослютно злочинну снтиконституційну х"рню, і віддають незаконні антиконституційні розпорядження в тому числі про незаконне антиконституційне "штрикання".
О так от. Цікаво загалом же - наче ж, люди, котрі пішли на фронт, вбивати ворогів, котрі мають зброю, і кожного дня ризикують бути вбитими.. - бояться і ссуться "начальника", котрий віддаэ ім злочинні антиконституційні накази - так виходить?
То в нас не захисники, а таке саме звичайне "бидло" як на рашці? і ми самі - таке саме "кончене бидло"? Бо, наприклад, якби хоч один військовий помножив на 0, злочинця, котрий віддаэ злочинні антиконституційні накази (а згідно Конституціі Украіни - захист Конституційного ладу э обов`язком кожного громадянина), а тим більше, якби це ще й набуло розголосу - то жодне кончене, до жодного військового, до жодного громадянина, до жодноі дитини - із "модним штриканням" чи з іншою х"***ою вже ніколи б не підійшло.

п.с.- разбор диктаторського злочинного антиконституційного законопроекту 4142 юристами. Там же, в описі під відео э можливість пройти за посиланням та підписати петицію про зняття з розгляду законопроекту 4142 як абсолютно недолугого, шкідливого, антиконституційного.

https://www.youtube.com/watch?v=D5fSrvcopo8

СРОЧНО ЗАКОНОПРОЕКТ 4142 ПОЛНЫИ? РАЗБОР ЮРИСТАМИ ! НАМ ДУРЯТ ГОЛОВУ.

п.п.с. всім злочинцям та недолюдкам: не гнівіть людей, та не гнівіть Бога, бо й по вас прийдуть. Ви не знаэте під Чим ви ходите.
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27.08.2022 05:25 Відповісти
Я зелену владу ще більше ненавиджу, чим рашистів.
Рашисті це просто тварини, орки, яких треба вбивати.
А зелені багато в чому зробили так, що відбулася ця війна. Своєю злочинною діяльністю і злочинною бездіяльністю. І багато втрат людей і території саме через них.
І ти, хто за слуг народу і величайшого зелю голосував. Мудрий наріт-не набагато краще. Зате поржали.
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27.08.2022 06:05 Відповісти
"Это тупизна, эвакуировать, когда даже нет ещё массовых обстрелов Киева".
"Тупізна", це ЧЕКАТИ масованих обстрілів.
Це саме і є тактика зелених - нічого не робили, аж поки танки РФ мало не доїхали до Києва..
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27.08.2022 07:55 Відповісти
Поймали пару дней назад наркобарона ,вот и последствия...
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26.08.2022 20:44 Відповісти
А ви згадайте як вони під час карантину придумували всілякі недолугі закони. Евакуація то, до-речі, ковідний закон.
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27.08.2022 00:40 Відповісти
пардон .. а з банкової не можна всіх бульдозером .. ааа??
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26.08.2022 20:22 Відповісти
Для чого, там же прекрасні бункери з шикарним рестораном.
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26.08.2022 20:27 Відповісти
А евакуаційні комісії будуть надавати нормальне житло, виплачувати щомісячну зарплатню чи забезпечувати роботою?
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26.08.2022 20:25 Відповісти
Живим може й будуть.
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26.08.2022 20:32 Відповісти
Куда ви будете их расселять
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26.08.2022 21:02 Відповісти
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26.08.2022 20:26 Відповісти
Передай брату владлену в донецк, что это мы еще не начинали. Так, по мелочам, склад с б/п, казарма с ватой. Самое интересное ждет брата владлена впереди...
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26.08.2022 20:41 Відповісти
Біля об'єктів критичної інфраструктури проживає близько половини киян. Тому виникають питання:
1. Куди будуть вивозити 1,5-2 мільйони людей (плюс переселенціі, які знайшли притулок в столиці).
2. Як організувати транспортування такої кількості мешканців.
3. Питання проживання та харчування.
4.Як будуть визначатись межі зон евакуації, приймаючи до увагу "точність" російських ракет.
5. Як буде організований захист помешкать, які залишать кияни, від мародерів (пам'ятаємо, що поліції зараз некомплект).
І це тільки частина питань.
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26.08.2022 20:27 Відповісти
все раніше було прораховано, але люди лізли як мухи на гі но
Не повинно жити на 100квадратних метрах 1000 людей, навіть по санітарним нормам...
Але довбаки купували нерухомість і головне в центрі...

Тепер нічого ображатись! Життя людини найголовніше, навіть якщо довбаки своє життя не цінують
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26.08.2022 20:29 Відповісти
Розкажи про метри жителям NYC
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26.08.2022 21:30 Відповісти
мене, як киянку до білих очей бісять забудовники..ну будинок..ліс через дорогу..ні..треба вирубувати і будувати нові квартали..у лісі..на місці воєнних частин

а у орків карти кінця 80-х
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26.08.2022 21:41 Відповісти
А чому ви вважаєте, що висіляти будуть їх, а не вас?) Наївні
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27.08.2022 05:56 Відповісти
Зелёные долбоебы хотят массовое неповиновение, они его получат.
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27.08.2022 03:04 Відповісти
Ага. Аж два рази. Під час військового стану мітинги та будь-які інші акції протесту заборонені. Тому ВС триватиме максимально довго
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27.08.2022 08:59 Відповісти
Ось я і бачу, як під час військового стану, багато багато тисячний натовп, хода РПЦ МП з Почаєва спокійно переміщається по західній Україні, навіть фотографуючи усе вокруг( а скоріш за все це в була їх ціль -розвідка інфраструктури і військових частин на Західній Україні), і влада ні як їм не перешкоджає.
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27.08.2022 10:43 Відповісти
По друге київлян багато, боневтік вже так допік, то буде похер на військовий стан.
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27.08.2022 10:46 Відповісти
Не вгадав, біля об'єктів критичної інфраструктури як правило будинки старої забудови. Люди там вже давно живуть.
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29.08.2022 11:26 Відповісти
Еще недели две назад директор жека на Теремках говорил про то что могут всех принудительно переселить с района - какого хера происходит, что это за куйня, что они там мутят?
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26.08.2022 20:31 Відповісти
не умнічай)
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26.08.2022 21:25 Відповісти


"Біля об'єктів критичної інфраструктури проживає близько половини киян."
Не треба перебільшувати.
Це тільки за умови що під об'єктами інфраструктури вважати навіть прибудинкові підстанції та подібне або під словом"біля" розуміти - в радіусі 5 км.

А питання треба задавати не тут і тоді, коли таке рішення буде прийнято, що, враховуючі нащі реалії, навряд відбудиться.
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26.08.2022 21:45 Відповісти
Зелених треба збивати на підльоті, бо потім буде пізно.
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27.08.2022 05:58 Відповісти
Все відбулося, як я і зазначав в попередньому коменті -
"враховуючі нащі реалії, навряд відбудиться."

https://news.liga.net/ua/politics/news/v-kieve-ne-planiruyut-obyazatelnuyu-evakuatsiyu-jiteley-napugali-v-pogone-za-haypom-kgga
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27.08.2022 19:23 Відповісти
Це фізично майже неможливо зробити.
У Києві населення більше за більшість областей.
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29.08.2022 11:28 Відповісти
ім просто, під маскою "турботи" про громадян треба створити максимальний хаос та затероризувати людей максимально, бо вони поплічники х"йла й недолюдки.
то хай готуються до того, що люди почнуть відстрілювати спочатку "евакуаційні комісіі", а потім прийдуть і до "головних евакуаторів" - евакуйовувати іх з насіджених крісел.
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26.08.2022 21:59 Відповісти
Коли висотки будували на території бувших або діючих військових части, то зауважень не було і всі тільки руки потирали...
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26.08.2022 20:27 Відповісти
Що це? Куди це?
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26.08.2022 20:30 Відповісти
А Київська влада може ухвалити рішення, хто буде охороняти житло примусово евакуйованих?

Бо в мене в родичів село на півночі Харківської області спочатку пограбували орки, тепер, після звільнення, дограбовують "свої" мародери.
Мешканців у село обратно не пускають, бо село постійно під обстрілами арти орків. Один наряд поліції на три великих сусідніх села. То мародери виносять все...
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26.08.2022 20:33 Відповісти
Вем лопаты в руки и копать окопы на передовую
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26.08.2022 20:39 Відповісти
А нашо копати, дайте наказ звільнити окуповані міста. Чи, наша мільйонна армія не справиться з зграйкою росіян?
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27.08.2022 00:42 Відповісти
Пусть сами воюют, раз так
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27.08.2022 02:59 Відповісти
А можно всех ЗЕЛЕНОЖОПЫХ СЛУГ ИЗБРАННОГО НАРОДА принудительно эвакуировать в след за российским кораблем?
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26.08.2022 20:40 Відповісти
не можна. треба
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26.08.2022 22:00 Відповісти
А где глянуть-то этот список? я много лет живу на одном районе, и сюда прилетела нихуевая такая ракета, длиной метров 9. И только из коментов я узнал, что оказывается, у нас есть аж целых 2 таких места в округе, о которых ни я, никто из друзей и знакомых тоже не знают. и это не супер очевидный завод ВПК, а что-то никому не известное, ото живи и думай что в любую секунду на дом приземлиться
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26.08.2022 21:07 Відповісти
так іще ж при тому вони рукожопі і ракети в них неточні. де б ти не жив, тобі може прилетіти все одно (тіпун мені на язик і щоб ті ракети у них в пускових установках позривалися)
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26.08.2022 22:04 Відповісти
Маячня. Просив зробити вакцинацію-- з листопада до війни, всі відповіді
" чекайте". Попросив памперси для старенької людини, у відповід
" ми цим не займаємося, шокайте самі". Уся ця профонація на публіку.
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26.08.2022 21:08 Відповісти
для любителів колоти "шмурдяк" в кожній підворітні та супермаркеті "точка"
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26.08.2022 22:01 Відповісти
*******....
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26.08.2022 21:47 Відповісти
Сдается мне господа вывозить будут Квартал 95, на Канары.
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26.08.2022 22:03 Відповісти
Всех , кого надо уже вывезли 13-15 февраля из Борисполя .
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26.08.2022 22:13 Відповісти
Дешеві столичні понти. Коли Київ востаннє обстрілювали, тут Харків питає, і Миколаїв і Зеленодольськ і Нікополь і Маріуполь і Кривий Ріг і всі окуповані і прифронтові населенні пункти, а також прикордонні Сумщина і Чернігівщина? На замітку киянам- банкова саме безпечне місце якщо що.
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26.08.2022 22:46 Відповісти
Нет, Зеленая власть же *******, и конченая. У них цель, как можно больше боли украинцам предоставить.
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27.08.2022 03:00 Відповісти
Совсем уже с катушек слетели,что значит принудительно!...Никто никого не имеет права в принудительном порядке,не трогайте людей и без того нервных,потому что будет горе!!Лучше себя в принудительном порядке за пределы Украины с такими заявочками!!!Совсем уже охренели!!
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27.08.2022 17:09 Відповісти
 
 