Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів

Столична влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів Києва. Це може торкнутися тих, хто живе поряд із об’єктами критичної інфраструктури. Однак поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськадміністрації Роман Ткачук в інтерв'ю виданню "Главком".

"Поки що рішення про примусову евакуацію не ухвалено. Люди, які живуть біля об'єктів критичної інфраструктури завжди мають усвідомлювати, що по цих об'єктах може бути завдано удару. Тому кожен самостійно вирішує, чи треба повертатися в місто і жити поряд з цими об'єктами", - зазначив Ткачук.

Також він додав, що у всіх районах Києва, згідно з правилами цивільного захисту, є евакуаційні комісії. Зараз у столиці розпочалися тренування цих комісій.

"Зараз ми за потреби починаємо тренування цих евакуаційних комісій і чудово розуміємо, як проводитимемо евакуацію того чи іншого району, чи всього міста. Ми розглядаємо варіанти аж до примусової евакуації, система має бути готова до цього" - розповів Ткачук.

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