Затримано російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва, - СБУ

Зловмисник надавав ворогу точні координати освітніх закладів міста для так званих "залякувальних" ракетних обстрілів, а також збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що за "наводкою" зловмисника в Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах.

Кіберфахівці СБУ встановили, що затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ після початку вторгнення.

Як зазначається, чоловік був активним учасником дискусій у телеграм-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх проросійських поглядів і відверто просував російські наративи. Під час обшуку правоохоронці виявили мобільний телефон, який чоловік використовував для комунікації з російським координатором.

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Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.