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Новини
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Затримано російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва, - СБУ

сбу,сбу_лого

Зловмисник надавав ворогу точні координати освітніх закладів міста для так званих "залякувальних" ракетних обстрілів, а також збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що за "наводкою" зловмисника в Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах.

Кіберфахівці СБУ встановили, що затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ після початку вторгнення.

Як зазначається, чоловік був активним учасником дискусій у телеграм-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх проросійських поглядів і відверто просував російські наративи. Під час обшуку правоохоронці виявили мобільний телефон, який чоловік використовував для комунікації з російським координатором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запорізькій області 9 правоохоронцям, що співпрацюють з окупантами, повідомлено про підозру у держзраді

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

Миколаїв (1794) СБУ (12783) підозра (758)


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Топ коментарі
+10
Это кореш Верещучки, которая предложила в школах беженцев размещать.
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27.08.2022 10:35
+7
В Миколаєві вати повно, їх обстілюють, а вони як мантру повторюють:"Єта украинская армія нас абстреліваєт. Вот в Херсоні всьо харашо і расійскіє пєнсіі"
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27.08.2022 10:37
+6
пока не будет расстрелов на месте, предатели в Украине не переведутся
чрезвычайно меркантильная нация - это не мной сказано
именно меркантильность населения - причина наших бед во все времена
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27.08.2022 10:49
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ну от що з такими виродками робити? підскажіть?
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27.08.2022 10:31 Відповісти
зачинити в карцері разом з такими ж і не годувати...
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27.08.2022 10:37 Відповісти
Колесувати!
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27.08.2022 11:07 Відповісти
Я вже підказував - використовувать "поліський варіант" "Піднімать над землею і давать глянуть на Україну під іншим кутом зору!..." Тільки мовчки і тихо...
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27.08.2022 12:05 Відповісти
віддійте його родичам загиблих... і в тік-ток
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27.08.2022 12:58 Відповісти
Жаль що зрадників можна страчувати тільки на окупованих територіях.
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27.08.2022 10:34 Відповісти
обезголовити
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27.08.2022 10:34 Відповісти
Дивні агенти з розгалуженням. Одні працюють по школах,другі по вишам а може просто закрити місто і таки комендантські години
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27.08.2022 10:34 Відповісти
Это кореш Верещучки, которая предложила в школах беженцев размещать.
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27.08.2022 10:35 Відповісти
дебилів й без неї досить повно. На початку війни на моє запитання де ховатися від ракет та бомб, мені один держслужбовець відповів - у школі.
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27.08.2022 10:39 Відповісти
гидотно те, що якщо навіть все його майно конфіскувати та й заставити довічно відпрацьовувати на відшкодування збитків - те, що зруйновано він і на один процент не відпрацює

я просто не розумію, нащо гадити там, де їси?
ну є ж якісь людські елементарні рамки
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27.08.2022 10:35 Відповісти
В Миколаєві вати повно, їх обстілюють, а вони як мантру повторюють:"Єта украинская армія нас абстреліваєт. Вот в Херсоні всьо харашо і расійскіє пєнсіі"
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27.08.2022 10:37 Відповісти
Без окулярів прчитав "...і расійскіє пєсні"😁
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27.08.2022 10:44 Відповісти
Врядли наводчики думают, что из обстреливают украинцы
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27.08.2022 12:24 Відповісти
слухайте, я сам миколаєвець, такого сміття знайдеться будь де в Україні, будь ласка, не гоніть на місто герой, яке, як і Харків кожного дня отримує свіжу порцію обстрілів
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27.08.2022 12:58 Відповісти
пока не будет расстрелов на месте, предатели в Украине не переведутся
чрезвычайно меркантильная нация - это не мной сказано
именно меркантильность населения - причина наших бед во все времена
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27.08.2022 10:49 Відповісти
Не забывайте, что в Украине огромная пятая колонна в виде этнических русских 2-3 поколений, которые, могу предположить, в большинстве своем и здают данные своим "соотечествинникам".
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27.08.2022 11:00 Відповісти
З тебе сталінізм коли небуть вийде? Чи можна, одразу, "к стенке"?
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27.08.2022 11:13 Відповісти
Точно, что по его наводке могли погибнуть наши военные. Высшую меру этой твари.
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27.08.2022 10:57 Відповісти
Таку паскуду повісити чи розстріляти ?
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27.08.2022 12:43 Відповісти
В Николаеве есть хороший зоопарк, или уже был, возле автовокзала. Думаю, там много свободных клеток осталось. Каждого иуду в отдельную клетку и кормить как животных раз в день, пусть сидит.
Убить нельзя без суда, кормить как человека - не заслужил. Попадёт под бомбёжку, так это смерть от своих, должно быть приятно.
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27.08.2022 13:01 Відповісти
Зоопарк є,більш менш цілий...Жаль,але навіть війна не стала приводом,аби провести нарешті етнічну чистку України від усьго лайна!
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27.08.2022 20:17 Відповісти
Зловмисник надавав ворогу точні координати освітніх закладів міста для так званих "залякувальних" ракетних обстрілів Джерело:
************* шльондри з Амнесті інтернешинел ці злочини з радістю виправдають за 30 *********.
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27.08.2022 16:03 Відповісти
Таких нужно приматывать к столбу, как мародёров. В точках, какие он давал для наводки
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27.08.2022 19:39 Відповісти
 
 