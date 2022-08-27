У Криму видають накази про засекречення фактів вибухів на військових об’єктах, - ГУР

Окупаційна адміністрація Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах, а причиною таких вибухів пропонують визначати халатність і недбальство посадовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляє Головне управління розвідки України.

"Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму" - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності.

Також дивіться: До окупованого Криму їде ешелон із важкою технікою армії РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, що вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах.