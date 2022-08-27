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У Криму видають накази про засекречення фактів вибухів на військових об’єктах, - ГУР

крим

Окупаційна адміністрація Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах, а причиною таких вибухів пропонують визначати халатність і недбальство посадовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляє Головне управління розвідки України.

"Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму" - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності.

Також дивіться: До окупованого Криму їде ешелон із важкою технікою армії РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, що вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах.

Автор: 

вибух (4439) Крим (14133) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+7
пропагандою прихована бавовна...... це як в союзе - секса нет!......
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27.08.2022 11:01
+5
😂 це дуже помагає, коли пишуть, що трава горить, а детонацію відчувається за 6 км так, що автобуси розгойдує
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27.08.2022 10:56
+5
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27.08.2022 10:56
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😂 це дуже помагає, коли пишуть, що трава горить, а детонацію відчувається за 6 км так, що автобуси розгойдує
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27.08.2022 10:56 Відповісти
То в них така ядрьона "трава", шо аж бомбить.
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27.08.2022 11:09 Відповісти
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27.08.2022 10:56 Відповісти
Тоді потрібно всіх заставити носити активні армійськи навушники.
Щось на кшалт Peltor чи Howarg Leidgt! А на додачу, шлем віртуальної реальності: тоді ні вибухів, ні спалахів не буде.
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27.08.2022 11:00 Відповісти
пропагандою прихована бавовна...... це як в союзе - секса нет!......
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27.08.2022 11:01 Відповісти
ПОТЄРЬ НЕТ , УСЬО ІДЬЕТ ПО ПЛАНУ !!!!
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27.08.2022 11:09 Відповісти
И самолёты в совке никогда не падали. А если кто видел - тот провокатор и антисоветчик)
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27.08.2022 11:11 Відповісти
Це усе на що спромоглася розвідка. Так з Криму виводять техніку чи таки ешелони ідуть в Крим?
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27.08.2022 11:01 Відповісти
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27.08.2022 11:08 Відповісти
Внесли бавовну до переліку заборонених речовин, розділ вибухонебезпечні матеріали
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27.08.2022 11:09 Відповісти
так скільки посадили чиновників-коллаборантів за "халатність " ? це буде супер якщо кацапи самі каратимуть зрадників !
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27.08.2022 11:14 Відповісти
Вот вам и красная линия. А так угрожающе хрюкали, так хрюкали. Даже если ВСУ в центр москвы ударят, то кацапы скажут, что это эффект линзы и вообще, нечего об этом говорить.
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27.08.2022 11:47 Відповісти
 
 