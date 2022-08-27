Активи білоруських підприємств на понад ₴1,5 млн передано в АРМА
Подільська окружна прокуратура Києва передала в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, активи білоруських компаній загальною сумою понад 1,5 млн гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська прокуратура повідомляє в телеграмі.
Слідством встановлено, що в Києві та на території інших регіонів здійснюють свою діяльність низка компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є Республіка Білорусь.
Правоохоронці досліджують діяльність вказаних підприємств на предмет привласнення коштів державного бюджету України, що виділялися на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг з їхньою подальшою легалізацією й виведенням за кордон, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
"Під час слідства банківські рахунки резидента РБ заарештовано, а кошти, розміщені на них у сумі понад 1,5 млн грн, передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", – зазначили в прокуратурі.
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Це що, три білоруські шаурмічні закрили?
Це ж купа грошей!
у зевладі такі оклади тільки в найкращіх арахамок, бузуглок, стефанчіків та іншого лайна найзельского гатунку!
Как забрали - так и отдадут (что уже было но не афишируется) по решению самого честного неподкупного и реформированного всеми президентами суда.