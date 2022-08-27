Активи білоруських підприємств на понад ₴1,5 млн передано в АРМА

Подільська окружна прокуратура Києва передала в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, активи білоруських компаній загальною сумою понад 1,5 млн гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська прокуратура повідомляє в телеграмі.

Слідством встановлено, що в Києві та на території інших регіонів здійснюють свою діяльність низка компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є Республіка Білорусь.

Правоохоронці досліджують діяльність вказаних підприємств на предмет привласнення коштів державного бюджету України, що виділялися на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг з їхньою подальшою легалізацією й виведенням за кордон, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

"Під час слідства банківські рахунки резидента РБ заарештовано, а кошти, розміщені на них у сумі понад 1,5 млн грн, передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", – зазначили в прокуратурі.

Також читайте: Прокуратура передала в АРМА активи компанії з російським власником на 4,6 млрд грн