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Активи білоруських підприємств на понад ₴1,5 млн передано в АРМА

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Подільська окружна прокуратура Києва передала в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, активи білоруських компаній загальною сумою понад 1,5 млн гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська прокуратура повідомляє в телеграмі.

Слідством встановлено, що в Києві та на території інших регіонів здійснюють свою діяльність низка компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є Республіка Білорусь.

Правоохоронці досліджують діяльність вказаних підприємств на предмет привласнення коштів державного бюджету України, що виділялися на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг з їхньою подальшою легалізацією й виведенням за кордон, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

"Під час слідства банківські рахунки резидента РБ заарештовано, а кошти, розміщені на них у сумі понад 1,5 млн грн, передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", – зазначили в прокуратурі.

Також читайте: Прокуратура передала в АРМА активи компанії з російським власником на 4,6 млрд грн

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Білорусь (7925) АРМА (553) актив (238)


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1,5 мільйона - ахренеть!
Це що, три білоруські шаурмічні закрили?
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27.08.2022 14:07 Відповісти
$1,5 млн ???
Це ж купа грошей!
у зевладі такі оклади тільки в найкращіх арахамок, бузуглок, стефанчіків та іншого лайна найзельского гатунку!
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27.08.2022 14:25 Відповісти
30 тис доларів охерений витор
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27.08.2022 16:05 Відповісти
И шо? Уже юристы сказали - арестованое, переданные это не конфискование.
Как забрали - так и отдадут (что уже было но не афишируется) по решению самого честного неподкупного и реформированного всеми президентами суда.
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28.08.2022 01:59 Відповісти
 
 