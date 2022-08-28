Росіяни мають замало сил для наступу на Херсонщині, - ISW

Наступальні можливості Росії в Херсонській області ще більше погіршилися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

На це вказує те, що, за даними ОК "Південь", 27 серпня російська ДРГ (приблизно 10 осіб) мала невдалий штурм на напрямку Добропілля – Добрянка. ISW пише, що 10 осіб занадто мало, щоб ефективно діяти як маневрена одиниця.

"Якщо ОК "Південь" правильно повідомило про чисельність і завдання цього підрозділу, це означатиме, що російські сухопутні сили в Україні деградували настільки, що вони намагаються проводити наступальні операції, а ешелони занадто малі, щоб досягти значних успіхів", - йдеться в повідомленні.

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