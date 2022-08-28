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Росіяни мають замало сил для наступу на Херсонщині, - ISW

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Наступальні можливості Росії в Херсонській області ще більше погіршилися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

На це вказує те, що, за даними ОК "Південь", 27 серпня російська ДРГ (приблизно 10 осіб) мала невдалий штурм на напрямку Добропілля – Добрянка. ISW пише, що 10 осіб занадто мало, щоб ефективно діяти як маневрена одиниця.

"Якщо ОК "Південь" правильно повідомило про чисельність і завдання цього підрозділу, це означатиме, що російські сухопутні сили в Україні деградували настільки, що вони намагаються проводити наступальні операції, а ешелони занадто малі, щоб досягти значних успіхів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ не можуть перекидати техніку через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах, - Хлань

Автор: 

армія рф (17255) Херсонська область (5713)


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Майже місяць тому була новина про бомбардування мостів на річці Інгулець. Останнім часом про це нічого не чуємо. Теоретично Херсонську область можна розділити
більше, зруйнувавши мости через річку Інгулець. Це ще більше послабило б окупантів.
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28.08.2022 07:02 Відповісти
Орків під Києвом було десятки тисяч,але їм це не допомогло.Набирають без досвіду,вони ще "смаженого вовка" не бачили - так побачуть.
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28.08.2022 07:04 Відповісти
Забагато сил для наступу на Херсонщини має тільки Арестович.
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28.08.2022 07:15 Відповісти
Це так, я напевно вже вп'яте від нього чула, що він збирається балотуватися президенти України після Зеленського. Боже, врятуй Україну, тільки цього нового обличчя нам ще не вистачало у президентах.
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28.08.2022 07:26 Відповісти
Так хто ж наступає козлорилі чи ми? ЗЕлене лайно так південь звільняє?
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28.08.2022 13:11 Відповісти
Яке там Добропілля біля Добрянки? Це помилка. Скоріш за все малась на увазі Високопілля- те саме про яке три тижні тому кухонні блогери верещали що там оточено 2 тис орків... Оточення там повного не було й нема, але як бачимо, підкріплень їм теж не дали
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28.08.2022 13:12 Відповісти
 
 