Війська РФ не можуть перекидати техніку через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах, - Хлань

Потужні удари українських військових по мостах в Херсонській області позбавили росіян можливості перекидати техніку і солдатів через Дніпро.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Станом на сьогодні у окупантів немає можливості перекидати ні техніку, ні живу силу, ні озброєння, ні підкріплення з лівобережної частини Херсонської області на правий берег, ближче до лінії фронту", - підкреслив Хлань.

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Він додав, що вчора українські військові завдали удару по відремонтованій частині Антонівського мосту, який намагалися відновити окупанти. Також в результаті вчорашньої атаки ЗСУ був пошкоджений і тимчасовий міст під Херсоном, який ворог планував спорудити з вкрадених барж.