Війська РФ не можуть перекидати техніку через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах, - Хлань
Потужні удари українських військових по мостах в Херсонській області позбавили росіян можливості перекидати техніку і солдатів через Дніпро.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Станом на сьогодні у окупантів немає можливості перекидати ні техніку, ні живу силу, ні озброєння, ні підкріплення з лівобережної частини Херсонської області на правий берег, ближче до лінії фронту", - підкреслив Хлань.
Він додав, що вчора українські військові завдали удару по відремонтованій частині Антонівського мосту, який намагалися відновити окупанти. Також в результаті вчорашньої атаки ЗСУ був пошкоджений і тимчасовий міст під Херсоном, який ворог планував спорудити з вкрадених барж.
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ах, как хороши, как свежи были девушки с веслами во времена нашей юности
The Girl with an Oar
з колишніми треба підтримувати нормальні відносини взагалі, а з чемпіонками по біатлону особливо
У оккупантов началась вечерняя бавовна 🔥
https://twitter.com/i/status/1563602253680111618
https://www.youtube.com/watch?v=yli83T9z9IQ&fbclid=IwAR0V6Ek3-IXQ7x8idmdrggdTrYE-IWOF6kPixoX7Yp9MPejeUkPpIbboDoE https://www.youtube.com/watch?v=yli83T9z9IQ