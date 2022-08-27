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Новини Війна
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Війська РФ не можуть перекидати техніку через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах, - Хлань

міст,антонівський

Потужні удари українських військових по мостах в Херсонській області позбавили росіян можливості перекидати техніку і солдатів через Дніпро.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Станом на сьогодні у окупантів немає можливості перекидати ні техніку, ні живу силу, ні озброєння, ні підкріплення з лівобережної частини Херсонської області на правий берег, ближче до лінії фронту", - підкреслив Хлань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили два ворожі "Смерчі" поблизу Чорнобаївки, - Хлань

Він додав, що вчора українські військові завдали удару по відремонтованій частині Антонівського мосту, який намагалися відновити окупанти. Також в результаті вчорашньої атаки ЗСУ був пошкоджений і тимчасовий міст під Херсоном, який ворог планував спорудити з вкрадених барж.

Автор: 

армія рф (17255) міст (1231) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5713)


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Топ коментарі
+19
"Вы можете использовать весла!"(ц)
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27.08.2022 20:31
+15
⚡️В Новой Каховке сообщают о взрывах!

У оккупантов началась вечерняя бавовна 🔥
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27.08.2022 20:42
+12
к ночи бавовна будет двигаться в сторону Крыма.
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27.08.2022 20:47
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Можна спробувати перекидати требушетом!
)))
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27.08.2022 20:28 Відповісти
Він так далеко не працює(( як Мюнхаузена - на ядрах , цар-пушка у них же є і чотири ядра ))
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27.08.2022 21:50 Відповісти
Треба іх перекинути назад
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27.08.2022 20:30 Відповісти
"Вы можете использовать весла!"(ц)
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27.08.2022 20:31 Відповісти
Ну да веслом по феису
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27.08.2022 20:35 Відповісти
Селям, Максе!

ах, как хороши, как свежи были девушки с веслами во времена нашей юности
The Girl with an Oar
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27.08.2022 21:12 Відповісти
Ва-Селям, брате. Не, меня дэвушки с веслами не особо привлекали, бо моя - колишняя чемпионка области по биатлону.
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27.08.2022 21:14 Відповісти
Вах!

з колишніми треба підтримувати нормальні відносини взагалі, а з чемпіонками по біатлону особливо
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27.08.2022 22:37 Відповісти
Или дёсна....)
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27.08.2022 21:18 Відповісти
А батут?
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27.08.2022 20:31 Відповісти
Батут зайнятий роскосмосом.
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27.08.2022 21:28 Відповісти
HIMARS ничиво нэ измэнит, все пад кантролэм!
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27.08.2022 20:37 Відповісти
Особливо, коли їх сотнями вже "знищили"
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27.08.2022 20:41 Відповісти
А з рогатки слабо?
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27.08.2022 20:38 Відповісти
Слабо -- треба пращу
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27.08.2022 20:40 Відповісти
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27.08.2022 20:43 Відповісти
⚡️В Новой Каховке сообщают о взрывах!

У оккупантов началась вечерняя бавовна 🔥
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27.08.2022 20:42 Відповісти
к ночи бавовна будет двигаться в сторону Крыма.
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27.08.2022 20:47 Відповісти
З Божою поміччю!!
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27.08.2022 21:36 Відповісти
Сподіваємося, що там дійсно торба мосту, відосик з тим фаршем бачив, але розслаблятися не можна
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27.08.2022 20:46 Відповісти
как-то вот так. Перебегать можно, на перебежчиков б\к не тратят, но на машинке уже не проедешь - снаряд летит семь секунд, а "глаза" висят там круглосуточно, успевают только аккумуляторы заряжать.

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27.08.2022 20:55 Відповісти
Это спутниковый снимок. Какие там аккумуляторы?
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27.08.2022 21:04 Відповісти
Думаєте що прицілювання із супутника ведеться ? Будете розчаровані , той що Притула купив - не на геостаціонарній орбіті )) Людина вам про безпілотник написала .
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27.08.2022 21:54 Відповісти
это вы его ловко срезали про беспилотник...
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27.08.2022 22:56 Відповісти
Це добре. Тепер трохи почекати і орки самі прийдуть просити пожерти в обмін на зброю.
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27.08.2022 20:47 Відповісти
Вони їжу, бухло і одяг вони намародерять у місцевих. Треба їм консерви з бутулізмом готувати.
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27.08.2022 21:01 Відповісти
"Им хватит картошки и огурцов и еще кое-чего.....". Грибаускайте о кацапах
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27.08.2022 21:17 Відповісти
Ви жорстокі - з проносним , а лоперамід поховати і кінчилася друга у світі ))
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27.08.2022 21:56 Відповісти
Треба іх гнати на водопои у Дніпро
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27.08.2022 20:51 Відповісти
В цьому році Дніпро дуже спокійне, бо надмірна та небувала посуха, таке трапляється періодично в історіі, навіть без наукових змін клімату... але так само був голодомор у посуху. Мабуть в такі моменти у деяких сапієнсів загострення... але після посух буде повінь, можливо теж небувала у цьому сторіччі.
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27.08.2022 21:40 Відповісти
Немає у басейні Дніпра критичної посухи , ви переплутали з Європою , там дійсно засада повна (( І голодомор нам не загрожує , спіть спокійно ! І картоплі в цьому році зберуть усім вистачить ! Олії хоч залийся буде ! Сіль західняки почали добувати щоб усім нашої вистачало !За сало не розписуватимуся бо щось останнім часом неправильних свиней вирощувати почали , сало ніяке (( Скучно без Херсонських кавунів (( Херсон ! Швидше повертайся до рідної неньки !
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27.08.2022 22:04 Відповісти
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27.08.2022 21:45 Відповісти
Скоро ж раз это уже говорили...
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27.08.2022 21:48 Відповісти
Нова Каховка дві години тому
https://twitter.com/i/status/1563602253680111618
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27.08.2022 23:17 Відповісти
Бавовна знову вибухає
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28.08.2022 00:28 Відповісти
це ще не бавовна. Так. бавовнятко...

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28.08.2022 00:34 Відповісти
ДО ОТОЧЕННЯ рашистського угрупування на Херсонщині пісня "ГРЕБИТЕ,ПОРУЧЧИК,ГРЕБИТЕ !"
https://www.youtube.com/watch?v=yli83T9z9IQ&fbclid=IwAR0V6Ek3-IXQ7x8idmdrggdTrYE-IWOF6kPixoX7Yp9MPejeUkPpIbboDoE https://www.youtube.com/watch?v=yli83T9z9IQ
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28.08.2022 10:38 Відповісти
 
 