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ЗСУ знищили два ворожі "Смерчі" поблизу Чорнобаївки, - Хлань

рф,смерч

На Херсонщині поблизу Чорнобаївки ЗСУ знищили дві реактивні системи залпового вогню "Смерч", якими ворог збирався обстрілювати Миколаїв.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора неподалік Чорнобаївки окупанти виїхали двома реактивними системами залпового вогню "Смерч". Почали розкладатися, щоб завдати ударів по Миколаєву", - написав Хлань.

Він додав, що в цей же момент у ворога "прилетіло" від Збройних сил України: "Мінус 2 РСЗВ і плюс паніка в окупантів".

Також читайте: Ворожий склад з боєприпасами та командний пункт 247 десантно-штурмового полку знищено в Чорнобаївці, - ОК "Південь"

Автор: 

знищення (7154) техніка (1820) РСЗВ (207) Чорнобаївка (79) Хлань Сергій (119)


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Топ коментарі
+17
Для тех, кто не понимает масштабы противостояния: в большинстве случаев попыток обстрелов, ответка ЗСУ приходит в принципе превентивно. Это информация для клоунов "ааа пачиму ми не атвичаем, нам запритили взазаза"
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27.08.2022 11:33
+10
Акцiя вiд АвтоВАЗу:
Вiдправ сина на вiйну в Чорнобаïвку, та отримай бiлi Жiгулi найближчим часом.
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27.08.2022 11:50
+7
Пане Хлань , прошу завжди перевіряйте інформацію перед тим як оголошувати , правда це наше все , щоб ви не стали таким як Арестович - ********.
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27.08.2022 11:42
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Для тех, кто не понимает масштабы противостояния: в большинстве случаев попыток обстрелов, ответка ЗСУ приходит в принципе превентивно. Это информация для клоунов "ааа пачиму ми не атвичаем, нам запритили взазаза"
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27.08.2022 11:33 Відповісти
Це правда. Вчора зранку ці смерчі накрила хімера. Ваншотом. Один правда встиг відстрілятися по Миколаєву.
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27.08.2022 11:50 Відповісти
Це добре -- не вспіли роздуплитися
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27.08.2022 11:36 Відповісти
Пане Хлань , прошу завжди перевіряйте інформацію перед тим як оголошувати , правда це наше все , щоб ви не стали таким як Арестович - ********.
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27.08.2022 11:42 Відповісти
Завжди прилітало від восьми ракет і більше . Сьогодні вранці,здається три. Цілком цілком ймовірно ,що правда. А Арестович ,таки да , піздобол.
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27.08.2022 16:31 Відповісти
ЗСУ знищили поблизу Чорнобаївки два ворожі "Смерчі", якими окупанти збиралися завдати ударів по Миколаєву

https://war.obozrevatel.com/ukr/zsu-znischili-poblizu-chornobaivki-dva-vorozhi-smerchi-yakimi-okupanti-zbiralisya-zavdati-udariv-po-mikolaevu.htm
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27.08.2022 11:44 Відповісти
В сводке за сегодняшний день +2 знищених РСЗВ

https://www.pravda.com.ua/
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27.08.2022 11:48 Відповісти
Акцiя вiд АвтоВАЗу:
Вiдправ сина на вiйну в Чорнобаïвку, та отримай бiлi Жiгулi найближчим часом.
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27.08.2022 11:50 Відповісти
За добу ЗСУ "упаковали у чорні пакети" ще 250 рашистів,
знищили 2 БПЛА та трохи техніки 😠
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27.08.2022 11:55 Відповісти
А в это время

24 августа вышло около 5 тысяч верующих УПЦ МП (РПЦ-ФСБ), которые направились крестным ходом в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Тернопольская область) вопреки запрету на массовые мероприятия

Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш

Монастир став оплотом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікації регіону, після указу Миколи II https://uk.wikipedia.org/wiki/1905 1905 - осередком діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 ЧОРНОЇ СОТНІ .

Зокрема, тут друкували антиукраїнський «Почаевский листок» - «речник» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Союзу російського народу»
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27.08.2022 12:05 Відповісти
Вірянам РПЦ (ФСБ) в Україні закони не писані?!
Їх охороняють російські заслані "казачки"?

ДЕ СБУ?
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27.08.2022 12:48 Відповісти
17 липня 2003 року уряд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича прийняв розпорядження № 438-р «Про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври», лавру передали на 49 років у безкоштовне користування представникам УПЦ МП

ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК

«"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ»,

ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ»

У березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року журналісти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН виявили, що під прикриттям Почаївської лаври сепаратисти друкували антиукраїнську літературу на Заході країни

И где наша доблестная СБУ, ВР, ОПу?
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27.08.2022 12:07 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.08.2022 12:34 Відповісти
Супер. Взагалі цей південний напрям має бути пекельний для рашистів, бо рвуться вони до Одеси й придністровських сепаратистів.
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27.08.2022 12:59 Відповісти
Приблизительно то же происходит и с Печерской лаврой в Киеве

Рівень і смислове наповнення екскурсій по Києво-Печерській лаврі, діяльність адміністрації заповідника та керівництва лаври неодноразово ставали об'єктом критики журналістів через

імперсько-центричні стереотипи в дусі Московського патріархату, схиляння перед російськими царями, поширення радянських історичних міфів, тотально російську мову екскурсійного обслуговування та інші зловживання.

Також на території Лаври здійснюється незаконне будівництво та перебудова історичних пам'яток. Попри відсутність будь-яких дозволів на будівництво, керівництво історичного заповідника та духовенство ніяк не коментують ситуацію

Мнжду тем

У 1592-1688 монастир був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96 ставропігією Вселенського патріархату Константинополя
Потом постепенно его "отжали" РПЦ
Может пора уже что-то сэтим делать?
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27.08.2022 13:05 Відповісти
 
 