ЗСУ знищили два ворожі "Смерчі" поблизу Чорнобаївки, - Хлань

На Херсонщині поблизу Чорнобаївки ЗСУ знищили дві реактивні системи залпового вогню "Смерч", якими ворог збирався обстрілювати Миколаїв.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора неподалік Чорнобаївки окупанти виїхали двома реактивними системами залпового вогню "Смерч". Почали розкладатися, щоб завдати ударів по Миколаєву", - написав Хлань.

Він додав, що в цей же момент у ворога "прилетіло" від Збройних сил України: "Мінус 2 РСЗВ і плюс паніка в окупантів".

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