ЗСУ знищили два ворожі "Смерчі" поблизу Чорнобаївки, - Хлань
На Херсонщині поблизу Чорнобаївки ЗСУ знищили дві реактивні системи залпового вогню "Смерч", якими ворог збирався обстрілювати Миколаїв.
Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора неподалік Чорнобаївки окупанти виїхали двома реактивними системами залпового вогню "Смерч". Почали розкладатися, щоб завдати ударів по Миколаєву", - написав Хлань.
Він додав, що в цей же момент у ворога "прилетіло" від Збройних сил України: "Мінус 2 РСЗВ і плюс паніка в окупантів".
Топ коментарі
+17 Berrimor Cute
показати весь коментар27.08.2022 11:33
+10 Харьков Сумской
показати весь коментар27.08.2022 11:50
+7 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар27.08.2022 11:42
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https://war.obozrevatel.com/ukr/zsu-znischili-poblizu-chornobaivki-dva-vorozhi-smerchi-yakimi-okupanti-zbiralisya-zavdati-udariv-po-mikolaevu.htm
https://www.pravda.com.ua/
Вiдправ сина на вiйну в Чорнобаïвку, та отримай бiлi Жiгулi найближчим часом.
знищили 2 БПЛА та трохи техніки 😠
24 августа вышло около 5 тысяч верующих УПЦ МП (РПЦ-ФСБ), которые направились крестным ходом в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Тернопольская область) вопреки запрету на массовые мероприятия
Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш
Монастир став оплотом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікації регіону, після указу Миколи II https://uk.wikipedia.org/wiki/1905 1905 - осередком діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 ЧОРНОЇ СОТНІ .
Зокрема, тут друкували антиукраїнський «Почаевский листок» - «речник» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Союзу російського народу»
Їх охороняють російські заслані "казачки"?
ДЕ СБУ?
ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК
«"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ»,
ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ»
У березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року журналісти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН виявили, що під прикриттям Почаївської лаври сепаратисти друкували антиукраїнську літературу на Заході країни
И где наша доблестная СБУ, ВР, ОПу?
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Рівень і смислове наповнення екскурсій по Києво-Печерській лаврі, діяльність адміністрації заповідника та керівництва лаври неодноразово ставали об'єктом критики журналістів через
імперсько-центричні стереотипи в дусі Московського патріархату, схиляння перед російськими царями, поширення радянських історичних міфів, тотально російську мову екскурсійного обслуговування та інші зловживання.
Також на території Лаври здійснюється незаконне будівництво та перебудова історичних пам'яток. Попри відсутність будь-яких дозволів на будівництво, керівництво історичного заповідника та духовенство ніяк не коментують ситуацію
Мнжду тем
У 1592-1688 монастир був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96 ставропігією Вселенського патріархату Константинополя
Потом постепенно его "отжали" РПЦ
Может пора уже что-то сэтим делать?