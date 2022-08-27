РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13364 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 861 16

ВСУ уничтожили два вражеских "Смерча" вблизи Чернобаевки, - Хлань

рф,смерч

В Херсонской области возле Чернобаевки ВСУ уничтожили две реактивные системы залпового огня "Смерч", которыми враг собирался обстреливать Николаев.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера неподалеку от Чернобаевки оккупанты выехали двумя реактивными системами залпового огня "Смерч". Начали располагаться, чтобы нанести удары по Николаеву", - написал Хлань.

Он добавил, что в этот же момент врагу "прилетело" от Вооруженных сил Украины: "Минус 2 РСЗО и плюс паника у оккупантов".

Читайте также: Вражеский склад с боеприпасами и командный пункт 247 десантно-штурмового полка уничтожены в Чернобаевке, - ОК "Південь"

Автор: 

уничтожение (6842) техника (1732) РСЗО (194) Чернобаевка (69) Хлань Сергей (86)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Для тех, кто не понимает масштабы противостояния: в большинстве случаев попыток обстрелов, ответка ЗСУ приходит в принципе превентивно. Это информация для клоунов "ааа пачиму ми не атвичаем, нам запритили взазаза"
показать весь комментарий
27.08.2022 11:33
+10
Акцiя вiд АвтоВАЗу:
Вiдправ сина на вiйну в Чорнобаïвку, та отримай бiлi Жiгулi найближчим часом.
показать весь комментарий
27.08.2022 11:50
+7
Пане Хлань , прошу завжди перевіряйте інформацію перед тим як оголошувати , правда це наше все , щоб ви не стали таким як Арестович - ********.
показать весь комментарий
27.08.2022 11:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для тех, кто не понимает масштабы противостояния: в большинстве случаев попыток обстрелов, ответка ЗСУ приходит в принципе превентивно. Это информация для клоунов "ааа пачиму ми не атвичаем, нам запритили взазаза"
показать весь комментарий
27.08.2022 11:33 Ответить
Це правда. Вчора зранку ці смерчі накрила хімера. Ваншотом. Один правда встиг відстрілятися по Миколаєву.
показать весь комментарий
27.08.2022 11:50 Ответить
Це добре -- не вспіли роздуплитися
показать весь комментарий
27.08.2022 11:36 Ответить
Пане Хлань , прошу завжди перевіряйте інформацію перед тим як оголошувати , правда це наше все , щоб ви не стали таким як Арестович - ********.
показать весь комментарий
27.08.2022 11:42 Ответить
Завжди прилітало від восьми ракет і більше . Сьогодні вранці,здається три. Цілком цілком ймовірно ,що правда. А Арестович ,таки да , піздобол.
показать весь комментарий
27.08.2022 16:31 Ответить
ЗСУ знищили поблизу Чорнобаївки два ворожі "Смерчі", якими окупанти збиралися завдати ударів по Миколаєву

https://war.obozrevatel.com/ukr/zsu-znischili-poblizu-chornobaivki-dva-vorozhi-smerchi-yakimi-okupanti-zbiralisya-zavdati-udariv-po-mikolaevu.htm
показать весь комментарий
27.08.2022 11:44 Ответить
В сводке за сегодняшний день +2 знищених РСЗВ

https://www.pravda.com.ua/
показать весь комментарий
27.08.2022 11:48 Ответить
Акцiя вiд АвтоВАЗу:
Вiдправ сина на вiйну в Чорнобаïвку, та отримай бiлi Жiгулi найближчим часом.
показать весь комментарий
27.08.2022 11:50 Ответить
За добу ЗСУ "упаковали у чорні пакети" ще 250 рашистів,
знищили 2 БПЛА та трохи техніки 😠
показать весь комментарий
27.08.2022 11:55 Ответить
А в это время

24 августа вышло около 5 тысяч верующих УПЦ МП (РПЦ-ФСБ), которые направились крестным ходом в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Тернопольская область) вопреки запрету на массовые мероприятия

Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш

Монастир став оплотом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікації регіону, після указу Миколи II https://uk.wikipedia.org/wiki/1905 1905 - осередком діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 ЧОРНОЇ СОТНІ .

Зокрема, тут друкували антиукраїнський «Почаевский листок» - «речник» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Союзу російського народу»
показать весь комментарий
27.08.2022 12:05 Ответить
Вірянам РПЦ (ФСБ) в Україні закони не писані?!
Їх охороняють російські заслані "казачки"?

ДЕ СБУ?
показать весь комментарий
27.08.2022 12:48 Ответить
17 липня 2003 року уряд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича прийняв розпорядження № 438-р «Про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври», лавру передали на 49 років у безкоштовне користування представникам УПЦ МП

ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК

«"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ»,

ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ»

У березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року журналісти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН виявили, що під прикриттям Почаївської лаври сепаратисти друкували антиукраїнську літературу на Заході країни

И где наша доблестная СБУ, ВР, ОПу?
показать весь комментарий
27.08.2022 12:07 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
27.08.2022 12:34 Ответить
Супер. Взагалі цей південний напрям має бути пекельний для рашистів, бо рвуться вони до Одеси й придністровських сепаратистів.
показать весь комментарий
27.08.2022 12:59 Ответить
Приблизительно то же происходит и с Печерской лаврой в Киеве

Рівень і смислове наповнення екскурсій по Києво-Печерській лаврі, діяльність адміністрації заповідника та керівництва лаври неодноразово ставали об'єктом критики журналістів через

імперсько-центричні стереотипи в дусі Московського патріархату, схиляння перед російськими царями, поширення радянських історичних міфів, тотально російську мову екскурсійного обслуговування та інші зловживання.

Також на території Лаври здійснюється незаконне будівництво та перебудова історичних пам'яток. Попри відсутність будь-яких дозволів на будівництво, керівництво історичного заповідника та духовенство ніяк не коментують ситуацію

Мнжду тем

У 1592-1688 монастир був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96 ставропігією Вселенського патріархату Константинополя
Потом постепенно его "отжали" РПЦ
Может пора уже что-то сэтим делать?
показать весь комментарий
27.08.2022 13:05 Ответить
 
 