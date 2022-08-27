ВСУ уничтожили два вражеских "Смерча" вблизи Чернобаевки, - Хлань
В Херсонской области возле Чернобаевки ВСУ уничтожили две реактивные системы залпового огня "Смерч", которыми враг собирался обстреливать Николаев.
Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера неподалеку от Чернобаевки оккупанты выехали двумя реактивными системами залпового огня "Смерч". Начали располагаться, чтобы нанести удары по Николаеву", - написал Хлань.
Он добавил, что в этот же момент врагу "прилетело" от Вооруженных сил Украины: "Минус 2 РСЗО и плюс паника у оккупантов".
Топ комментарии
+17 Berrimor Cute
показать весь комментарий27.08.2022 11:33
+10 Харьков Сумской
показать весь комментарий27.08.2022 11:50
+7 Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий27.08.2022 11:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://war.obozrevatel.com/ukr/zsu-znischili-poblizu-chornobaivki-dva-vorozhi-smerchi-yakimi-okupanti-zbiralisya-zavdati-udariv-po-mikolaevu.htm
https://www.pravda.com.ua/
Вiдправ сина на вiйну в Чорнобаïвку, та отримай бiлi Жiгулi найближчим часом.
знищили 2 БПЛА та трохи техніки 😠
24 августа вышло около 5 тысяч верующих УПЦ МП (РПЦ-ФСБ), которые направились крестным ходом в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Тернопольская область) вопреки запрету на массовые мероприятия
Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш
Монастир став оплотом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікації регіону, після указу Миколи II https://uk.wikipedia.org/wiki/1905 1905 - осередком діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 ЧОРНОЇ СОТНІ .
Зокрема, тут друкували антиукраїнський «Почаевский листок» - «речник» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Союзу російського народу»
Їх охороняють російські заслані "казачки"?
ДЕ СБУ?
ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК
«"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ»,
ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ»
У березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року журналісти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН виявили, що під прикриттям Почаївської лаври сепаратисти друкували антиукраїнську літературу на Заході країни
И где наша доблестная СБУ, ВР, ОПу?
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Рівень і смислове наповнення екскурсій по Києво-Печерській лаврі, діяльність адміністрації заповідника та керівництва лаври неодноразово ставали об'єктом критики журналістів через
імперсько-центричні стереотипи в дусі Московського патріархату, схиляння перед російськими царями, поширення радянських історичних міфів, тотально російську мову екскурсійного обслуговування та інші зловживання.
Також на території Лаври здійснюється незаконне будівництво та перебудова історичних пам'яток. Попри відсутність будь-яких дозволів на будівництво, керівництво історичного заповідника та духовенство ніяк не коментують ситуацію
Мнжду тем
У 1592-1688 монастир був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96 ставропігією Вселенського патріархату Константинополя
Потом постепенно его "отжали" РПЦ
Может пора уже что-то сэтим делать?