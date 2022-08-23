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Новости Война
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Вражеский склад с боеприпасами и командный пункт 247 десантно-штурмового полка уничтожены в Чернобаевке, - ОК "Південь"

чорнобаївка

Обстановка в операционной зоне на южнобужском направлении стабильно напряжена, но контролируется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны.

"В течение ночи дважды атаковал вертолетами наши позиции вдоль линии столкновения. Удачи не имел. Реактивными системами залпового огня "Град" обстрелян Марганец. Частично разрушены несколько частных домов, повреждены водопровод и газопровод. Ранены 2 гражданских лица", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Херсонской области взрывы. Прилеты по позициям орков в Новой Каховке, Таврийске, Малокаховке, Каховке и Чернобаевке, - Хлань

Также отмечается, что нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожен склад с боеприпасами и командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке, а также командный пункт 331 парашютно-десантного полка в Нововоскресенском и еще один состав боеприпасов.

"Вместе с тем, подтверждены потери врага в количестве 23 рашистов, одного танка Т-72 и легкого бронированного тягача. Окончательные потери врага доразведываются", - добавляют в ОК "Південь".

В Черном море наготове четыре ракетоносителя, снаряженные 28 ракетами "Калибр", как сосредоточенное напоминание о притяжении врага к символизму и значимым датам.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Чернобаевка (69) Херсонская область (4964)


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Топ комментарии
+9
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23.08.2022 15:03 Ответить
+8
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23.08.2022 14:52 Ответить
+7
Якщо не помиляюсь, це була 29 серія.
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23.08.2022 15:13 Ответить
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23.08.2022 14:52 Ответить
-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.

-- Как же не было? Я ясно помню!

-- Конечно, не было.

-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?

-- Выиграл.

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23.08.2022 15:48 Ответить
Чорнобаївка то магніт для кацапських дурних свиней...
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23.08.2022 14:59 Ответить
331 опять Кострома недобитая +Чернобаевка
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23.08.2022 15:21 Ответить
Чорнобабаївка...
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23.08.2022 15:00 Ответить
Гибле місце. Зовсім гибле для орків. І зачароване.
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23.08.2022 15:02 Ответить
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23.08.2022 15:03 Ответить
абсолютно в дырочку!
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23.08.2022 18:42 Ответить
Той аацап, Сосанін справді поляків у дебрю заводив, чи що більше схоже на правду - кацапів у Чорнобаївку? Схоже і тут кацапи історію перекрутили.
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23.08.2022 15:06 Ответить
Лихі парфуми намазали медом перед порталом до пекла у Чорнобаївці. Не інакше.
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23.08.2022 15:10 Ответить
Нагадую!
Чорнобаївку треба виставити на "Оскар", у рубриці "Найкращий серіал 2022"...
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23.08.2022 15:10 Ответить
Якщо не помиляюсь, це була 29 серія.
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23.08.2022 15:13 Ответить
Вони,рашня,повинна здригатися від слова ЧОРНОБАЇВКА,але їм по х*й....

І ще про гвинтокрили. Над селом,де я живу,три а буває і чотири рази на день,пролітають ,косячі траву(низько) чртири шт. То були зеленого коляру,а тепер,напевно з Сирії,біло жовті.....Я читав,що мужик з рушниці завалив СУ-34.....
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23.08.2022 15:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RBKZxJXUwSY Чорнобаївка - Будні Українця
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23.08.2022 15:15 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.08.2022 15:17 Ответить
На вїзді в Чєрнобаєвку повісити банєр -"утілєзацїонний цєнтр московітів"
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23.08.2022 19:15 Ответить
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24.08.2022 03:36 Ответить
 
 