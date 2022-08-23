Вражеский склад с боеприпасами и командный пункт 247 десантно-штурмового полка уничтожены в Чернобаевке, - ОК "Південь"

Обстановка в операционной зоне на южнобужском направлении стабильно напряжена, но контролируется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны.

"В течение ночи дважды атаковал вертолетами наши позиции вдоль линии столкновения. Удачи не имел. Реактивными системами залпового огня "Град" обстрелян Марганец. Частично разрушены несколько частных домов, повреждены водопровод и газопровод. Ранены 2 гражданских лица", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Херсонской области взрывы. Прилеты по позициям орков в Новой Каховке, Таврийске, Малокаховке, Каховке и Чернобаевке, - Хлань

Также отмечается, что нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожен склад с боеприпасами и командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке, а также командный пункт 331 парашютно-десантного полка в Нововоскресенском и еще один состав боеприпасов.

"Вместе с тем, подтверждены потери врага в количестве 23 рашистов, одного танка Т-72 и легкого бронированного тягача. Окончательные потери врага доразведываются", - добавляют в ОК "Південь".

В Черном море наготове четыре ракетоносителя, снаряженные 28 ракетами "Калибр", как сосредоточенное напоминание о притяжении врага к символизму и значимым датам.