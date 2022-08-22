В оккупированной Херсонской области взрывы. Прилеты по позициям орков в Новой Каховке, Таврийске, Малокаховке, Каховке и Чернобаевке, - Хлань

На оккупированной территории Херсонщины прогремели взрывы.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Из разных районов поступает информация о взрывах. Прилеты по позициям орков: Новая Каховка, Таврийск, Малокаховка, Каховка и Чернобаевка. Ждем официальных подсчетов", - отмечает он.

"Похоже, что беспокойными у оккупантов будут не только ночи", - добавляет Хлань.

Как сообщалось, сегодня ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту.

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