В оккупированной Херсонской области взрывы. Прилеты по позициям орков в Новой Каховке, Таврийске, Малокаховке, Каховке и Чернобаевке, - Хлань
На оккупированной территории Херсонщины прогремели взрывы.
Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Из разных районов поступает информация о взрывах. Прилеты по позициям орков: Новая Каховка, Таврийск, Малокаховка, Каховка и Чернобаевка. Ждем официальных подсчетов", - отмечает он.
"Похоже, что беспокойными у оккупантов будут не только ночи", - добавляет Хлань.
Как сообщалось, сегодня ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту.
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+7 IgorYakovlevich
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А это як кажуть в Одесі...злізай моцкальня...конечна станція ...груз "200"...