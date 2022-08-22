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Новости Война
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В оккупированной Херсонской области взрывы. Прилеты по позициям орков в Новой Каховке, Таврийске, Малокаховке, Каховке и Чернобаевке, - Хлань

херсонщина,херсонська

На оккупированной территории Херсонщины прогремели взрывы.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Из разных районов поступает информация о взрывах. Прилеты по позициям орков: Новая Каховка, Таврийск, Малокаховка, Каховка и Чернобаевка. Ждем официальных подсчетов", - отмечает он.

"Похоже, что беспокойными у оккупантов будут не только ночи", - добавляет Хлань.

Как сообщалось, сегодня ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту.

Читайте: ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Новой Каховке, - Хлань

В оккупированной Херсонской области взрывы. Прилеты по позициям орков в Новой Каховке, Таврийске, Малокаховке, Каховке и Чернобаевке, - Хлань 01

взрыв (6820) Новая Каховка (155) Херсон (2918) Чернобаевка (69) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4951)


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Топ комментарии
+16
Снайперы просят привезти унитазы

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22.08.2022 13:58 Ответить
+10
Знов знаменита Чорнобаївка.
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22.08.2022 13:45 Ответить
+7
На пральну машину, мабуть, на порядок більше було б
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22.08.2022 14:03 Ответить
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Знов знаменита Чорнобаївка.
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22.08.2022 13:45 Ответить
Гниле місце для орків. Зовсім гниле. І, зачароване.
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22.08.2022 13:54 Ответить
Ще трохи , i в ЧорнобаїВцi з'явиться конкурент "Гранд-каньону" у Станiславi....
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22.08.2022 14:59 Ответить
Ой що воно робится?!
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22.08.2022 13:46 Ответить
Снайперы просят привезти унитазы

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22.08.2022 13:58 Ответить
На пральну машину, мабуть, на порядок більше було б
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22.08.2022 14:03 Ответить
Їх логістику знищуємо, а в на туп вони лізуть.
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22.08.2022 14:01 Ответить
потому что их как тараканов, взорвал 10 складов - построили 12. Как гидра многоголовая, рубить еще и рубить
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22.08.2022 14:22 Ответить
Ну не безграничны же их ресурсы. Конечно, за предыдущие лет 20 жирок поднакопили, но должно же это закончиться. Тем более, что мосты вокруг раненые, много не перевезешь
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22.08.2022 14:46 Ответить
РабZeянским тетькам путлер предложил массово выходить замуж...мужиков на рабZee не осталось...все ушли на фронт... осталось немного Бурятов и Дагестанов с калмыками...Пентагон каже 100 000 мавзолейных крыс убито и рането...
А это як кажуть в Одесі...злізай моцкальня...конечна станція ...груз "200"...
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22.08.2022 14:23 Ответить
Пишуть, що Антонівський міст, щойно вийшов з чату. Там їхала якась руснява техніка, в цей момент прилетів недопалок і все палає, один прольот впав
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22.08.2022 14:53 Ответить
Поясніть цьому хланю , що не існує "орків" і "прильотів" , а існують російськи загарбники і обстріли позицій , або територій... А якщо це приватні дописи , то навіщо розповсюджувати це на такому поважному ресурсі як "Цензор"...
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22.08.2022 17:59 Ответить
 
 