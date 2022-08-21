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ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Новой Каховке, - Хлань

вибух

ВС Украины нанесли удары по позициям россиян в Новой Каховке Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань.

"Херсонщина. Вчера Чернобаевка, прямо сейчас Новая Каховка. Уже приятная закономерность в прилетах по позициям россиян. Нет здесь больше безопасного места для врага, гореть им на Херсонщине, как в аду", - написал Хлань.

Также читайте: Официально подтверждена ликвидация вражеских боеприпасов в Чернобаевке, - Хлань

взрыв (6820) Новая Каховка (155) Хлань Сергей (86)


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Топ комментарии
+45
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21.08.2022 21:34 Ответить
+28
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21.08.2022 21:40 Ответить
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21.08.2022 21:38 Ответить
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21.08.2022 21:34 Ответить
так у собчак одна ізвіліні і та явна нє в галавє...
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21.08.2022 21:36 Ответить
две у нее.. в попи и в варенике.
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21.08.2022 21:43 Ответить
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21.08.2022 23:09 Ответить
каацапня нищить кацапню!
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21.08.2022 21:47 Ответить
А це питання було до укранців? Собчак вважає, що це Україна причетна до вбивства доньки дугіна?
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21.08.2022 22:14 Ответить
Всралася вона нам, та дугіна. До вчорашнього дня я навіть не знав про її існування. Є багато інших кацапів, котрим вже давно в пеклі прогули ставлять.
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21.08.2022 22:36 Ответить
Тут заявка пришла на групповую шенгенскую визу

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21.08.2022 22:45 Ответить
Ані нє ето імені ввіду. Іх нє правільно понялі...
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21.08.2022 23:37 Ответить
Чё, обиделись?
"Ну вот, свои пацаны, и такая *****, а всё из-за бабы!"(с)
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22.08.2022 06:41 Ответить
Залужного в президенти,
Шапталу прем,єром
хто за????????
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21.08.2022 21:34 Ответить
На кого українську армію залишаєш?Невже на безуглу???
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21.08.2022 21:36 Ответить
Жданова- министром обороны, Арестовича- начальником ГУР, Усика- министром...эм...культуры).
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21.08.2022 21:41 Ответить
Корбана- міністром закордонних справ....раз уже до України його не пускають
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21.08.2022 21:48 Ответить
А ЗСУ командуватиме Арестович? Здається, у нього звання полковник 🙃
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21.08.2022 21:41 Ответить
арестович мабудь хернерал-єфрейтор
або єфрейтор-хернерал
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21.08.2022 21:58 Ответить
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21.08.2022 21:36 Ответить
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21.08.2022 21:38 Ответить
смажених кацапських свиней має бути якомога більше...
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21.08.2022 21:38 Ответить
Андрей

@Andrej06450588

·

https://twitter.com/Andrej06450588/status/1561023200938676224 20 авг.

*Украинский пулеметчик собственноручно сделал систему дистанционного управления огнем и умело "укладывал" пехоту РФ. Россияне, долго пробивавшиеся к его позиции, были удивлены, когда самого бойца не нашли, - волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.*

https://twitter.com/i/status/1561023200938676224
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21.08.2022 21:39 Ответить
Треба ще було другу позицію організувати, для знищення першої, коли орки прийшли.
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21.08.2022 22:22 Ответить
майже 400 вбитих і до тисячі поранених Украйнських дітей ПРИЧЕМ
до того що путин *****??????
але саме через це ***** вони померли та постраждали
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21.08.2022 21:40 Ответить
ніхто не рахував дітей вбитих у Маріуполі,Волновасі окупованих территоріях.там тисячі жертв
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21.08.2022 23:10 Ответить
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21.08.2022 21:40 Ответить
Онуфрий про слова любви был услышан.
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21.08.2022 21:42 Ответить
Это должно быть девизом всех экипажей HIMARS'ов!
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22.08.2022 01:11 Ответить
Кому ж наступать, ты он в Швеции сидишь.
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21.08.2022 23:28 Ответить
когда освобождение правого берега?или новостями про бавовну так и будут мудрый нарит кормить до тех пор пока кацапы не проведут референдум ?а там уже нельзя будет ведь это же грозит ядерным ударом...клоуны
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22.08.2022 01:26 Ответить
Тоді, коли "мудрий наріт" на чолі з Вами, пане, не порозумнішає.
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22.08.2022 09:50 Ответить
вместе со мной не нарит проголосовал бы за блевотного наркомана всю свою жизнь поливашего все украинское и сдавший по оманскому договорняку Украину
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22.08.2022 11:18 Ответить
На жаль нічого в коментах не написали про вибухи (я їх добре чув за 18 км від міста),куди прилитіло.....Вікна в хаті дзвеніли.
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22.08.2022 08:52 Ответить
 
 