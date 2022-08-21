ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Новой Каховке, - Хлань
ВС Украины нанесли удары по позициям россиян в Новой Каховке Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань.
"Херсонщина. Вчера Чернобаевка, прямо сейчас Новая Каховка. Уже приятная закономерность в прилетах по позициям россиян. Нет здесь больше безопасного места для врага, гореть им на Херсонщине, как в аду", - написал Хлань.
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Шапталу прем,єром
хто за????????
або єфрейтор-хернерал
@Andrej06450588
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https://twitter.com/Andrej06450588/status/1561023200938676224 20 авг.
*Украинский пулеметчик собственноручно сделал систему дистанционного управления огнем и умело "укладывал" пехоту РФ. Россияне, долго пробивавшиеся к его позиции, были удивлены, когда самого бойца не нашли, - волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.*
https://twitter.com/i/status/1561023200938676224
до того що путин *****??????
але саме через це ***** вони померли та постраждали