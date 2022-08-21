ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Новой Каховке, - Хлань

ВС Украины нанесли удары по позициям россиян в Новой Каховке Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань.

"Херсонщина. Вчера Чернобаевка, прямо сейчас Новая Каховка. Уже приятная закономерность в прилетах по позициям россиян. Нет здесь больше безопасного места для врага, гореть им на Херсонщине, как в аду", - написал Хлань.

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