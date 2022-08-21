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Официально подтверждена ликвидация вражеских боеприпасов в Чернобаевке, - Хлань

чорнобаївка

Защитники Украины ликвидировали склад вражеских боеприпасов в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Официально подтверждена ликвидация вражеских боеприпасов в Чернобаевке. Хотя россияне пытаются делать больше складов с меньшим накоплением силы - ВСУ достают повсюду", - говорится в сообщении.

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Лапти очень полюбили многосерийный фильм "Чернобаевка",ждут продолжения!
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21.08.2022 14:12 Ответить
Святе місце
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21.08.2022 14:12 Ответить
просто не надо б\к кучками складывать. Снаряды и мины раздавать личному составу - пусть с собой носят.
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21.08.2022 14:25 Ответить
 
 