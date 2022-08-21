Официально подтверждена ликвидация вражеских боеприпасов в Чернобаевке, - Хлань
Защитники Украины ликвидировали склад вражеских боеприпасов в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Официально подтверждена ликвидация вражеских боеприпасов в Чернобаевке. Хотя россияне пытаются делать больше складов с меньшим накоплением силы - ВСУ достают повсюду", - говорится в сообщении.
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Татьяна Москаленко #526378
показать весь комментарий21.08.2022 14:12 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Серж Пир
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Urs
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