Официально подтверждена ликвидация вражеских боеприпасов в Чернобаевке, - Хлань

Защитники Украины ликвидировали склад вражеских боеприпасов в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Официально подтверждена ликвидация вражеских боеприпасов в Чернобаевке. Хотя россияне пытаются делать больше складов с меньшим накоплением силы - ВСУ достают повсюду", - говорится в сообщении.

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