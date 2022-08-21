Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці, - Хлань

Захисники України ліквідували склад ворожих боєприпасів у Чорнобаївці на Херсонщині.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці. Хоч росіяни намагаються робити більше складів з меншим накопиченням сили - ЗСУ дістають всюди", - йдеться у повідомленні.

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