Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці, - Хлань
Захисники України ліквідували склад ворожих боєприпасів у Чорнобаївці на Херсонщині.
Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці. Хоч росіяни намагаються робити більше складів з меншим накопиченням сили - ЗСУ дістають всюди", - йдеться у повідомленні.
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Татьяна Москаленко #526378
показати весь коментар21.08.2022 14:12 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Серж Пир
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Urs
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