УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9044 відвідувача онлайн
Новини
5 861 4

Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці, - Хлань

чорнобаївка

Захисники України ліквідували склад ворожих боєприпасів у Чорнобаївці на Херсонщині.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці. Хоч росіяни намагаються робити більше складів з меншим накопиченням сили - ЗСУ дістають всюди", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 20 серпня ЗСУ нанесли вогневий удар по аеродромі в окупованій Чорнобаївці. ФОТО

Автор: 

боєприпаси (2309) склад (184) Чорнобаївка (81) Хлань Сергій (119)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лапти очень полюбили многосерийный фильм "Чернобаевка",ждут продолжения!
показати весь коментар
21.08.2022 14:12 Відповісти
Святе місце
показати весь коментар
21.08.2022 14:12 Відповісти
просто не надо б\к кучками складывать. Снаряды и мины раздавать личному составу - пусть с собой носят.
показати весь коментар
21.08.2022 14:25 Відповісти
 
 