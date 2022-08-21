ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян у Новій Каховці, - Хлань

ЗС України завдали ударів по позиціях росіян у Новій Каховці Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань.

"Херсонщина. Учора Чорнобаївка, прямо зараз Нова Каховка. Вже приємна закономірність у прильотах по позиціях росіян. Немає тут більше безпечного місця для ворога, горіти їм на Херсонщині, як у пеклі", - написав Хлань.

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