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ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян у Новій Каховці, - Хлань

вибух

ЗС України завдали ударів по позиціях росіян у Новій Каховці Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань.

"Херсонщина. Учора Чорнобаївка, прямо зараз Нова Каховка. Вже приємна закономірність у прильотах по позиціях росіян. Немає тут більше безпечного місця для ворога, горіти їм на Херсонщині, як у пеклі", - написав Хлань.

Також читайте: Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці, - Хлань

Автор: 

вибух (4532) Нова Каховка (181) Хлань Сергій (119)


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Топ коментарі
+45
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21.08.2022 21:34 Відповісти
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21.08.2022 21:40 Відповісти
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21.08.2022 21:38 Відповісти
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21.08.2022 21:34 Відповісти
так у собчак одна ізвіліні і та явна нє в галавє...
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21.08.2022 21:36 Відповісти
две у нее.. в попи и в варенике.
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21.08.2022 21:43 Відповісти
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21.08.2022 23:09 Відповісти
каацапня нищить кацапню!
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21.08.2022 21:47 Відповісти
А це питання було до укранців? Собчак вважає, що це Україна причетна до вбивства доньки дугіна?
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21.08.2022 22:14 Відповісти
Всралася вона нам, та дугіна. До вчорашнього дня я навіть не знав про її існування. Є багато інших кацапів, котрим вже давно в пеклі прогули ставлять.
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21.08.2022 22:36 Відповісти
Тут заявка пришла на групповую шенгенскую визу

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21.08.2022 22:45 Відповісти
Ані нє ето імені ввіду. Іх нє правільно понялі...
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21.08.2022 23:37 Відповісти
Чё, обиделись?
"Ну вот, свои пацаны, и такая *****, а всё из-за бабы!"(с)
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22.08.2022 06:41 Відповісти
Залужного в президенти,
Шапталу прем,єром
хто за????????
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21.08.2022 21:34 Відповісти
На кого українську армію залишаєш?Невже на безуглу???
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21.08.2022 21:36 Відповісти
Жданова- министром обороны, Арестовича- начальником ГУР, Усика- министром...эм...культуры).
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21.08.2022 21:41 Відповісти
Корбана- міністром закордонних справ....раз уже до України його не пускають
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21.08.2022 21:48 Відповісти
А ЗСУ командуватиме Арестович? Здається, у нього звання полковник 🙃
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21.08.2022 21:41 Відповісти
арестович мабудь хернерал-єфрейтор
або єфрейтор-хернерал
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21.08.2022 21:58 Відповісти
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21.08.2022 21:36 Відповісти
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21.08.2022 21:38 Відповісти
смажених кацапських свиней має бути якомога більше...
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21.08.2022 21:38 Відповісти
Андрей

@Andrej06450588

·

https://twitter.com/Andrej06450588/status/1561023200938676224 20 авг.

*Украинский пулеметчик собственноручно сделал систему дистанционного управления огнем и умело "укладывал" пехоту РФ. Россияне, долго пробивавшиеся к его позиции, были удивлены, когда самого бойца не нашли, - волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.*

https://twitter.com/i/status/1561023200938676224
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21.08.2022 21:39 Відповісти
Треба ще було другу позицію організувати, для знищення першої, коли орки прийшли.
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21.08.2022 22:22 Відповісти
майже 400 вбитих і до тисячі поранених Украйнських дітей ПРИЧЕМ
до того що путин *****??????
але саме через це ***** вони померли та постраждали
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21.08.2022 21:40 Відповісти
ніхто не рахував дітей вбитих у Маріуполі,Волновасі окупованих территоріях.там тисячі жертв
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21.08.2022 23:10 Відповісти
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21.08.2022 21:40 Відповісти
Онуфрий про слова любви был услышан.
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21.08.2022 21:42 Відповісти
Это должно быть девизом всех экипажей HIMARS'ов!
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22.08.2022 01:11 Відповісти
Кому ж наступать, ты он в Швеции сидишь.
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21.08.2022 23:28 Відповісти
когда освобождение правого берега?или новостями про бавовну так и будут мудрый нарит кормить до тех пор пока кацапы не проведут референдум ?а там уже нельзя будет ведь это же грозит ядерным ударом...клоуны
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22.08.2022 01:26 Відповісти
Тоді, коли "мудрий наріт" на чолі з Вами, пане, не порозумнішає.
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22.08.2022 09:50 Відповісти
вместе со мной не нарит проголосовал бы за блевотного наркомана всю свою жизнь поливашего все украинское и сдавший по оманскому договорняку Украину
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22.08.2022 11:18 Відповісти
На жаль нічого в коментах не написали про вибухи (я їх добре чув за 18 км від міста),куди прилитіло.....Вікна в хаті дзвеніли.
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22.08.2022 08:52 Відповісти
 
 