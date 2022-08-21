ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян у Новій Каховці, - Хлань
ЗС України завдали ударів по позиціях росіян у Новій Каховці Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань.
"Херсонщина. Учора Чорнобаївка, прямо зараз Нова Каховка. Вже приємна закономірність у прильотах по позиціях росіян. Немає тут більше безпечного місця для ворога, горіти їм на Херсонщині, як у пеклі", - написав Хлань.
Топ коментарі
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Шапталу прем,єром
хто за????????
або єфрейтор-хернерал
@Andrej06450588
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https://twitter.com/Andrej06450588/status/1561023200938676224 20 авг.
*Украинский пулеметчик собственноручно сделал систему дистанционного управления огнем и умело "укладывал" пехоту РФ. Россияне, долго пробивавшиеся к его позиции, были удивлены, когда самого бойца не нашли, - волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.*
https://twitter.com/i/status/1561023200938676224
до того що путин *****??????
але саме через це ***** вони померли та постраждали