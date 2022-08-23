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Новини Війна
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Ворожий склад з боєприпасами та командний пункт 247 десантно-штурмового полку знищено в Чорнобаївці, - ОК "Південь"

чорнобаївка

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони.

"Протягом ночі двічі атакував гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення. Успіху не мав. Реактивними системами залпового вогню "Град" обстріляний Марганець. Частково зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено водогін та газогін. Поранено 2 цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в Благодатному.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованій Херсонщині вибухи. Прильоти по позиціях орків в Новій Каховці, Таврійську, Малокаховці, Каховці і Чорнобаївці, - Хлань

"Разом з тим, підтверджено втрати ворога в кількості 23 рашистів, одного танку Т-72 та легкого броньованого тягача. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - додають в ОК "Південь".

В Чорному морі напоготові чотири ракетоносія, споряджені 28 ракетами "Калібр", як зосереджене нагадування про тяжіння ворога до символізму і значущих дат.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Чорнобаївка (79) Херсонська область (5691)


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Топ коментарі
+9
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23.08.2022 15:03
+8
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23.08.2022 14:52
+7
Якщо не помиляюсь, це була 29 серія.
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23.08.2022 15:13
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23.08.2022 14:52 Відповісти
-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.

-- Как же не было? Я ясно помню!

-- Конечно, не было.

-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?

-- Выиграл.

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23.08.2022 15:48 Відповісти
Чорнобаївка то магніт для кацапських дурних свиней...
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23.08.2022 14:59 Відповісти
331 опять Кострома недобитая +Чернобаевка
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23.08.2022 15:21 Відповісти
Чорнобабаївка...
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23.08.2022 15:00 Відповісти
Гибле місце. Зовсім гибле для орків. І зачароване.
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23.08.2022 15:02 Відповісти
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23.08.2022 15:03 Відповісти
абсолютно в дырочку!
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23.08.2022 18:42 Відповісти
Той аацап, Сосанін справді поляків у дебрю заводив, чи що більше схоже на правду - кацапів у Чорнобаївку? Схоже і тут кацапи історію перекрутили.
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23.08.2022 15:06 Відповісти
Лихі парфуми намазали медом перед порталом до пекла у Чорнобаївці. Не інакше.
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23.08.2022 15:10 Відповісти
Нагадую!
Чорнобаївку треба виставити на "Оскар", у рубриці "Найкращий серіал 2022"...
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23.08.2022 15:10 Відповісти
Якщо не помиляюсь, це була 29 серія.
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23.08.2022 15:13 Відповісти
Вони,рашня,повинна здригатися від слова ЧОРНОБАЇВКА,але їм по х*й....

І ще про гвинтокрили. Над селом,де я живу,три а буває і чотири рази на день,пролітають ,косячі траву(низько) чртири шт. То були зеленого коляру,а тепер,напевно з Сирії,біло жовті.....Я читав,що мужик з рушниці завалив СУ-34.....
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23.08.2022 15:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RBKZxJXUwSY Чорнобаївка - Будні Українця
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23.08.2022 15:15 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.08.2022 15:17 Відповісти
На вїзді в Чєрнобаєвку повісити банєр -"утілєзацїонний цєнтр московітів"
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23.08.2022 19:15 Відповісти
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24.08.2022 03:36 Відповісти
 
 