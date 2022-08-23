Ворожий склад з боєприпасами та командний пункт 247 десантно-штурмового полку знищено в Чорнобаївці, - ОК "Південь"

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони.

"Протягом ночі двічі атакував гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення. Успіху не мав. Реактивними системами залпового вогню "Град" обстріляний Марганець. Частково зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено водогін та газогін. Поранено 2 цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в Благодатному.

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"Разом з тим, підтверджено втрати ворога в кількості 23 рашистів, одного танку Т-72 та легкого броньованого тягача. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - додають в ОК "Південь".

В Чорному морі напоготові чотири ракетоносія, споряджені 28 ракетами "Калібр", як зосереджене нагадування про тяжіння ворога до символізму і значущих дат.