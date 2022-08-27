Войска РФ не могут перебрасывать технику через Днепр после ударов ВСУ по мостам, - Хлань
Мощные удары украинских военных по мостам в Херсонской области лишили россиян возможности перебрасывать технику и солдат через Днепр.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"По состоянию на сегодняшний день у оккупантов нет возможности перебрасывать ни технику, ни живую силу, ни вооружение, ни подкрепление с левобережной части Херсонской области на правый берег, ближе к линии фронта", - подчеркнул Хлань.
Он добавил, что вчера украинские военные нанесли удар по отремонтированной части Антоновского моста, который пытались восстановить оккупанты. Также вследствие вчерашней атаки ВСУ был поврежден и временный мост под Херсоном, который враг планировал соорудить из украденных барж.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
)))
ах, как хороши, как свежи были девушки с веслами во времена нашей юности
The Girl with an Oar
з колишніми треба підтримувати нормальні відносини взагалі, а з чемпіонками по біатлону особливо
У оккупантов началась вечерняя бавовна 🔥
https://twitter.com/i/status/1563602253680111618
https://www.youtube.com/watch?v=yli83T9z9IQ&fbclid=IwAR0V6Ek3-IXQ7x8idmdrggdTrYE-IWOF6kPixoX7Yp9MPejeUkPpIbboDoE https://www.youtube.com/watch?v=yli83T9z9IQ