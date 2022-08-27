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Новости Война
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Войска РФ не могут перебрасывать технику через Днепр после ударов ВСУ по мостам, - Хлань

міст,антонівський

Мощные удары украинских военных по мостам в Херсонской области лишили россиян возможности перебрасывать технику и солдат через Днепр.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на сегодняшний день у оккупантов нет возможности перебрасывать ни технику, ни живую силу, ни вооружение, ни подкрепление с левобережной части Херсонской области на правый берег, ближе к линии фронта", - подчеркнул Хлань.

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Он добавил, что вчера украинские военные нанесли удар по отремонтированной части Антоновского моста, который пытались восстановить оккупанты. Также вследствие вчерашней атаки ВСУ был поврежден и временный мост под Херсоном, который враг планировал соорудить из украденных барж.

Автор: 

армия РФ (19101) мост (1027) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4724)


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Топ комментарии
+19
"Вы можете использовать весла!"(ц)
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27.08.2022 20:31
+15
⚡️В Новой Каховке сообщают о взрывах!

У оккупантов началась вечерняя бавовна 🔥
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27.08.2022 20:42
+12
к ночи бавовна будет двигаться в сторону Крыма.
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27.08.2022 20:47
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Можна спробувати перекидати требушетом!
)))
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27.08.2022 20:28 Ответить
Він так далеко не працює(( як Мюнхаузена - на ядрах , цар-пушка у них же є і чотири ядра ))
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27.08.2022 21:50 Ответить
Треба іх перекинути назад
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27.08.2022 20:30 Ответить
"Вы можете использовать весла!"(ц)
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27.08.2022 20:31 Ответить
Ну да веслом по феису
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27.08.2022 20:35 Ответить
Селям, Максе!

ах, как хороши, как свежи были девушки с веслами во времена нашей юности
The Girl with an Oar
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27.08.2022 21:12 Ответить
Ва-Селям, брате. Не, меня дэвушки с веслами не особо привлекали, бо моя - колишняя чемпионка области по биатлону.
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27.08.2022 21:14 Ответить
Вах!

з колишніми треба підтримувати нормальні відносини взагалі, а з чемпіонками по біатлону особливо
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27.08.2022 22:37 Ответить
Или дёсна....)
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27.08.2022 21:18 Ответить
А батут?
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27.08.2022 20:31 Ответить
Батут зайнятий роскосмосом.
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27.08.2022 21:28 Ответить
HIMARS ничиво нэ измэнит, все пад кантролэм!
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27.08.2022 20:37 Ответить
Особливо, коли їх сотнями вже "знищили"
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27.08.2022 20:41 Ответить
А з рогатки слабо?
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27.08.2022 20:38 Ответить
Слабо -- треба пращу
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27.08.2022 20:40 Ответить
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27.08.2022 20:43 Ответить
⚡️В Новой Каховке сообщают о взрывах!

У оккупантов началась вечерняя бавовна 🔥
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27.08.2022 20:42 Ответить
к ночи бавовна будет двигаться в сторону Крыма.
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27.08.2022 20:47 Ответить
З Божою поміччю!!
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27.08.2022 21:36 Ответить
Сподіваємося, що там дійсно торба мосту, відосик з тим фаршем бачив, але розслаблятися не можна
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27.08.2022 20:46 Ответить
как-то вот так. Перебегать можно, на перебежчиков б\к не тратят, но на машинке уже не проедешь - снаряд летит семь секунд, а "глаза" висят там круглосуточно, успевают только аккумуляторы заряжать.

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27.08.2022 20:55 Ответить
Это спутниковый снимок. Какие там аккумуляторы?
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27.08.2022 21:04 Ответить
Думаєте що прицілювання із супутника ведеться ? Будете розчаровані , той що Притула купив - не на геостаціонарній орбіті )) Людина вам про безпілотник написала .
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27.08.2022 21:54 Ответить
это вы его ловко срезали про беспилотник...
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27.08.2022 22:56 Ответить
Це добре. Тепер трохи почекати і орки самі прийдуть просити пожерти в обмін на зброю.
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27.08.2022 20:47 Ответить
Вони їжу, бухло і одяг вони намародерять у місцевих. Треба їм консерви з бутулізмом готувати.
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27.08.2022 21:01 Ответить
"Им хватит картошки и огурцов и еще кое-чего.....". Грибаускайте о кацапах
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27.08.2022 21:17 Ответить
Ви жорстокі - з проносним , а лоперамід поховати і кінчилася друга у світі ))
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27.08.2022 21:56 Ответить
Треба іх гнати на водопои у Дніпро
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27.08.2022 20:51 Ответить
В цьому році Дніпро дуже спокійне, бо надмірна та небувала посуха, таке трапляється періодично в історіі, навіть без наукових змін клімату... але так само був голодомор у посуху. Мабуть в такі моменти у деяких сапієнсів загострення... але після посух буде повінь, можливо теж небувала у цьому сторіччі.
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27.08.2022 21:40 Ответить
Немає у басейні Дніпра критичної посухи , ви переплутали з Європою , там дійсно засада повна (( І голодомор нам не загрожує , спіть спокійно ! І картоплі в цьому році зберуть усім вистачить ! Олії хоч залийся буде ! Сіль західняки почали добувати щоб усім нашої вистачало !За сало не розписуватимуся бо щось останнім часом неправильних свиней вирощувати почали , сало ніяке (( Скучно без Херсонських кавунів (( Херсон ! Швидше повертайся до рідної неньки !
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27.08.2022 22:04 Ответить
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27.08.2022 21:45 Ответить
Скоро ж раз это уже говорили...
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27.08.2022 21:48 Ответить
Нова Каховка дві години тому
https://twitter.com/i/status/1563602253680111618
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27.08.2022 23:17 Ответить
Бавовна знову вибухає
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28.08.2022 00:28 Ответить
це ще не бавовна. Так. бавовнятко...

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28.08.2022 00:34 Ответить
ДО ОТОЧЕННЯ рашистського угрупування на Херсонщині пісня "ГРЕБИТЕ,ПОРУЧЧИК,ГРЕБИТЕ !"
https://www.youtube.com/watch?v=yli83T9z9IQ&fbclid=IwAR0V6Ek3-IXQ7x8idmdrggdTrYE-IWOF6kPixoX7Yp9MPejeUkPpIbboDoE https://www.youtube.com/watch?v=yli83T9z9IQ
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28.08.2022 10:38 Ответить
 
 