Войска РФ не могут перебрасывать технику через Днепр после ударов ВСУ по мостам, - Хлань

Мощные удары украинских военных по мостам в Херсонской области лишили россиян возможности перебрасывать технику и солдат через Днепр.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на сегодняшний день у оккупантов нет возможности перебрасывать ни технику, ни живую силу, ни вооружение, ни подкрепление с левобережной части Херсонской области на правый берег, ближе к линии фронта", - подчеркнул Хлань.

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Он добавил, что вчера украинские военные нанесли удар по отремонтированной части Антоновского моста, который пытались восстановить оккупанты. Также вследствие вчерашней атаки ВСУ был поврежден и временный мост под Херсоном, который враг планировал соорудить из украденных барж.