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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Німеччина готова роками підтримувати Україну, зокрема і зброєю, - Бербок

бербок

У разі необхідності Німеччина готова роками підтримувати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила міністерка закордонних справ Німеччина Анналена Бербок.

Йдеться, серед іншого, про постачання важкої зброї.

"Звичайно, я б хотіла, щоб війна якомога швидше закінчилася, але, на жаль, ми маємо виходити з того, що Україні і наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від її друзів", - сказала Бербок.

Вона зазначила, що Україна захищає свободу в Європі.

"І ми підтримуємо її фінансовими і військовими засобами. Доти, доки це необхідно. Крапка", - підкреслила глава МЗС.

Також читайте: Бербок про допомогу зброєю Україні: У ФРН дефіцит власних запасів

Автор: 

Німеччина (7330) допомога (8308) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+12
Бербок намікає, що війна затягнеться на роки: У разі необхідності Німеччина готова роками підтримувати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення. Джерело:

А щоб роками не підтримувати, треба активізувати постачання Україні зброї зараз, щоб війна закінчилась за рік перемогою і звільненням від рашистів всієї території України. Це німцям і дешевше вийде. А після війни, вже підтримувати відновлення України.
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28.08.2022 07:37
+11
З такими темпами підтримки німцям вистачить зброї і на сторіччя.
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28.08.2022 07:43
+10
Мабудь зламала таки Шольца, молодець баба .
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28.08.2022 07:27
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Мабудь зламала таки Шольца, молодець баба .
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28.08.2022 07:27 Відповісти
сколько не говори халва - во рту слаще не будет
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28.08.2022 09:03 Відповісти
ну яка вона вам баба - дівка. Та ще й Анна-Лєна
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28.08.2022 10:09 Відповісти
сколько САУ в год ?
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28.08.2022 07:33 Відповісти
Как говорят, языком звиздеть - не камни ворочать. Да, госпожа министр?
Если штаты и британцы помогают, так это видит весь мир. А как помогает техникой канцлер Шольц, все знают.
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28.08.2022 07:34 Відповісти
Тоб то роками обіцяти,обіцяти і обіцяти. Давати по чайній ложці,це така концепція у Німеччини?
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28.08.2022 08:39 Відповісти
а третіми в об'ємі допомоги йдуть німці
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28.08.2022 10:10 Відповісти
Бербок намікає, що війна затягнеться на роки: У разі необхідності Німеччина готова роками підтримувати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення. Джерело:

А щоб роками не підтримувати, треба активізувати постачання Україні зброї зараз, щоб війна закінчилась за рік перемогою і звільненням від рашистів всієї території України. Це німцям і дешевше вийде. А після війни, вже підтримувати відновлення України.
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28.08.2022 07:37 Відповісти
Підтримую лайком, та все ж не "намікає", а "натякає".
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28.08.2022 08:41 Відповісти
З такими темпами підтримки німцям вистачить зброї і на сторіччя.
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28.08.2022 07:43 Відповісти
Навіть на росєйські енергоносії грошенят вистачить...)))
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28.08.2022 08:24 Відповісти
А вона олуху про це сказала? Бо якось з фріцами незрозуміло, одна підтримує Україну, інший підтримує пуйла....
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28.08.2022 07:59 Відповісти
Забороною віз вже підтримала, дякую.
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28.08.2022 08:04 Відповісти
Усі урядові німкені на чолі з баронесой ФДЛ неймовірні!
чоловіки - лайно.
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28.08.2022 08:10 Відповісти
І ще більше підтримувати расєю купуюси у неї газ та бізнесувати, така собі допомога...
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28.08.2022 08:22 Відповісти
цікаво, чому немає справи щодо фрау рібентроп за знищення Бундесверу
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28.08.2022 08:26 Відповісти
Велика подяка, пані Бербок !
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28.08.2022 08:28 Відповісти
Ну так, саме "роками". Одна ЗУшка в рік - Україні. 10 млрд доларів в рік - москотам за газ. І такий "бізнес план" - на роки..
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28.08.2022 08:38 Відповісти
Баба -- бои
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28.08.2022 08:49 Відповісти
надішліть танки леопард
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28.08.2022 08:52 Відповісти
"Цікавий" інфо ряд на Цензорі. Коли Бербок палить подвійні підходи "Шольца" (deepstate Німеччини) в інфоряду тільки Шольц. А коли десь змінився Вітер відразу зявилася заяви Бербок... ну так випадковість.
В цій заяві за все добре проти всього поганого і .... чесний погляд на війну (це досить круто для політика із Німечини) немає головного - "Бурі і натиску" (Шиллера), немає більше ніж 200 років. А немає тому що Мефістофель вже понад 200 років водить по колу.... історія закінчення Гете "Фауста" показова. Що бачив Гете і Шиллер у німецького суспільстві тоді і те що є і тепер? Чому навіть недо- Модернізм 20х не зупинив прихід гітлера до влади? Може "запитаємо" у Шилерра?

Коли є ключ до сірості Німецької політики і суспільства можна все змінити. Думаю не тільки Бербок буде в шоці - таких підходів пояснення до політики і війни до цього не застосовувалося.

Щоб війна не тривала наступного літа від реального лідерства Німеччині в Європі залежить розвиток подій.
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28.08.2022 09:09 Відповісти
А може краще не роками, а зараз усе й одразу?
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28.08.2022 09:16 Відповісти
Нема -- запрацювали заводи . Іспанія хотіла дати 200 Леопардів -- придивились а іх іржа побила
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28.08.2022 10:35 Відповісти
Так и не понял , дошло фрицам на примере войны в Украине, шо во Вторую Мировую их разгромил не СССР, а несколько украинских фронтов. Если дошло, то sure , фрицы запишутся к нам в дружбу со своим оружием. ЗЫ... А ваапше-та, шо фрицы еще с торменских времен, шо кацапы, которые имеют опыт, в 800 лет(получать от киевлян звезды), на своей шкуре имеют наши зарубки, ведь наши земли освящены самим сподвижником Иисуса, а еще раньше , неведомыми нам силами , оберегающими нашу землю. На протяжении тысячелетий захватчики у нас находили только смерть... И так на протяжении минимум 20 000 лет - возраст(гаплогруппный) нашей женщины-матери , которая не меняла место проживания.
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28.08.2022 09:24 Відповісти
німці у війні армії Гатила із римською були на стороні римлян. І в їхній історії саме римська імперія вийшла переможцем у Каталаунській битві. Бо не хоче західна Європа признати, що отримала на горіхи від східної (об'єднані племена з українських, молдавських і польських земель). Тому й замовчують. А якби історію не перебрехали, то у другій світовій ні німці, ні італійці з румунами б не пішли війною на українські землі. Хіба що з пропозицією руки дружби у війні проти спільного ворога - більшовизму.
Багато із **********, захищаючи офіційну історичну картину, чинять таку ж шкоду майбутньому людства, як це робили західні історики минулих століть. ось лише нещодавно один із коментаторів намагався втрутити думку, що українська нація не має в собі крові царських скіфів. А один, як він сам потім признався, москаль взагалі гукнув на свою сторону генетичні дослідження-компіляції, аби під виглядом даних науки засирати мізки українців шкідливою брехнею.
І моє зауваження, що риси обличчя притаманні скіфським царям (з їхніх монет видно ж) характерні деяким моїм землякам вони ігнорують. На біса (прости господи) мені ваші вигадані (висосані з пальця) генетичні "ізиски". Коли є дуже простий спосіб щось доводити в історичній науці. Це окремі звички, звичаї, предмети, обряди поховання, інше коли спостерігаються вже в українців, то якого ви лізете із своїми історичними компіляціями?
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28.08.2022 10:32 Відповісти
Пане, ваша думка гiдна уваги. Трохи додам вiд себе: будову черепа та риси обличча бiльше формуються мамою. Бо маючи нашу гаплогрупу лицем монгол - це коли тато наш, а мати монголка. Стосовно схожiстю лицем зi скiфами,- це коли скiфи брали наших жiночок собi в жони. Але ж бо , скiфська гаплогрупа по батьковi (чисто азiйська) вiдрiзняеться алельно вiд суто украiнськоi гаплогупи(чисто европейськоi). Тобто , частина наших схiдних предкiв(рiдних по пра-прадiдовi), мiгрувала зо 5 000 тисячолiтть тому з наших схiдних територiй, будувати аркаiмнi мiста , аж до мiнусiнськоi мiсцевостi. В сибiру вони мутували до чисто азiйського варiанту нашоi гаплогрупи. Частина з них стали - хто кхмерами, хто сянбiйцями, хто арьямиа, потiм пересамоназвались в iндусiв-iранцiв; хто став саками, хто пересамоназвався в царiв пастухiв(гiксосiв), потiм в скiфiв. Всi цi, глибоко схiдняки, мають чисто азiйську гаплогрупу R1a1 Z94. Украiнцi мають суть европейську гаплогрупу, котра родилася в Европi( в Карпатах) - це R1a1 Z280-283(Z280 - кiмерiйська) гаплогрупа. ЗЫ... чим ми рiзнимoся вiд кацапiв, маючи спiльну з ними R1a1 Z283 гаплогрупу? Нашiй гаплогрупi супутниця - трипольська(европейська понад 40 000 рокiв) . це I2-гаплогрупа. Кацапи ii не мають. Вони мають бiльш молодi гаплогрупи супутницi NO (угрофiно-монголоiднi)... Але ж бо ми iх не маемо, тому слiд вважати, що украiнцi набагато старшi за кацапiв, бо в этногенезi кацапiв приймали участь угрофiномонголоiди в новiй эрi.
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28.08.2022 11:57 Відповісти
і Ви купилися на рашистську хрінь - монголоїди в московському царстві. Я жив в одній кімнаті з монголом, до нього приходили в гості монголи. Я працював в будзагоні в Казахстані. Я добре відрізняю монгольську і татарську генетику без знання всяких теорій про галогрупи.
Нема в нас жодної монгольської генетики. В татар практично теж. Може трішки в Джемільова.
Тобто монголи в завоюванні європейської території ******** раші зовсім - не приймали участь. Бо в цей час захоплювали досить велику територію ********* китаю. І лише В'єтнам зупинив їх просування на південь.
І через те, я повністю довіряю В. Білінському, котрий у своїй книзі заявляє: казахи вважають Чингізхана представником казахських родів а не монгольських. Генетика була різна, а от мови - подібні.
Як хочете, але я не вірю, що генетика не проявиться у зовнішньому вигляді. Тож монгол-батько дасть свої риси своїй дитині однозначно. Якщо риси його не є домінантні, то проявляться у внуках. Закон Менделя ще ніхто не заперечив наскільки я знаю. Чорне волосся і монголоїдний вид - риси більшою мірою домінантні. Тож в більшості чорноволосими стали чоловіки вірмени після арабських (чи й інших) походів на Кавказ. А в нас їх нащадки (вірменів) осталися світловолосими як і нащадки половців. Призвіща натякають на старовинне походження, а зовнішній вигляд - вже не такий як у ******** вірмен чи казахів. Я підкреслюю: у ********. як ті, що міряють ******* галогрупи трактуватимуть хід історії, буде залежати від установок тих, хто замовляє такі вимірювання. Поки в Україні не буде власної досить розвиненої генетики і незалежної від кремлівських і германських установок історичної науки, говорити про довіру ******** даним не приходиться.
Всьому свій час - раша коли починала свою агресію проти нас, не думала, що заставить наше суспільство консолідуватися в опорі її забаганкам. Не думала, що її дії визвуть перегляд усталених парадигм в різних напрямах думки і практичної діяльності. все - льод тронулся гаспада...
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28.08.2022 13:03 Відповісти
Яка підтримка, коли Шольц заборонив надавати наступальне озброєння.
Старе ,військове -- " Сидячі в обороні, війну ніколи не виграєш".
А те, що надає Німеччина, тільки зменьшує кількисть загиблих українців.
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28.08.2022 11:07 Відповісти
 
 