Німеччина готова роками підтримувати Україну, зокрема і зброєю, - Бербок
У разі необхідності Німеччина готова роками підтримувати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила міністерка закордонних справ Німеччина Анналена Бербок.
Йдеться, серед іншого, про постачання важкої зброї.
"Звичайно, я б хотіла, щоб війна якомога швидше закінчилася, але, на жаль, ми маємо виходити з того, що Україні і наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від її друзів", - сказала Бербок.
Вона зазначила, що Україна захищає свободу в Європі.
"І ми підтримуємо її фінансовими і військовими засобами. Доти, доки це необхідно. Крапка", - підкреслила глава МЗС.
Топ коментарі
+12 wislen Lem
показати весь коментар28.08.2022 07:37
+11 sunuyiwipmailtempinfo
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+10 Olena Lynch
показати весь коментар28.08.2022 07:27
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Если штаты и британцы помогают, так это видит весь мир. А как помогает техникой канцлер Шольц, все знают.
А щоб роками не підтримувати, треба активізувати постачання Україні зброї зараз, щоб війна закінчилась за рік перемогою і звільненням від рашистів всієї території України. Це німцям і дешевше вийде. А після війни, вже підтримувати відновлення України.
чоловіки - лайно.
В цій заяві за все добре проти всього поганого і .... чесний погляд на війну (це досить круто для політика із Німечини) немає головного - "Бурі і натиску" (Шиллера), немає більше ніж 200 років. А немає тому що Мефістофель вже понад 200 років водить по колу.... історія закінчення Гете "Фауста" показова. Що бачив Гете і Шиллер у німецького суспільстві тоді і те що є і тепер? Чому навіть недо- Модернізм 20х не зупинив прихід гітлера до влади? Може "запитаємо" у Шилерра?
Коли є ключ до сірості Німецької політики і суспільства можна все змінити. Думаю не тільки Бербок буде в шоці - таких підходів пояснення до політики і війни до цього не застосовувалося.
Щоб війна не тривала наступного літа від реального лідерства Німеччині в Європі залежить розвиток подій.
Багато із **********, захищаючи офіційну історичну картину, чинять таку ж шкоду майбутньому людства, як це робили західні історики минулих століть. ось лише нещодавно один із коментаторів намагався втрутити думку, що українська нація не має в собі крові царських скіфів. А один, як він сам потім признався, москаль взагалі гукнув на свою сторону генетичні дослідження-компіляції, аби під виглядом даних науки засирати мізки українців шкідливою брехнею.
І моє зауваження, що риси обличчя притаманні скіфським царям (з їхніх монет видно ж) характерні деяким моїм землякам вони ігнорують. На біса (прости господи) мені ваші вигадані (висосані з пальця) генетичні "ізиски". Коли є дуже простий спосіб щось доводити в історичній науці. Це окремі звички, звичаї, предмети, обряди поховання, інше коли спостерігаються вже в українців, то якого ви лізете із своїми історичними компіляціями?
Нема в нас жодної монгольської генетики. В татар практично теж. Може трішки в Джемільова.
Тобто монголи в завоюванні європейської території ******** раші зовсім - не приймали участь. Бо в цей час захоплювали досить велику територію ********* китаю. І лише В'єтнам зупинив їх просування на південь.
І через те, я повністю довіряю В. Білінському, котрий у своїй книзі заявляє: казахи вважають Чингізхана представником казахських родів а не монгольських. Генетика була різна, а от мови - подібні.
Як хочете, але я не вірю, що генетика не проявиться у зовнішньому вигляді. Тож монгол-батько дасть свої риси своїй дитині однозначно. Якщо риси його не є домінантні, то проявляться у внуках. Закон Менделя ще ніхто не заперечив наскільки я знаю. Чорне волосся і монголоїдний вид - риси більшою мірою домінантні. Тож в більшості чорноволосими стали чоловіки вірмени після арабських (чи й інших) походів на Кавказ. А в нас їх нащадки (вірменів) осталися світловолосими як і нащадки половців. Призвіща натякають на старовинне походження, а зовнішній вигляд - вже не такий як у ******** вірмен чи казахів. Я підкреслюю: у ********. як ті, що міряють ******* галогрупи трактуватимуть хід історії, буде залежати від установок тих, хто замовляє такі вимірювання. Поки в Україні не буде власної досить розвиненої генетики і незалежної від кремлівських і германських установок історичної науки, говорити про довіру ******** даним не приходиться.
Всьому свій час - раша коли починала свою агресію проти нас, не думала, що заставить наше суспільство консолідуватися в опорі її забаганкам. Не думала, що її дії визвуть перегляд усталених парадигм в різних напрямах думки і практичної діяльності. все - льод тронулся гаспада...
Старе ,військове -- " Сидячі в обороні, війну ніколи не виграєш".
А те, що надає Німеччина, тільки зменьшує кількисть загиблих українців.