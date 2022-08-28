Німеччина готова роками підтримувати Україну, зокрема і зброєю, - Бербок

У разі необхідності Німеччина готова роками підтримувати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила міністерка закордонних справ Німеччина Анналена Бербок.

Йдеться, серед іншого, про постачання важкої зброї.

"Звичайно, я б хотіла, щоб війна якомога швидше закінчилася, але, на жаль, ми маємо виходити з того, що Україні і наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від її друзів", - сказала Бербок.

Вона зазначила, що Україна захищає свободу в Європі.

"І ми підтримуємо її фінансовими і військовими засобами. Доти, доки це необхідно. Крапка", - підкреслила глава МЗС.

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