Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнуло 5 пожеж, - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 58 оперативних виїздів, 44 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 5 пожеж, спричинених воєнними діями.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському (3), Чугуївському (1) та Ізюмському (1) районах області", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, о 15:07 у Жовтневому лісгоспі внаслідок обстрілу спалахнула хвойна підстилка на площі 5 га. Пожежу гасили 2 одиниці техніки та 12 фахівців особового складу ДСНС. О 19:50 пожежу було ліквідовано.

О 16:40 у смт Золочів, між вул. Маяковського та вул. Вознесенською на відкритій території внаслідок обстрілу спалахнула трава на площі 20 га. Пожежу було ліквідовано о 19:40. Від ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 12 фахівців особового складу. Також у результаті влучення снаряда сталася руйнація будинку на вул. Вознесенській. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт було виявлено під завалами будинку тіло власниці домоволодіння, жінки (1970 р.н.). Пожежі не було.

Вночі одна із ворожих ракет влучила неподалік недіючого дитячого табору у Харківському районі області. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 3 будівлі та підстанція закладу. Жертв і постраждалих немає. Пожежі не було.

Крім того, рятувальники 5 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та 1 раз на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих вибухонебезпечних предметів.

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