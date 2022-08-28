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Німеччина хоче потай націоналізувати колишню "дочку" "Газпрому", - Welt

газпром

Уряд Німеччини створив холдингову компанію для проведення можливої націоналізації колишньої дочки "Газпрому" - компанії SEFE (Securing Energy for Europe, яка до 2022 року називалася Gazprom Germania GmbH).

Про це пише видання Welt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За інформацією Welt, ця холдингова компанія була таємно створена, щоб мати можливість провести націоналізацію в короткостроковій перспективі. Зазначається, що колишня дочка "Газпрому" знаходиться під опікою Федерального мережевого агентства Німеччини.

Міністерство у справах економіки та захисту клімату Німеччини підтвердило, що їм було відомо про заснування такої компанії.

"Це було підготовлено в травні 2022 року виключно як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації", - заявила представник міністерства, слова якої наводить газета.

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Видання зазначає, що керуючими директорами компанії стали два юристи німецького підрозділу міжнародної юридичної фірми CMS.

Раніше повідомлялося, що Німеччина може націоналізувати дочірні підприємства "Газпрому" і "Роснефти".

Німецький уряд взяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року.

Автор: 

Газпром (3386) Німеччина (7330) націоналізація (382)


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А чого потай? Троглодитів не питають... https://mobile.twitter.com/V_Omelyan/status/1563774867102736385?cxt=HHwWgoC95Zq90rMrAAAA https://mobile.twitter.com/V_Omelyan/status/1563774867102736385?cxt=HHwWgoC95Zq90rMrAAAA

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28.08.2022 11:12 Відповісти
молодці, дрібничка але приємно
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28.08.2022 11:18 Відповісти
Шось це якесь поганеньке "потай"...
Я про ці наміри місяців зодва назад читав, той більше...
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28.08.2022 11:19 Відповісти
Ще б Китай щось відскубнув на Сході
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28.08.2022 11:25 Відповісти
По Урал
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28.08.2022 11:31 Відповісти
Поляки запропонували трубу СП демонтувати .
може німці хочуть зберечь ту трубу, щоб потім через СУДОЦІРК повернули іі кацапам ???
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28.08.2022 11:39 Відповісти
 
 