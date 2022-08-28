Німеччина хоче потай націоналізувати колишню "дочку" "Газпрому", - Welt

Уряд Німеччини створив холдингову компанію для проведення можливої націоналізації колишньої дочки "Газпрому" - компанії SEFE (Securing Energy for Europe, яка до 2022 року називалася Gazprom Germania GmbH).

Про це пише видання Welt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За інформацією Welt, ця холдингова компанія була таємно створена, щоб мати можливість провести націоналізацію в короткостроковій перспективі. Зазначається, що колишня дочка "Газпрому" знаходиться під опікою Федерального мережевого агентства Німеччини.

Міністерство у справах економіки та захисту клімату Німеччини підтвердило, що їм було відомо про заснування такої компанії.

"Це було підготовлено в травні 2022 року виключно як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації", - заявила представник міністерства, слова якої наводить газета.

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Видання зазначає, що керуючими директорами компанії стали два юристи німецького підрозділу міжнародної юридичної фірми CMS.

Раніше повідомлялося, що Німеччина може націоналізувати дочірні підприємства "Газпрому" і "Роснефти".

Німецький уряд взяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року.