ЄС не замінятиме армії 27 країн-членів єдиними збройними силами, - Боррель
Високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель не вважає необхідним створення єдиної армії Європейського Союзу для повної заміни армій країн - членів ЄС.
Про це він сказав виданню Kronen Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"(Для підвищення обороноздатності Союзу. - Ред.) не обов'язково потрібно створювати армію ЄС. Жодну з 27 армій не буде замінено єдиними європейськими силами. Нам просто потрібно об'єднати наші сили, координувати дії та краще вкладатися в оборону. Не більше", - наголосив дипломат.
При цьому, за його словами, нині країни ЄС разом витрачають на свою оборону стільки само коштів, як Китай, і вчетверо більше за Росію, проте через боргову кризу європейські держави "вступили у фазу роззброєння".
"Це означає, що ми не зможемо вирішити поточні завдання. Ефективність - ключове слово. Інакше це просто марнування грошей", - підсумував він.
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У вас жодного разу не вийшло домовитись про "спільні дії"! Ваша, так-звана "координція" поняття "НІ", перетворює на "ТАК, тільки не зараз"! А ваше "Об'єднання сил", видно лише на прийомах у кремлі, та заявах "давайтє сохранім пуціну ліцо"...
Але з вас, походу і "об'єднана армія" буде така саме, так-що пох*й...
Зажоп, певно,не знає притчі про віник та окремі прутики.
Звісно, спільному ворогові краще протистояти не єдиною силою, а розсмиканими армійками!
А-а-а...
Я здогадався: ворог же не спільний, а у кожної державки - свій!