ЄС не замінятиме армії 27 країн-членів єдиними збройними силами, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель не вважає необхідним створення єдиної армії Європейського Союзу для повної заміни армій країн - членів ЄС.

Про це він сказав виданню Kronen Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"(Для підвищення обороноздатності Союзу. - Ред.) не обов'язково потрібно створювати армію ЄС. Жодну з 27 армій не буде замінено єдиними європейськими силами. Нам просто потрібно об'єднати наші сили, координувати дії та краще вкладатися в оборону. Не більше", - наголосив дипломат.

При цьому, за його словами, нині країни ЄС разом витрачають на свою оборону стільки само коштів, як Китай, і вчетверо більше за Росію, проте через боргову кризу європейські держави "вступили у фазу роззброєння".

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"Це означає, що ми не зможемо вирішити поточні завдання. Ефективність - ключове слово. Інакше це просто марнування грошей", - підсумував він.