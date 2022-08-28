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ЄС не замінятиме армії 27 країн-членів єдиними збройними силами, - Боррель

боррель

Високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель не вважає необхідним створення єдиної армії Європейського Союзу для повної заміни армій країн - членів ЄС.

Про це він сказав виданню Kronen Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"(Для підвищення обороноздатності Союзу. - Ред.) не обов'язково потрібно створювати армію ЄС. Жодну з 27 армій не буде замінено єдиними європейськими силами. Нам просто потрібно об'єднати наші сили, координувати дії та краще вкладатися в оборону. Не більше", - наголосив дипломат.

При цьому, за його словами, нині країни ЄС разом витрачають на свою оборону стільки само коштів, як Китай, і вчетверо більше за Росію, проте через боргову кризу європейські держави "вступили у фазу роззброєння".

Також читайте: Європа не може протиставляти нинішнім загрозам мініатюрні "бонсай-армії": ми маємо бути готовими постати перед важкими рішеннями, - Боррель

"Це означає, що ми не зможемо вирішити поточні завдання. Ефективність - ключове слово. Інакше це просто марнування грошей", - підсумував він.

Автор: 

армія (3768) оборона (4772) Євросоюз (13351) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+3
Ге ж...
Зажоп, певно,не знає притчі про віник та окремі прутики.
Звісно, спільному ворогові краще протистояти не єдиною силою, а розсмиканими армійками!

А-а-а...
Я здогадався: ворог же не спільний, а у кожної державки - свій!
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28.08.2022 13:13
+2
Мы вот тоже когда-то вступили ( в гавно) в "фазу разоружения", в том числе и путём дербана совкового наследия с заносом бабла в отдельные карманы ( о которых почему-то наши доблестные правоохранители совсем забыли) и теперь вот все видим во что это может вылиться. Всё повально сокращали, "оптимизировали". А теперь почти полмира собирает с помощью донатиков нам на войну
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28.08.2022 11:58
+2
згоден на 100%. Вчора одному руснявому дебілові доказував, що це іменно Україна захищає продажну Європу, яка деградувала і морально і в військовому плані, зі своїма бонсай-арміями. А він мені дорікав, що українці невдячні, за допомогу з постачання нам зброї. Але ж стара Європа зі скрипом на зубах як то німчура, французи, італійці, нам допомагають зброєю. Але ж так воно і є, якби США та Великобританія не вписались б за Україну, то ця стара Європа, як та повія здала би Україну на поталу пуйлу і руки вмила би, щоб і далі з русньою бабло заробляти..
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28.08.2022 14:19
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Мы вот тоже когда-то вступили ( в гавно) в "фазу разоружения", в том числе и путём дербана совкового наследия с заносом бабла в отдельные карманы ( о которых почему-то наши доблестные правоохранители совсем забыли) и теперь вот все видим во что это может вылиться. Всё повально сокращали, "оптимизировали". А теперь почти полмира собирает с помощью донатиков нам на войну
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28.08.2022 11:58 Відповісти
"Нам просто потрібно об'єднати наші сили, координувати дії та краще вкладатися в оборону. Не більше"...
У вас жодного разу не вийшло домовитись про "спільні дії"! Ваша, так-звана "координція" поняття "НІ", перетворює на "ТАК, тільки не зараз"! А ваше "Об'єднання сил", видно лише на прийомах у кремлі, та заявах "давайтє сохранім пуціну ліцо"...
Але з вас, походу і "об'єднана армія" буде така саме, так-що пох*й...
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28.08.2022 11:59 Відповісти
згоден на 100%. Вчора одному руснявому дебілові доказував, що це іменно Україна захищає продажну Європу, яка деградувала і морально і в військовому плані, зі своїма бонсай-арміями. А він мені дорікав, що українці невдячні, за допомогу з постачання нам зброї. Але ж стара Європа зі скрипом на зубах як то німчура, французи, італійці, нам допомагають зброєю. Але ж так воно і є, якби США та Великобританія не вписались б за Україну, то ця стара Європа, як та повія здала би Україну на поталу пуйлу і руки вмила би, щоб і далі з русньою бабло заробляти..
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28.08.2022 14:19 Відповісти
ну так а для чого їм. вони всі в НАТО. ядерна парасолька, всі діла.
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28.08.2022 12:19 Відповісти
прийде час і їх це також каснеться, відсидітися за рахунок крові українців цим так званим друзям в лапках не вдасться, і хочуть вони чи не хочуть їм прийдеться регулярно допомагати Україні як мінімум зброєю, знову ж таки заради того, щоб тій старій повії Європі - солодко спалося і смачно жралося.
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28.08.2022 14:27 Відповісти
Если бы не путинская агентка Меркель уничтожившая 20 бригад бундесвера,то в ЕС никто бы и не напрягался.
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28.08.2022 12:42 Відповісти
Та не тільки Макрель, всі ці лицеміри та явні друзі путіна, такі як: Шредер, Шольц, Мікрон, Берлусконі та інші тільки й робили, що бабло з русньою заробляли, і Пуйлу морду лица зберегти хочуть за рахунок України, а свої армії, то то таке, якщо щось раптом, то американці з бритами прийдуть на допомогу. Лицеміри та єврошлюхи.
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28.08.2022 14:38 Відповісти
Ге ж...
Зажоп, певно,не знає притчі про віник та окремі прутики.
Звісно, спільному ворогові краще протистояти не єдиною силою, а розсмиканими армійками!

А-а-а...
Я здогадався: ворог же не спільний, а у кожної державки - свій!
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28.08.2022 13:13 Відповісти
та чмеркель зі громадною сракою і чмольц з тупим лобом на все европу вдвох поставлять німецкий купол..
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28.08.2022 13:48 Відповісти
Стара ******** сиклива євролярва...
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28.08.2022 17:19 Відповісти
 
 