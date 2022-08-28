Понад 40% українських біженців у Великій Британії вже знайшли роботу

У Великій Британії 42% українських біженців вже знайшли роботу. Ще у квітні цей показник становив всього 9%.

Про це повідомляє британське Бюро національної статистики (ONS), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

Також з квітня значно зросла кількість українських біженців, які мають банківський рахунок, - з 43% до 93%. Приблизно 37% респондентів відповіли, що їм достатньо грошей, щоб утримувати себе протягом наступних трьох місяців. У квітні так відповіли 26%.

А 47% українців заявили, що стикалися з деякими перешкодами для того, щоб отримати роботу у Великій Британії. Найчастіше це було незнання англійської мови - 58%. Також дослідження показало, що з квітня лише 7% українських біженців виїхали з Великої Британії, а 93% - залишаються там досі.

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Нагадаємо, що на початку серпня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомляв, що у Велику Британію прибули 104 тисячі українців.

Опитування проводили з 20 липня по 4 серпня. У ньому взяли участь люди, які прибули до Великої Британії за програмами гуманітарної допомоги Україні до 19 квітня. Загалом опитали 1 132 людини.