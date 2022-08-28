Понад 40% українських біженців у Великій Британії вже знайшли роботу
У Великій Британії 42% українських біженців вже знайшли роботу. Ще у квітні цей показник становив всього 9%.
Про це повідомляє британське Бюро національної статистики (ONS), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.
Також з квітня значно зросла кількість українських біженців, які мають банківський рахунок, - з 43% до 93%. Приблизно 37% респондентів відповіли, що їм достатньо грошей, щоб утримувати себе протягом наступних трьох місяців. У квітні так відповіли 26%.
А 47% українців заявили, що стикалися з деякими перешкодами для того, щоб отримати роботу у Великій Британії. Найчастіше це було незнання англійської мови - 58%. Також дослідження показало, що з квітня лише 7% українських біженців виїхали з Великої Британії, а 93% - залишаються там досі.
Нагадаємо, що на початку серпня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомляв, що у Велику Британію прибули 104 тисячі українців.
Опитування проводили з 20 липня по 4 серпня. У ньому взяли участь люди, які прибули до Великої Британії за програмами гуманітарної допомоги Україні до 19 квітня. Загалом опитали 1 132 людини.
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це все наслідок...30років корупції та хабарництва, зрадництва...політичного делитанства і помилок...
Вік вже не молодий, аде ж куди діватися.
Українців пустили в Канаду, але не дали грошей, повинні заробляти самостійно. Українці як і всі канадці безкoштовно отримали школи для дітей і базисну медицину. Ліки, зуби, очі в основнoму покриваються страхуванням з роботи.
На відміну від програми для тимчасових (сезонних), іноземних працівників українці принаймні теоретично можуть на 3 роки знайти собі роботу по спеціальності.
За перші три місяці 2022 року роботодавці отримали схвалення федерального уряду на заповнення близько 44 200 позицій за програмою тимчасові іноземні працівники TFW. Як завжди, найбільшим джерелом попиту на робочу силу були фермерські господарства (черешня, полуниця). Їдуть на заробітки в основному з Мексики та Латинської Америки.
Читаючи інтерв'ю новоприбулої української лікарки з канадським журналістом (зараз вивчу англійську, здам екзамен і стану канадським лікарем). Щиро дивуюся рівнем інтелекту цієї особи. Можливо вона просто вчилася з кивою в одній бурсі. Англійською медики повинні володіти фактично як рідною мовою!!!
Україна вже досить відома в світі своєю торгівлею дипломами. Навіть уряд Нігерії відмовився визнавати дипломи цьогорічних випускників українських медичних вузів. Ще до війни багато арабських країн відмовились визнавати дипломи українських медичних вузів.
В Канаді cеред нещодавніх випускників лікарі з міжнародною освітою (ITMD), лише 35% склали необхідні ліцензійні іспити (випускники гарних університетів, ще свіжі знання!!!), включаючи Кваліфікаційний іспит Медичної ради Канади Частина I (MCCQE1), Національний об'єктивний структурований клінічний іспит з оцінки (NAC OSCE). Це означає, що вони мають право вступити до резиденції. Дуже мало хто забезпечить собі посаду резидента, лише 325 з 3,365 (менше 10 %) місць були доступні для іноземних випускників-медиків (IMGs) в 2021. При тому що в Канаді місяцями потрібно чекати щоб попасти до вузького спеціаліста.
Її Величність Королева Єлизавета II є королевою Канади та главою держави Канади. Під час Другої світової війни для жителів Британії змінилося життя, і королівська сім'я не стала винятком. В той час як Лондон фашисти обстрілювали з ракет, ніхто не втікав до Канади, а чоловіки, члени королівської сім'ї, як офіцери воювали.
Так що розповіді скажімо новоприбулих до Канади з Чернівців які здали своє чернівецьке житло в оренду для біженців зі сходу чи півдня і розповідають канадцям як вони настраждалися від російських обстрілів тут мягко кажучи не проходять.