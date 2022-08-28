Прем’єр-міністр Швеції : "Ми повинні допомогти з експертами, щоб забезпечити можливість сухопутного експорту зерна з України"

Швеція має намір допомогти Україні, аби забезпечити експорт продовольства по сухопутному "зерновому коридору". Для цього країна планує залучити експертів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Швеції Магдалени Андерссон, яку цитує місцеве видання Aftonbladet.

"Швеція повинна допомогти з експертами, щоб забезпечити можливість сухопутного експорту зерна з України. Сьогодні я можу вам сказати, що ми, зі шведської сторони, готові допомогти експертами з логістики, щоб пришвидшити розширення такої солідарності", - заявила Андерссон.

За словами прем'єра, це робота, яка вже ведеться під егідою ЄС, перш за все через Румунію.

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"Війна триває в незмінній силі та жорстокості. Україна чинить сильний опір, а Путін не демонструє жодних ознак зменшення", - додала вона.