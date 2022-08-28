Прем’єр-міністр Швеції : "Ми повинні допомогти з експертами, щоб забезпечити можливість сухопутного експорту зерна з України"
Швеція має намір допомогти Україні, аби забезпечити експорт продовольства по сухопутному "зерновому коридору". Для цього країна планує залучити експертів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Швеції Магдалени Андерссон, яку цитує місцеве видання Aftonbladet.
"Швеція повинна допомогти з експертами, щоб забезпечити можливість сухопутного експорту зерна з України. Сьогодні я можу вам сказати, що ми, зі шведської сторони, готові допомогти експертами з логістики, щоб пришвидшити розширення такої солідарності", - заявила Андерссон.
За словами прем'єра, це робота, яка вже ведеться під егідою ЄС, перш за все через Румунію.
"Війна триває в незмінній силі та жорстокості. Україна чинить сильний опір, а Путін не демонструє жодних ознак зменшення", - додала вона.
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потім будемо покупати борошно й вироби з нього разів в 5 дорожче..охєрєнний бізнес..
ну і власні потужності з переробки не задіяні, люди без роботи й без зарплатні..
нагадує 1918 рік, коли червоні проводили продразвёрстку, вивозили весь врожай й продавали за кордон за валюту..тоді було золото партії і зараз..
кольори тільки відрізняються..була червона, стала зелена..