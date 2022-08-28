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Новини Війна
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Прем’єр-міністр Швеції : "Ми повинні допомогти з експертами, щоб забезпечити можливість сухопутного експорту зерна з України"

зерно,ірландія

Швеція має намір допомогти Україні, аби забезпечити експорт продовольства по сухопутному "зерновому коридору". Для цього країна планує залучити експертів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Швеції Магдалени Андерссон, яку цитує місцеве видання Aftonbladet.

"Швеція повинна допомогти з експертами, щоб забезпечити можливість сухопутного експорту зерна з України. Сьогодні я можу вам сказати, що ми, зі шведської сторони, готові допомогти експертами з логістики, щоб пришвидшити розширення такої солідарності", - заявила Андерссон.

За словами прем'єра, це робота, яка вже ведеться під егідою ЄС, перш за все через Румунію.

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"Війна триває в незмінній силі та жорстокості. Україна чинить сильний опір, а Путін не демонструє жодних ознак зменшення", - додала вона.

зерно (3116) допомога (8308) Україна (5868) Швеція (950)


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Шо іх так тянет на українське зерно? А експертів у нас своїх дівати нікуди
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28.08.2022 16:00 Відповісти
я думал для этого нужны тран. средства и безопасность а оно вот что..экспертов не хватает
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28.08.2022 16:04 Відповісти
якщо свiт так залежить вiд Украiнського зерна,то нехай допомога у вiйнi не лише напiвмiрами,а так як було у вiйнi проти iраку,коли той напав на кувейт!
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28.08.2022 16:13 Відповісти
Ви нам допоможіть матеріально або військовою технікою , а не своїми ексПердами
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28.08.2022 16:32 Відповісти
Ні щоб прибрати причину отих "проблем з експортом зерна", так збільшують кількість "експердів", які ще за чималі гроші будуть "експердіти"!
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28.08.2022 16:35 Відповісти
😂😂😂👍🏼
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28.08.2022 16:44 Відповісти
Что там импорт зерна, вы лучше обеспечьте лучшую возможность импорта техники, вооружения и боеприпасов в Украину.
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28.08.2022 16:40 Відповісти
краще допомагайте знищити зло, тоді з зерном буде все гаразд
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28.08.2022 16:58 Відповісти
у нас врожай попалила і потирила касапня..те, що врятували - продаємо на 25% дешевше..

потім будемо покупати борошно й вироби з нього разів в 5 дорожче..охєрєнний бізнес..

ну і власні потужності з переробки не задіяні, люди без роботи й без зарплатні..

нагадує 1918 рік, коли червоні проводили продразвёрстку, вивозили весь врожай й продавали за кордон за валюту..тоді було золото партії і зараз..

кольори тільки відрізняються..була червона, стала зелена..
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28.08.2022 16:59 Відповісти
 
 