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На Тернопільщині зійшли вагони: рух низки поїздів обмежено, - "Укрзалізниця"

укрзалізниця

Внаслідок сходження вантажних вагонів на Тернопільщині затримується низка поїздів, на дільниці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух обмежено для всіх поїздів львівського напрямку.

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає Цензор.НЕТ.

"У результаті сходження вантажних вагонів на ділянці Підволочиськ—Максимівка (Львівська залізниця), очікується зміна маршруту та, відповідно, затримка низки поїздів", - йдеться у повідомленні.

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Це стосуватиметься рейсів:

  • №706 Перемишль — Київ (прямуватиме через Здолбунів);
  • №120 Львів — Запоріжжя (розвертається на Красне);
  • №55 Київ — Ясіня.
  • Зміни й у графіку приміських поїздів: рейси №6207/6208 прямуватимуть до/з Максимівки замість Підволочиська.

Пізніше в Укрзалізниці повідомили, що на дільниці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух на час відновлювальних робіт буде обмежено для всіх поїздів львівського напрямку.

Організовуються додаткові електрички на дільниці Тернопіль — Красне та рейкобуси Pesa з Хмельницького до Шепетівки.

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Низка вечірніх поїздів прямуватиме маршрутом через Бердичів — Шепетівку — Здолбунів та затримається в дорозі, повідомляє "Укрзалізниця".

У компанії нагадали, що за затримками в реальному часі можна стежити на uz-vezemo.com.

Автор: 

аварія (560) Укрзалізниця (6835) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+19
А тим часом прилетіло з бульбашіі по Сарнах. Де атвєточка, що, курва зелена, немає чим в'їбати по Мозирю, ілі єто другоє🤔 Тьфу, *****, злості не хватає дивитись на сциклогетьмана з Банкової, хоча бачили очі, що купували, то жеріть, за все треба платити, в тому числі і за голосування папріколу... країна неляканих дурнів 💩
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28.08.2022 20:40
+7
Сидить якесь чмо. І товарняки під укіс пускає. СБУ, що? Просрало.
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28.08.2022 20:38
+3
Що там взагалі коїться?
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28.08.2022 20:33
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Читайте між рядками. Якщо би просто "посцяти", так би і написали. Недбалість залізничників.
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28.08.2022 20:24 Відповісти
Що там взагалі коїться?
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28.08.2022 20:33 Відповісти
Оце очконуте задрочене цензирівсбке гівно не спить,
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28.08.2022 20:33 Відповісти
Сидить якесь чмо. І товарняки під укіс пускає. СБУ, що? Просрало.
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28.08.2022 20:38 Відповісти
А тим часом прилетіло з бульбашіі по Сарнах. Де атвєточка, що, курва зелена, немає чим в'їбати по Мозирю, ілі єто другоє🤔 Тьфу, *****, злості не хватає дивитись на сциклогетьмана з Банкової, хоча бачили очі, що купували, то жеріть, за все треба платити, в тому числі і за голосування папріколу... країна неляканих дурнів 💩
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28.08.2022 20:40 Відповісти
Есть такие грузы, что рельсы могут и не выдержать.
Значит, обходчики путей ********** свою работу.
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28.08.2022 20:43 Відповісти
Якщо рейки не витримують навантаження, то груз не пускають. Вантажать так, щоб рейки витримували.
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28.08.2022 20:46 Відповісти
У мене з вікна видно одну далеко не останню залізницю, і у певний час ідуть такі вантажі, що земля двигтить.
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28.08.2022 20:58 Відповісти
В мене тоже чути за 2 км.
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28.08.2022 21:14 Відповісти
Рельсы сами выдержали отрицательно?
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28.08.2022 20:55 Відповісти
Когда Вы на своём авто проедите тысяч сто без замен запчастей, шин и других расходников и в один прекрасный день или ночь и очутитесь в обочине, то скажу - "обходчики путей ********** свою работу".
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28.08.2022 22:05 Відповісти
"Проедите" ??? Я ничего не проедаю.
А вот если вы поменяете все запчасти и все расходники, но нагрузите грузом, от которого промнётся асфальт, то много не проедете.
А военные грузы именно такие.
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28.08.2022 22:23 Відповісти
Что Вы ересь несете( наверное поклонник зе). Номинальная грузоподъёмность вагона(зерновоза, платформы, полувагона и др.) 70 тонн. Боевая масса танка Т72 - 46 т., а Т64 -36 т.
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29.08.2022 08:54 Відповісти
Вы такой наивный, что думаете, что везут Т-72 ?
Мне плевать кто чей поклонник - хоть иногда надо включать мозги.
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29.08.2022 09:35 Відповісти
В Украине есть серенькая книжечка и называется ПТЕ, почитайте, если хватит мозгов, то дойдёт. А если нет, то Ваш пожизненный президент зе.
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29.08.2022 13:24 Відповісти
А тим часом на Тернопільщині якійсь хресні ходи московитої церкви. Збіг - не думаю
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28.08.2022 21:43 Відповісти
Я, і намікаю. Не доходить до СБУ.
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28.08.2022 22:05 Відповісти
СБУ треба було пропускати ціх ходоків через металошукач і проверяти паспорти
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28.08.2022 22:24 Відповісти
 
 