Кабмін планує удвічі збільшити компенсацію за прихисток переселенців, - Верещук
Компенсацію від держави за програмою "Прихисток" для осіб, які розмістили переселенців, планують збільшити удвічі - із 450 до 900 грн.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Миколаєві під час підходу до преси, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Залишаються проблеми, які неможливо вирішити лише на регіональному рівні. Тож ми порушили питання змін до постанов, що є юрисдикцією Кабміну. Люди чекають, що програма "Прихисток" працюватиме настільки, що не 450, а 900 грн стануть обов'язковими як компенсація від держави, рівно як і від міжнародних партнерів, щоб люди розмістили в себе чергових ВПО, яких, на жаль, ще буде багато, бо війна триває, обстріли не зменшуються, і ми розуміємо, що зима буде важкою", - сказала вона.
Також Верещук зазначила, що за участю народних обранців було напрацьовано низку законодавчих ініціатив про допомогу Миколаївщині та іншим прифронтовим областям, де ведуться бойові дії. Їх планують розглянути найближчим часом, сказала вона.
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Хоча такі поняття, як "закон" і "СН" - не сумісні з самого першого тижня після інавгурації боневтіка бєдоносного (першого і, сподіваюсь, останнього)
Не верещи. Ти хоть знаєш ціни на газ? При мінімальних пенсіях і зарплатах. Не позорься.😒
https://twitter.com/i/status/1563949244641411074
Чув я про один випадок , в одному селі на Полтавщині оселилась сім'я біженців , дві жінки і дитина років 5 . Якось дитина гралась на подвір'ї сама , сусіди що сиділи на лавочці поряд , дали їй цукерок і запитали - а де твій тато .!? Мой папа ваюєт , відповіло дитинча . - А де , в українській армії - запитали сусіди . ?! Нєт , в луганской , відповів хлопчик . Отак . !! .
ці з Банкової гниди грошики покрали та видно замало вирішили добавити компенсацію на біженців , гарну годівничку собі придумали. В мене люди живуть біженці, то аби не город , то від таких компенсацій від Верещук... всі б з голоду поздихали... за пів року я ще не отримав ні однієї, Потом...ами годують.