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Кабмін планує удвічі збільшити компенсацію за прихисток переселенців, - Верещук

верещук

Компенсацію від держави за програмою "Прихисток" для осіб, які розмістили переселенців, планують збільшити удвічі - із 450 до 900 грн.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Миколаєві під час підходу до преси, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Залишаються проблеми, які неможливо вирішити лише на регіональному рівні. Тож ми порушили питання змін до постанов, що є юрисдикцією Кабміну. Люди чекають, що програма "Прихисток" працюватиме настільки, що не 450, а 900 грн стануть обов'язковими як компенсація від держави, рівно як і від міжнародних партнерів, щоб люди розмістили в себе чергових ВПО, яких, на жаль, ще буде багато, бо війна триває, обстріли не зменшуються, і ми розуміємо, що зима буде важкою", - сказала вона.

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Також Верещук зазначила, що за участю народних обранців було напрацьовано низку законодавчих ініціатив про допомогу Миколаївщині та іншим прифронтовим областям, де ведуться бойові дії. Їх планують розглянути найближчим часом, сказала вона.

Автор: 

біженці (1863) виплати (1037) Кабмін (14077) переселенці (977) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+20
Мовчала б вже, потвора...
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28.08.2022 21:34
+19
Ви всю Україну зібралися кудись перемістити? Веращалці краще зникнути з екранів і ЗМІ і не нервувати народ. Це ти розмінувала Чончар. Це ти разом з Боневитіком віддали на страту захисників Маріуполя. Це ви "слуги" здали південь. А твій муженьок палив майданівців, чи думаєш всі про це забулися? Яка з тебе користь Україні? Тільки шкода!!!
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28.08.2022 21:41
+18
і це роблять мудачки, які прогавили напад , бо ніяк не готували державу до вірогідної агресії
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28.08.2022 21:36
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Мовчала б вже, потвора...
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28.08.2022 21:34 Відповісти
А замість втраченого житла кабмін пропонує кредит
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28.08.2022 21:35 Відповісти
і це роблять мудачки, які прогавили напад , бо ніяк не готували державу до вірогідної агресії
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28.08.2022 21:36 Відповісти
Це ще у кращому разі, що НЕ готували.
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28.08.2022 21:58 Відповісти
це сума за місяць чи за рік ?
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28.08.2022 21:36 Відповісти
Місяць
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28.08.2022 22:00 Відповісти
Тупа корумпована вівця з рави - руської!
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28.08.2022 21:36 Відповісти
900 гривень… Це на якийсь салат в велюрі тільки вистачить.
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28.08.2022 21:37 Відповісти
не вистачить...там ж Тищенко власник))
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28.08.2022 21:40 Відповісти
На кртлетку вистачить. Не прибідняйтесь
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28.08.2022 21:51 Відповісти
Якщо ви приютили сім"ю з чотирьох осіб, то підрахуйте скільки вийде.
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28.08.2022 22:01 Відповісти
Не платять вони того, що кажуть. Брехня. Зараз 300 грн на двох
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28.08.2022 22:54 Відповісти
невже порозпродують на аукціонах усих "ягуарів" беспринципних хвойд Бєні - Василевської-Смаглюк і Со.?
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28.08.2022 21:39 Відповісти
Ви всю Україну зібралися кудись перемістити? Веращалці краще зникнути з екранів і ЗМІ і не нервувати народ. Це ти розмінувала Чончар. Це ти разом з Боневитіком віддали на страту захисників Маріуполя. Це ви "слуги" здали південь. А твій муженьок палив майданівців, чи думаєш всі про це забулися? Яка з тебе користь Україні? Тільки шкода!!!
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28.08.2022 21:41 Відповісти
Щеневтік не вирішує нічого, що йому беня каже то він і робить, а беня вже давно за кацапію і після 24 числа ні гривні не дав на армію
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28.08.2022 21:51 Відповісти
Стефанчук не лови гав-оформляй жінку і дітей переселенцями.Теща буде задоволена.
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28.08.2022 21:48 Відповісти
За півроку не виплатили ще жодної копійки за прихисток переселенців, більшість людей навіть не чули про цю компенсацію. Питання куди діваються кошти ? Припускаю, що головні отримувачі - власники закарпатських та буковельських курортів та готелів, прихистивших слуг наріду та інших чиновницько-мєнтовських біженців .
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28.08.2022 21:50 Відповісти
Брехня. І переселенці це знають, і ті, хто надає житло. Потрібно тільки своєчасно це все оформити.
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28.08.2022 22:05 Відповісти
Що саме брехня ? Про те що не виплатили жодної копійки за півроку чи те що більшість українців надавали прихисток біженцям без всяких компенсацій з боку держави ? Ну звісно , я не сумніваюсь,ті хто в темі та близький до зеленої влади , вже давно все оформили і отримали, оформивши своїх родичів та знайомих по кілька разів.
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28.08.2022 22:48 Відповісти
Що брехня!? Не платять вони зараз 450 на кожного. 300 за даоїх і то з величезною затримкою
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28.08.2022 22:56 Відповісти
Значить Вашому району пощастило отримати частину фінансування. У нас ще не було жодної виплати.
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28.08.2022 23:05 Відповісти
Так дійсно ,, що не платять - підтверджую . Нам дзвонив чиновник з громади , ще весною , сказав зібрати документи на оформлення виплат за прихисток біженців , зібрали , дружина віднесла і все ,, на цьому все скінчилось . На сьогодні ще нічого не виплатили . Хоча я цим надто й не переймаюсь . Виплатять то й добре , а не виплатять то - біс з ними , з тими грошима . Однаково їх планував віддати волонтерам . .
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28.08.2022 23:32 Відповісти
Якщо програма є, отже гроші виділялися....Якщо люди не отримують допомоги - тоді гроші розкрадаються....
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29.08.2022 09:08 Відповісти
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28.08.2022 21:51 Відповісти
Мені *****, особливо на Африку💩 Я не расист, але чомусь африканців не люблю, а голодують вони там,- то їхні проблеми, пердолитись менше треба, та користуватись презервативами, - позапланова вагітність це не гріх, - це статева безграмотність 😝😝😝😝😜🤪
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28.08.2022 22:00 Відповісти
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28.08.2022 22:06 Відповісти
Ви, курви, армію не взмозі забезпечити! Зате популізм пре з усіх щелин та щілок отаких Мері Поппінсів обох стАтей. Звідки гроші, сосна? Чи Шмигаль теж тепер "найвеличніший" економіст Всесвіту, що керує КабМіном майже 3 роки і при цьому не має програми уряду (і, відповідно до законів України, повинен був бути розпущеним через 3 місяці, здається)?
Хоча такі поняття, як "закон" і "СН" - не сумісні з самого першого тижня після інавгурації боневтіка бєдоносного (першого і, сподіваюсь, останнього)
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28.08.2022 21:53 Відповісти
Починаємо з Верещучки, - заселяємо у її майонтек у Раві, чи в квартирку у Львові, де вона ще нахапала квадратних метрів, переселенців та бажано з малими дітьми,- і так кожному депутату, житло у Пущі-Водиці не повинно пустувати 🤔🧐😁
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28.08.2022 21:54 Відповісти
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28.08.2022 21:54 Відповісти
"планують збільшити удвічі - із 450 до 900 грн". 🤣Джерело:
Не верещи. Ти хоть знаєш ціни на газ? При мінімальних пенсіях і зарплатах. Не позорься.😒
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28.08.2022 21:55 Відповісти
бойцы 95-й бригады захватили парадный танк Т-80 рашистов......
https://twitter.com/i/status/1563949244641411074
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28.08.2022 21:56 Відповісти
Може квартири свої віддадуть для переселенців які придбали за час свого правління
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28.08.2022 21:56 Відповісти
Цікаво що би значила ця "сума" для верещучки коли вона керувала контрабандою на равімоскальській...)))
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28.08.2022 21:57 Відповісти
Ще не виплатили за травень - липень по 450... брехло!
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28.08.2022 21:58 Відповісти
Это за зонтик китайский теперь 900 грн. Инфляция, блин...
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28.08.2022 21:59 Відповісти
Велика Британія, чужа країна виплачує компенсацію за прихисток українців 350 фунтів і платує збільшити цю суму до 700 фунтів. Це все, що Вам потрібно знати про відношення до українців "рідного" уряду...
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28.08.2022 22:08 Відповісти
Та уже не секрет , как держава относится к своим гражданам.
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28.08.2022 22:50 Відповісти
а их потом возможно из квартиры выгнать, если сепарами окажутся?
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28.08.2022 22:18 Відповісти
От вам одни скрапы мерещатся. Сепары выехали в рф всем своим большинством.
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28.08.2022 22:51 Відповісти
прямо все уехали
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28.08.2022 23:32 Відповісти
Не всі ,, дехто виїхав у ************ , а дехто - в Україну ..
Чув я про один випадок , в одному селі на Полтавщині оселилась сім'я біженців , дві жінки і дитина років 5 . Якось дитина гралась на подвір'ї сама , сусіди що сиділи на лавочці поряд , дали їй цукерок і запитали - а де твій тато .!? Мой папа ваюєт , відповіло дитинча . - А де , в українській армії - запитали сусіди . ?! Нєт , в луганской , відповів хлопчик . Отак . !! .
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28.08.2022 23:50 Відповісти
БЛИН, яке в неї тупе обличчя ‼️‼️
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28.08.2022 22:21 Відповісти
Пи@дуни сказочники. !! Сейчас перечисляете владельцам жилья 300 гривен за двоих человек! Ну никак не 450 за каждого.
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28.08.2022 22:49 Відповісти
налоги надо еще повысить, а то не дай Бог, беня похудает...
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28.08.2022 23:30 Відповісти
В полтавской области с марта еще ни копейки и старых компенсаций никто не видел,
ці з Банкової гниди грошики покрали та видно замало вирішили добавити компенсацію на біженців , гарну годівничку собі придумали. В мене люди живуть біженці, то аби не город , то від таких компенсацій від Верещук... всі б з голоду поздихали... за пів року я ще не отримав ні однієї, Потом...ами годують.
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29.08.2022 04:12 Відповісти
 
 