Окупанти обстрілюють Київський район Харкова, - Терехов

За самого ранку окупанти обстрілюють Київський район Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова. Били "касетниками" у приватному секторі. Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає", - йдеться у повідомленні.

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