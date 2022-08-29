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Новини Війна
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Окупанти обстрілюють Київський район Харкова, - Терехов

обстріл,харків

За самого ранку окупанти обстрілюють Київський район Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова. Били "касетниками" у приватному секторі. Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У центр Харкова влучили російські ракети: зруйновано адмінбудівлю, - Терехов (оновлено)

Автор: 

обстріл (28303) Харків (5573) Терехов Ігор (311)


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Де атвєточка, мразь зелена, чому не горять бульбашанські та кацапські ліси у прикордонні, чому не чути завивання кацапських оркосамок на болотах, а тільки плач українських жінок та дітей. Вибрали підара-хуєграя на свою голову
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29.08.2022 07:30 Відповісти
коли тебе бьють на дістанціі, треба йти у ближній бій, або терпіти побої.
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29.08.2022 07:53 Відповісти
Якби Зеленський не здав ворогу 2700 бійців АЗОВУ,то порушив би проти них справи за незаконну оборону Маріуполя.
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29.08.2022 08:02 Відповісти
Кривоніс свідок про здачу Херсонській області владою Саме він відповідав в РНБО за цю заміновану тоді територію, а після його звільнення все розмінували А звільнили його після попередження Меркель про повномасштабний напад на Україну
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29.08.2022 08:04 Відповісти
@vinnicanin

·

https://twitter.com/vinnicanin/status/1563959263831154691 10h

Вас дивує фраза ''незаконна оборона''? Ви певно забули про кримінальну справу ЗЕленського проти Порошенка за ''контрнаступ на звільнення Донбасу''? Усі хто взяв в руки зброю для захисту України на думку ЗЕ є злочинцями та порушниками Оманських угод.
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29.08.2022 08:07 Відповісти
 
 