Окупанти обстрілюють Київський район Харкова, - Терехов
За самого ранку окупанти обстрілюють Київський район Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова. Били "касетниками" у приватному секторі. Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає", - йдеться у повідомленні.
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https://twitter.com/vinnicanin/status/1563959263831154691 10h
Вас дивує фраза ''незаконна оборона''? Ви певно забули про кримінальну справу ЗЕленського проти Порошенка за ''контрнаступ на звільнення Донбасу''? Усі хто взяв в руки зброю для захисту України на думку ЗЕ є злочинцями та порушниками Оманських угод.