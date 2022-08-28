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Новини Війна
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У центр Харкова влучили російські ракети: зруйновано адмінбудівлю, - Терехов (оновлено)

обстріл,харків

У неділю ввечері російські війська завдали двох ракетних ударів по центру Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Два ракетні удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована. Про жертв зараз інформації немає", - розповів він.

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"Прильот" у центрі Харкова, Київський район. Частково зруйнована триповерхова будівля. Усі профільні служби працюють і фіксують черговий злочин окупантів, попередньо – влучання ракети, тип встановлюють правоохоронці. Інформація про постраждалих уточнюється. За попередніми даними, постраждалих немає", - повідомив згодом олова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Автор: 

армія рф (17264) обстріл (28303) ракети (4012) Харків (5573) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+19
Чому не збиваємо російські ракети, пане Президенте? Де наші системи ППО, які вам фактично передали "бариги" готовою на 80%? А де "Гріми 2" ті "Вільхи М", щоб дати відповідь? Хто тут вже винен, що ви три роки транжирили народні гроші по Буковеляї, Трускавцях і на "Великому крадівництві"? Який толк з цього "крадівництва"? Як цим допомогли ЗСУ і як військам ворога? А чому немає кримінальної справи на замовників і виконувачів чиїхось незаконних команд по вилученню клістронів і чому їх віддали у війська тільки через місяць після вторгення?
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28.08.2022 21:15
+15
Сьогодні спекотно у Криму
Близько 14-00 вибух у Сімеїзі. Горить обсерваторія у підніжжя гори "Кішка".
Прямо зараз (з 19-00) тривога у Севастополі (Фіолент - вибухи перед тривогою, пишуть, що через рукожопий запуск звідти ракети "Онікс" по Україні, ракета впала там, де її запускали), бухта Казачья було біля 10 вибухів.

ПС. Мабуть, добряче їм своє ж прилетіло, бо на Фіоленті до цих пір щось палає, вже понад годину.
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28.08.2022 21:13
+14
неможиво збити ракети, якими русня стріяє з відстані 50-60 км. А от відповісти обстрілами території русні наш сраний клоун ссить.
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28.08.2022 21:20
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а шо ви хочете? можемо справу на когось з своїх бойових генералів відкрити? потужна буде відповідь?
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28.08.2022 21:15 Відповісти
Я, хочу вільну Україну. І що би кожний посадовець відповідав за свої слова. Не, то накуй. 3.14здіти менше треба.
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28.08.2022 21:17 Відповісти
потужна підозра?
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28.08.2022 21:37 Відповісти
Сьогодні спекотно у Криму
Близько 14-00 вибух у Сімеїзі. Горить обсерваторія у підніжжя гори "Кішка".
Прямо зараз (з 19-00) тривога у Севастополі (Фіолент - вибухи перед тривогою, пишуть, що через рукожопий запуск звідти ракети "Онікс" по Україні, ракета впала там, де її запускали), бухта Казачья було біля 10 вибухів.

ПС. Мабуть, добряче їм своє ж прилетіло, бо на Фіоленті до цих пір щось палає, вже понад годину.
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28.08.2022 21:13 Відповісти
нарешті бог навчився керувати ракетами
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28.08.2022 21:14 Відповісти
Слава "богу" еноту. І бавовнятку з смертельними для кацапів очами.
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28.08.2022 21:22 Відповісти
Чому не збиваємо російські ракети, пане Президенте? Де наші системи ППО, які вам фактично передали "бариги" готовою на 80%? А де "Гріми 2" ті "Вільхи М", щоб дати відповідь? Хто тут вже винен, що ви три роки транжирили народні гроші по Буковеляї, Трускавцях і на "Великому крадівництві"? Який толк з цього "крадівництва"? Як цим допомогли ЗСУ і як військам ворога? А чому немає кримінальної справи на замовників і виконувачів чиїхось незаконних команд по вилученню клістронів і чому їх віддали у війська тільки через місяць після вторгення?
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28.08.2022 21:15 Відповісти
неможиво збити ракети, якими русня стріяє з відстані 50-60 км. А от відповісти обстрілами території русні наш сраний клоун ссить.
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28.08.2022 21:20 Відповісти
Тоже в чемодан?
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28.08.2022 21:23 Відповісти
50-60 км - це приблизно 20-25км від лінії фронту! з такої відстані ніхто стріляти не буде. точка запуску ракети мінімум 100 км!
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28.08.2022 22:59 Відповісти
Только это и может помочь Харькову, пока насамс, может быть, туда доедет
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29.08.2022 00:20 Відповісти
У Харкові ватне проосійське керівництво, і тому не хочуть із "братським" народом псувати стосунки. Чекають, коли від Харкова ні#уя не залишиться.
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28.08.2022 21:22 Відповісти
Поки не буде прильотів по території раші і білораші така безкарна фуйня триватиме вічність!

Нас іпуть, а ми крєпчяєм! Ніззя, бо ми тєрпіли!
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28.08.2022 21:32 Відповісти
Та щоб почати обстрілювати військові об]єкти на московії потрібно мати свої ракети і пускові установки. А Володя Боневтік не замовив для МО жодного снаряду і жодної ракети. Навіщо Ви себе дурите і людей, що ми можемо, але не хочемо? Не можемо, бо в 2019 році замість ракет все зарили в дороги і головними генераторами цих ідей були вівці 73%, яким дуже хотілося поржать і зробити всіх разом. Зробили. Радійте, тільки не втікайте за кордон, бо навалили велику купу, то приберіть після себе, а не залишайте тим, що вели себе чемно.
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28.08.2022 21:38 Відповісти
Хотів би я почути від Байдена, Джонсона, Столтенберга, як Україна має виграти цю війну не знищуючи ракетні комплекси ворога на його території... такі обстріли продовжуватимуться без перестанку, що далі?
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28.08.2022 21:44 Відповісти
Чтобы такое как сейчас уже в 2014 началось?
Когда вообще не готовы были никто и никак
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28.08.2022 21:56 Відповісти
А Херсон ?
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28.08.2022 22:17 Відповісти
Виглядає так Україні дають зброю, щоб максимально перемолоти війська РФ, у нас тут, але всі прекрасно розуміють, що це не приведе до перемоги..., бо РФ має практично безконечний ресурс, всі заводи по випуску зброї в РФ працюють без жодних перешкод-знищення і ця зброя, застосовується проти нас...
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28.08.2022 21:53 Відповісти
А яке відношення Байден чи Джонсон має до України? У нас є свій Президент, якого вибрало аж 73%, то ж запитуйте у нього, чи немає чим бабахнути і просить у Байдена і Джонсона, бо наші бюджетні гроші просрав у "великому крадівництві"? Не відволікайте увагу баранів 73% в бік США, герой цих подій тут, він неголений, стомлений і готовий далі щось витворити.
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28.08.2022 21:53 Відповісти
Без Байдена і Джонсона Україна давно би підписала капітуляцію, як і Грузія в 2008 р.
Ракетні програми, як би і були реалізовані після 2019 р., реально не дуже б на помогли, це капля в морі проти армії і ракет, що виставила проти нас РФ. Єдина гарантія безпеки вистояти проти такого монстра це наявність ЯЗ від якої ми відмовились в 1994 р. під гарантії безпеки і територіальної цілісності від США і Великобританії, в тому числі.
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
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28.08.2022 22:04 Відповісти
идинахИван...
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28.08.2022 22:16 Відповісти
Зелений піdоре, сподіваюся, ти рахуєш, скільки «ти» «зекономило» після того, як янкі у жовтні попередили тебе про напад? *****, курво, добре рахуй. На суді згодиться..
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28.08.2022 21:56 Відповісти
...і шо характєрно - теж зелена

ХАРКІВ KEEP CALM & вірю в ЗСУ@ESBocharova

https://twitter.com/ESBocharova/status/1563947695785578497 1 ч

Грім+блискавки+дощ+вітер+ракети(2 прильоти в місто)+сирена, але ота фігня, що залетіла в кімнату, реально страшна!!!

бандерівка@banderovskaya

https://twitter.com/banderovskaya/status/1563956428947312642 32 мин

Шо?!!!

ХАРКІВ KEEP CALM & вірю в ЗСУ@ESBocharova

Сарана ((
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28.08.2022 22:01 Відповісти
Сразу после Москвы не раньше
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28.08.2022 22:04 Відповісти
Генштаб я бачу зовсім вже автономно перейшов під зовнішне командування -управління.Може пора думати своми мізками як це було на початковій фазі війни і давали звіздюлей кацапам?Бо щось ми загралися в якійсь незрозумілі речі.Ба більше 24 сиділи по підвалах зашугані без відповіді сьогодні обстріли без відповіді.Харків таке враження став якимось тиром русні і на нього поклали як і на Миколаїв тепер вже Запоріжжя накривають.С кожнем днем незрозумілі речі далі що Одеса?Все контрнаступаємо на Херсон 2 місяць, а в цей час вже по Запоріжжю луплять не кажучи про дуже погану ситуацію на луганщині і донечині.
Ми тільки по БК будемо лупити?Так діла не буде в оркв цього лайна с союзу багато хватить на роки.Взагалі незрозуміла позиція генштабу за останні 1,5 місяці.Якийсь нонсенс половина країни концерти бухло життя інша частина під обстрілами помирає кожен день.Якийсь незрозумілий дисонанс.В нас війна чи напіввійна.Взагалі якась нерзрозуміла херня твориться
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28.08.2022 22:13 Відповісти
Взагалі мабуть потрібно взяти паузу по цим БК а всіма хаймерсами по всій лінії почати знищувати живу силу і техніку особливо арту.Не буде ким і чим воювати ті склади до дупи.23 чи 27 систем типу хаймерсів є в нас а їх використання зовсім номінальне.Також потрібно владі думати і готувати кожному регіону надати стрілкову зброю для населення не про тисячі а про мільйони.6 місяць війни і вона скоро незакінчиться.
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28.08.2022 22:28 Відповісти
Харьков стал заложником натовского запрета на обстрел территории рашки, поэтому рашистские мрази ежедневно безнаказанно разрушают город и убивают его жителей со своей территории. Харьков не оккупирован, но бессилие хуже оккупации.
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28.08.2022 23:48 Відповісти
Надати громадянство екіпажам у відставці з B-52,провести оренду цих відмінних літаків для постачання гум.допомоги у кількості 20-30 одиниць й провести хвильове по 6 одиниць літаків епічне бомбардування Міськви й околиць.
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29.08.2022 07:53 Відповісти
 
 