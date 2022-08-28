У центр Харкова влучили російські ракети: зруйновано адмінбудівлю, - Терехов (оновлено)

У неділю ввечері російські війська завдали двох ракетних ударів по центру Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Два ракетні удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована. Про жертв зараз інформації немає", - розповів він.

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"Прильот" у центрі Харкова, Київський район. Частково зруйнована триповерхова будівля. Усі профільні служби працюють і фіксують черговий злочин окупантів, попередньо – влучання ракети, тип встановлюють правоохоронці. Інформація про постраждалих уточнюється. За попередніми даними, постраждалих немає", - повідомив згодом олова Харківської ОВА Олег Синєгубов.