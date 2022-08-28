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Росіяни поцілили у військовий об’єкт на Рівненщині, - начальник ОВА Коваль

область,рівненщина,рівненська

Російські війська ввечері 28 серпня завдали ракетного удару по Рівненській області. Зафіксовано влучання у військовий об’єкт у Сарненському районі.

Про це повідомив у телеграмі начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Попередньо - без жертв, об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині", - зазначив начальник ОВА.

Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 19:30 російські літаки запустили по Україні кілька ракет, знаходячись в повітряному просторі Білорусі. Це, ймовірно, зробили російські винищувачі з повітряного простору Білорусі. Там були помічені бомбардувальники моделей Ту-22М. Невдовзі також з'явилися повідомлення про інші запуски: три - з неба над Туровим, два - з неба над Петриковом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська розвідка: "На території Білорусі перебуває приблизно тисяча військовослужбовців РФ"

Після цього в тому ж телеграм-каналі повідомили, що бомбардувальники окупантів почали повертатися на територію Росії.

За даними 24 каналу, про перші звуки вибухів у Рівненській області повідомили о 19:34. Через 10 хвилин місцеві жителі повідомили, що це повторилося. Такі повідомлення по Волині з'явилися приблизно тоді ж, проте одразу вказували, що це протиповітряна оборона.

Автор: 

Білорусь (7926) обстріл (28303) росія (65002) Рівненська область (1173)


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Топ коментарі
+53
Звичайно так мало б бути, але чим? Володя Боневтік зробив все, щоб в нас не було ракет "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Нептун", "Верба", "Буревій". Хіба бітумовозка може стріляти білоруським бітумом, чи асфальтоукладчик асфальтом? Звичайно ні. Але так вирішив найвєлічайший стратєг, неголений, з хриплуватим голосочком і постійними відосами, що в нис все окей. А цього хриплуватого посадили в це красло вумних аж 73% наріду і вручили йому булаву і ключі від усієї України. І що спочатку зробили "слуги"? А вкрали всі стратегічні запаси масок і продали. Потім вкрали всі запаси зерна і продали, а потім всі гроші почали красти через "Велике крадівництво".Пілготовка до війни проходила на дискотеках і відривах у Трускавцях, Буковелях.
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28.08.2022 21:12
+51
Треба поцілити у аеродроми Беларусі.
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28.08.2022 20:59
+31
В Україні, є на зберіганні невелика кількість ракет С-200 Вега
Їх завдяки зусиллям януковича, зняли з озброєння, але на диво, не утилізували.
Декілька років тому, піднімалося питання повернути їх на озброєння: ці комплекси, можуть дістати Ту-22м3 на дистанції в 160-200 км!
Один-два знищених Ту-22м3 і з бульбостану більше нічого не прилетить!
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28.08.2022 21:09
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Треба поцілити у аеродроми Беларусі.
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28.08.2022 20:59 Відповісти
Звичайно так мало б бути, але чим? Володя Боневтік зробив все, щоб в нас не було ракет "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Нептун", "Верба", "Буревій". Хіба бітумовозка може стріляти білоруським бітумом, чи асфальтоукладчик асфальтом? Звичайно ні. Але так вирішив найвєлічайший стратєг, неголений, з хриплуватим голосочком і постійними відосами, що в нис все окей. А цього хриплуватого посадили в це красло вумних аж 73% наріду і вручили йому булаву і ключі від усієї України. І що спочатку зробили "слуги"? А вкрали всі стратегічні запаси масок і продали. Потім вкрали всі запаси зерна і продали, а потім всі гроші почали красти через "Велике крадівництво".Пілготовка до війни проходила на дискотеках і відривах у Трускавцях, Буковелях.
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28.08.2022 21:12 Відповісти
За кого голосував?
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28.08.2022 21:20 Відповісти
Тобто Гундосік зі своїм шоблом нічого не просрав, а кацапи були зупинені на кордоні? Така в тебе правильна методичка?
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28.08.2022 21:24 Відповісти
Така мньодичка у свідомості мілйонів украінців. Чиєсь блєєння не позбавить відповідальності винуватців. Час прийде.
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28.08.2022 21:29 Відповісти
не судіть по собі. Мені не потрібні "методички", я чітко все по фактах. Чи можливо Боневтік не став робити ракети "бариг" і придумав свої? Коли побачимо в дії крилату ракету "вівці 73%", чи керовані ракети "свати"? Чи можливо скоро побачимо САУ "Юзік" і літаки "Боневтік"?
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28.08.2022 21:30 Відповісти
треба наверстувати упущене, налагоджувати масове виробництво у 3 зміни, а також робити розробки ракет повітря-земля щоб з бомбордувальників пускати км на 1000 вглиб кацапстану.
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28.08.2022 21:28 Відповісти
і де Ви їх налагодите те виробництво? Вкурсах, що кацапи вже дікілька раз поцілили по тих підприємствах? А ще цікаво - хто ж їм злив інформацію?
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28.08.2022 21:32 Відповісти
В країні мільйони безробітних - от і зайняти можна, а де виробляти - це не таке велике питяння, головне бажання.
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28.08.2022 21:48 Відповісти
так, 500 тисяч будуть робити підкови для коней, а ще 500 цвяхи, так? Де обладнання для виготовлення ракет і де спеціалісти, яких Боневтік позвільнів з 2019 року?
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28.08.2022 21:55 Відповісти
доречі у другу світову США поставили по лендлізу срсру крім готової зброї тисячи металооброних станків пресів та інше обладнання для виготовлення тої самої зброї ,краще давати вудку ніж рибу..
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28.08.2022 22:13 Відповісти
є прислів'я, очі бояться, а руки роблять. Треба наказ на організацію виробництва тяжких далекобійних ракет: балістичних, крилатих, наземного базуання, повітрянного базування. А як організувати - це питання до конструкторів, технологів, інженерів. Я впевнений, вони знайдуть рішення. Я як інженер конструктор і технолог можу сказати, нема нічоо не можливого - питання грошей і трішки часу. Війна завтра не завершиться, вже пів року пройшло, скільки вона буде тривати - явно не до кінця цього року, а значно довше. Нам треба наносити тяжкі удари по військовим базам, складам, казармам, аеропортам, по військовим виробництвом на росії - і це повинні робити нашого виробництва ракети, бо нам ніхто не дозволить своїми ракетами бомбити росію. Кацапи повинні відчути смак війни у себе вдома, тільки так вони почнуть чухати репу.
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28.08.2022 23:00 Відповісти
А нашо ім щось зливать ? Всі військові підприємства ще з радянського союзу як були так і лишилися на тих же містах , багато розвалились , а ті що залишились там і лишились що і 40-50 оків тому. Чи ти думаєш ,що вони не знають де КБ "ЮЖНЕ", чи Артема , чи Моторсіч чи інші ? Чи в нас побудовано хоть одне нове ?Чи ти такий тупий і думаєш що то зеля чи Ермак зливають інфу?
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29.08.2022 01:19 Відповісти
Вже є чим якщо в Криму бавовна то і в Білорусі може бути.
От тільки чи є в Боневтіка металеві яйця надати наказ туди доставити бавовну .
Це цитата Генерала Кривоноса ...
Бонвтік не має яєць або бажання . Але в нього є яйця на Кривоноса карну справу відкривати від час війни.
Який Боневтік відважний пазом з Єрмаком
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28.08.2022 21:32 Відповісти
Проста боневтік шакал
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28.08.2022 22:09 Відповісти
Все так. Зеленський, похерив все те, що почав робити Порошенко. Зупинив, фінансування всього ВПК України і направив гроші в асфальт. Все це так, АЛЕ, що зміниться від того, що ти тут про це напишеш 10 разів! Ну, що конкретно - це змінить? В чому сенс?
Ми маємо, того Президента, якого маємо. 73% зробили свій вибір. І вже нічого зробити не можна.
У нас війна і всі Українці повинні згуртуватись та підтримувати нашого Президента до повної перемоги. Забути образи, політичні переконання і максимально підтримувати. А ось після нашої перемоги, вже кожен повинен понести відповідальність за те, що зробив. Хтось кримінальну, хтось політичну, але тільки після перемоги. А такими постами, як ви пишите, тільки намагаєтесь поділити Українське суспільство, що і потрібно нашому ворогу.
Зараз, точно - це нам не потрібно.
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28.08.2022 21:34 Відповісти
непогане згуртування. І навколо кого чи чого? Того хто фальшує справи знову на Марченко, який захистив Миколаїв і Одесу і на Кривоноса, який підстрахував і став на захист об'єкта в Києві, бо Наумови, Баканови і Єрмаки десь змилися, що і слідів не залишилося. А як драпав "95 квартал", шуфричі, бойки і депутати -"слуги"? То це об'єднання? А хто цькує і налаштовує всіх проти Порошенко, проти Турчинова, тримаючи для цих цілей кума пуйла і готового наплести для відосів казочки? Повторювати будемо і тисячу раз і будемо вимагати замінити тих, хто діяв проти України і це дуже добре видно і все на часі. Бо може і не вистачити часу"
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28.08.2022 21:48 Відповісти
Ну значить ти ворог України. Тут таких, нажаль, багато.
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28.08.2022 22:07 Відповісти
Ну тоді значить ти ідіот.
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28.08.2022 22:39 Відповісти
ніхто не зкидає боневтіка з п"єдесталу, поки що!

маю надію, що такі як ви, після перемоги, допоможуть викинути зелень туди де їй і належить бути - на смітник
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29.08.2022 00:12 Відповісти
Так і буде. Але тільки після перемоги.
А зараз, критикувати владу та виступати проти - це працювати на ворога.
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29.08.2022 00:33 Відповісти
але! співати діфірамби, це блюзнірстиво!
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29.08.2022 01:01 Відповісти
А що ти пропонуєш конкретно ? Зняти зелю і поставити пороха? Під час війни ? Як збираєшся знімати ? Як ви вже задрочили провокатори хренові ! Іди воюй зніматєль хренов !
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29.08.2022 01:24 Відповісти
Так приедь с Португалии и воюй.Или советы с дивана только можешь раздавать?Давай,тебя ждут уже в военкомате
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29.08.2022 21:03 Відповісти
А ти де воюєш ,боєц ? На яких фронтах? Який рівень вже пройшов?
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30.08.2022 01:20 Відповісти
не хриплуватий, а гундосий
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28.08.2022 21:47 Відповісти
І хриплуватий і гундосий, в залежності від того нюхнув чи ковтнув.
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28.08.2022 21:49 Відповісти
Хрипота ще і від паління певного виду зілля.
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29.08.2022 10:11 Відповісти
Зябрівка 20 км від кордону! Яке,ще чим. Перед писанням,хо на карту дивіться. Таж,ситуація з Харковом,сумщиною ... Боневтік свідомо знищує Країну. Він злочинець
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28.08.2022 22:13 Відповісти
Ви статтю читали? Ту22м злітають з аеродромів у РФ, залітають у повітряний простір РБ, випускають ракети по Україні і повертаються на аеродроми в РФ.
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28.08.2022 22:17 Відповісти
Спостерігають на радарах. Як же ще?!
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28.08.2022 21:04 Відповісти
на радарах все видно, і ніхто тобі гандону пояснювати не буде
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28.08.2022 21:48 Відповісти
Кацапская тварь,по летит и вам,по гражданским,умоетесь кровью. Предатель зебил не всегда будет у власти
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28.08.2022 21:11 Відповісти
Канєшна па запаху. Гімном смердить - зразу ясно шо то твої браття кацапи.
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28.08.2022 21:16 Відповісти
ну тебе кацапа відразу помітно
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28.08.2022 21:49 Відповісти
Вже десятки разів писав що треба бомбити військові об'єкти бульбашів! Тільки зелена тля цього не хоче! Напевне д'єрмак не дозволяє!
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28.08.2022 21:03 Відповісти
Білосруси тоді перестаруть Арахамії продавати бітум для великого крадівництва
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28.08.2022 21:10 Відповісти
Куйло.
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28.08.2022 21:31 Відповісти
Зелн тля скоріше дасть все знищити в нас,ніж дозволить розбити кацапські об'єкти в бульбонії. Отож здихайте українці на бажання зельонського. Хто довше проживе українці ,чи зельонські?
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28.08.2022 22:07 Відповісти
Чекаємо відосик "Ай-я-яй"
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28.08.2022 21:05 Відповісти
Скоро ввечері буде "відосик від гундосика".Це вже наче "вечірня казочка" для ЗЕдебілів!
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28.08.2022 21:07 Відповісти
то я про це й кажу. Кожний раз одне й теж саме ай-я-яй, ніззя, а то ми дипвідносини перервемо
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28.08.2022 21:11 Відповісти
В Україні, є на зберіганні невелика кількість ракет С-200 Вега
Їх завдяки зусиллям януковича, зняли з озброєння, але на диво, не утилізували.
Декілька років тому, піднімалося питання повернути їх на озброєння: ці комплекси, можуть дістати Ту-22м3 на дистанції в 160-200 км!
Один-два знищених Ту-22м3 і з бульбостану більше нічого не прилетить!
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28.08.2022 21:09 Відповісти
Д'єрмак не дозволить!
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28.08.2022 21:29 Відповісти
С-200 - это большой стационарный комплекс, который проживет в нынешних условиях очень недолго.
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28.08.2022 21:53 Відповісти
у нас пока еще есть С-300, те-же 200 км дальность. К чему эти попытки откопать раритет? Дело ведь не в средствах поражения, а в волевом решении гавнокомандующего (которого, увы, нет).
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28.08.2022 22:01 Відповісти
75-100 км в залежності від типу ракет.
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28.08.2022 22:08 Відповісти
Це ви дивитесь на характеристики, ракет комплексів с-300, які стоять на озброєнні в кацапії.
У того що має Україна, максимальна дальність, 90 км.
С-200 не стаціонарний комплекс: пускові встановлені на напівпричепах, локатори також.
Так він довго розгортається, але це не критично.
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29.08.2022 09:23 Відповісти
білокаци - ви тварі.
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28.08.2022 21:11 Відповісти
Лайно вони собаче.
Повна деградація, раби і все.
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28.08.2022 21:13 Відповісти
ще 3 роки тому не думав так - думав є повага якась самих до себе.
нічого там нема - сукі ******, безпорадні, нерішучі, пьяні хороводи в білих носочках...
"Алесю" за пів літра кацбурятам віддадуть і не ворухнуться...
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28.08.2022 21:19 Відповісти
Кацапская мразь с 95 го квартала сдала и подставила под удар очередной неперемещенный объект. Отрабатывает доллары )(уйла за 24.02. 22.
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28.08.2022 21:14 Відповісти
Президент Володимир Зеленський провів нараду в режимі "таємно" із представниками сектору оборони та безпеки, йдеться у повідомленні https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-proviv-naradu-v-rezhimi-tayemno-z-predsta-77365 на сайті президента .

На зустрічі були присутні керівники Збройних Сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони. Учасники наради в режимі "таємно" заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях із міжнародними партнерами України", - сказано у повідомленні.

Також на зустрічі було розглянуто виконання попередніх наказів верховного головнокомандувача.
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28.08.2022 21:16 Відповісти
Такие запутанные тексты, начинает идти кровь из глаз.

"находясь в воздушном пространстве Беларуси"
"вероятно, совершили российские истребители из воздушного пространства Беларуси"
"бомбардировщики оккупантов начали возвращаться на территорию России"

1. Так находясь или вероятно ?
2. Возвращаются туда откуда прилетели. В этом суть слова - вернуться

Почему такие принципиальные нестыковки, неужели нельзя подать людям информацию нормально ?!
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28.08.2022 21:18 Відповісти
Занадто неправдоподібно те, що по Білорусі не можна завдати хороших ударів - спалити їм на*уй НПЗ, аеродроми, пару - трійку населених пунктів. Хто, цікаво у нас такий сором'язливий (або куплений агент путіна?)
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28.08.2022 21:19 Відповісти
Як хто? Д'ЄРМАК!!! Про це даже в Америці знають!
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28.08.2022 21:31 Відповісти
А ви не знаєте?
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28.08.2022 21:34 Відповісти
Припускаю, що близько половини українського керівництва, а може й більше.
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28.08.2022 21:36 Відповісти
Там не пару-трійку, там можливо випалити величеньку частку прикордонних лісів, чому сприяє суха жарка погода, тож час дати прикупити Бєлавєжскую пущью, викурити звідтіля жменю лосів, - нашим бійцям дика свіжина пішла б відмінно на закуску 😁
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28.08.2022 21:39 Відповісти
І де ж атвєточка по бульбашіі, ась,
гівногетьман членистограйливий, хоча... Головне, що маміка з папіком за річку Сіон встиг відвезти🤔 От вибрали, так вибрали, тепер жеріть та не обляпайтесь, за все треба платити, за голосування папріколу особливо. Подібне тягнеться до подібного, то ж вибір, на жаль закономірний,- країна неляканих дурнів 💩
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28.08.2022 21:34 Відповісти
Поки не буде прильотів по території раші і білораші така безкарна фуйня триватиме вічність!

Нас іпуть, а ми крєпчяєм! Ніззя, бо ми тєрпіли!
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28.08.2022 21:34 Відповісти
Назвіть нормальну ціну за російські бомбардувальники, продумайтет безпечний перевод коштів, і білоруси самі зіб"ють цих покидьків "Иглою".
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28.08.2022 21:52 Відповісти
Так ще й карму значно покращать.
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28.08.2022 21:53 Відповісти
Сколько раз уже Зеленскому говорили, что нужно ********* российскую авиацию, которая стоит на беларуских аэродромах!

В Крыму он аэродромы ********, а в Беларуси почему-то этого не делает! Чего он боится?!

Оттуда каждый день ракеты вылетают по украинским жилым домам! Каждый день гибнут люди!

Если бы Зеленский понимал, что в один прекрасный день и по нему оттуда могут выстрелить - он действовал бы иначе!
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28.08.2022 21:58 Відповісти
Взлетали с аєродромов в РФ, залетели в воздушное пространство РБ, віпутили ракеті и вернулись назад в РФ.
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28.08.2022 22:19 Відповісти
NASAMS на підході, дістане Ту-22М
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28.08.2022 23:46 Відповісти
Це жарт?Радіус дії всього лиш 30 км. На такій дальності тільки авіація може збити.
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29.08.2022 00:20 Відповісти
. На такій дальності як рашисти пускают тільки авіація може збити*
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29.08.2022 00:28 Відповісти
 
 