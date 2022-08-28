Росіяни поцілили у військовий об’єкт на Рівненщині, - начальник ОВА Коваль

Російські війська ввечері 28 серпня завдали ракетного удару по Рівненській області. Зафіксовано влучання у військовий об’єкт у Сарненському районі.

Про це повідомив у телеграмі начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Попередньо - без жертв, об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині", - зазначив начальник ОВА.

Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 19:30 російські літаки запустили по Україні кілька ракет, знаходячись в повітряному просторі Білорусі. Це, ймовірно, зробили російські винищувачі з повітряного простору Білорусі. Там були помічені бомбардувальники моделей Ту-22М. Невдовзі також з'явилися повідомлення про інші запуски: три - з неба над Туровим, два - з неба над Петриковом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська розвідка: "На території Білорусі перебуває приблизно тисяча військовослужбовців РФ"

Після цього в тому ж телеграм-каналі повідомили, що бомбардувальники окупантів почали повертатися на територію Росії.

За даними 24 каналу, про перші звуки вибухів у Рівненській області повідомили о 19:34. Через 10 хвилин місцеві жителі повідомили, що це повторилося. Такі повідомлення по Волині з'явилися приблизно тоді ж, проте одразу вказували, що це протиповітряна оборона.