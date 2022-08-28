Росіяни поцілили у військовий об’єкт на Рівненщині, - начальник ОВА Коваль
Російські війська ввечері 28 серпня завдали ракетного удару по Рівненській області. Зафіксовано влучання у військовий об’єкт у Сарненському районі.
Про це повідомив у телеграмі начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.
"Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Попередньо - без жертв, об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині", - зазначив начальник ОВА.
Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 19:30 російські літаки запустили по Україні кілька ракет, знаходячись в повітряному просторі Білорусі. Це, ймовірно, зробили російські винищувачі з повітряного простору Білорусі. Там були помічені бомбардувальники моделей Ту-22М. Невдовзі також з'явилися повідомлення про інші запуски: три - з неба над Туровим, два - з неба над Петриковом.
Після цього в тому ж телеграм-каналі повідомили, що бомбардувальники окупантів почали повертатися на територію Росії.
За даними 24 каналу, про перші звуки вибухів у Рівненській області повідомили о 19:34. Через 10 хвилин місцеві жителі повідомили, що це повторилося. Такі повідомлення по Волині з'явилися приблизно тоді ж, проте одразу вказували, що це протиповітряна оборона.
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От тільки чи є в Боневтіка металеві яйця надати наказ туди доставити бавовну .
Це цитата Генерала Кривоноса ...
Бонвтік не має яєць або бажання . Але в нього є яйця на Кривоноса карну справу відкривати від час війни.
Який Боневтік відважний пазом з Єрмаком
Ми маємо, того Президента, якого маємо. 73% зробили свій вибір. І вже нічого зробити не можна.
У нас війна і всі Українці повинні згуртуватись та підтримувати нашого Президента до повної перемоги. Забути образи, політичні переконання і максимально підтримувати. А ось після нашої перемоги, вже кожен повинен понести відповідальність за те, що зробив. Хтось кримінальну, хтось політичну, але тільки після перемоги. А такими постами, як ви пишите, тільки намагаєтесь поділити Українське суспільство, що і потрібно нашому ворогу.
Зараз, точно - це нам не потрібно.
маю надію, що такі як ви, після перемоги, допоможуть викинути зелень туди де їй і належить бути - на смітник
А зараз, критикувати владу та виступати проти - це працювати на ворога.
Їх завдяки зусиллям януковича, зняли з озброєння, але на диво, не утилізували.
Декілька років тому, піднімалося питання повернути їх на озброєння: ці комплекси, можуть дістати Ту-22м3 на дистанції в 160-200 км!
Один-два знищених Ту-22м3 і з бульбостану більше нічого не прилетить!
У того що має Україна, максимальна дальність, 90 км.
С-200 не стаціонарний комплекс: пускові встановлені на напівпричепах, локатори також.
Так він довго розгортається, але це не критично.
Повна деградація, раби і все.
нічого там нема - сукі ******, безпорадні, нерішучі, пьяні хороводи в білих носочках...
"Алесю" за пів літра кацбурятам віддадуть і не ворухнуться...
На зустрічі були присутні керівники Збройних Сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони. Учасники наради в режимі "таємно" заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях із міжнародними партнерами України", - сказано у повідомленні.
Також на зустрічі було розглянуто виконання попередніх наказів верховного головнокомандувача.
"находясь в воздушном пространстве Беларуси"
"вероятно, совершили российские истребители из воздушного пространства Беларуси"
"бомбардировщики оккупантов начали возвращаться на территорию России"
1. Так находясь или вероятно ?
2. Возвращаются туда откуда прилетели. В этом суть слова - вернуться
Почему такие принципиальные нестыковки, неужели нельзя подать людям информацию нормально ?!
гівногетьман членистограйливий, хоча... Головне, що маміка з папіком за річку Сіон встиг відвезти🤔 От вибрали, так вибрали, тепер жеріть та не обляпайтесь, за все треба платити, за голосування папріколу особливо. Подібне тягнеться до подібного, то ж вибір, на жаль закономірний,- країна неляканих дурнів 💩
Нас іпуть, а ми крєпчяєм! Ніззя, бо ми тєрпіли!
В Крыму он аэродромы ********, а в Беларуси почему-то этого не делает! Чего он боится?!
Оттуда каждый день ракеты вылетают по украинским жилым домам! Каждый день гибнут люди!
Если бы Зеленский понимал, что в один прекрасный день и по нему оттуда могут выстрелить - он действовал бы иначе!