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Новости Война
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Россияне попали в военный объект в Ровенской области, - начальник ОВА Коваль

область,рівненщина,рівненська

Российские войска вечером 28 августа нанесли ракетный удар по Ровенской области. Зафиксировано попадание в военный объект в Сарненском районе.

Об этом сообщил в телеграме начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя воздушная тревога принесла ракетные удары по Ровенщине. Предварительно – без жертв, объект военной инфраструктуры в Сарненщине", - отметил начальник ОВА.

Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 19:30 российские самолеты запустили по Украине несколько ракет, находясь в воздушном пространстве Беларуси. Это, вероятно, совершили российские истребители из воздушного пространства Беларуси. Там были подмечены бомбардировщики моделей Ту-22М. Вскоре также появились сообщения о других запусках: три – с неба над Туровым, два – с неба над Петриковом.

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После этого в том же телеграм-канале сообщили, что бомбардировщики оккупантов начали возвращаться на территорию России.

По данным 24 канала, о первых звуках взрывов в Ровенской области сообщили в 19:34. Спустя 10 минут местные жители сообщили, что это повторилось. Такие сообщения по Волыни появились примерно тогда же, однако сразу указывали, что это противовоздушная оборона.

Беларусь (7888) обстрел (26975) россия (95402) Ровенская область (1231)


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Топ комментарии
+53
Звичайно так мало б бути, але чим? Володя Боневтік зробив все, щоб в нас не було ракет "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Нептун", "Верба", "Буревій". Хіба бітумовозка може стріляти білоруським бітумом, чи асфальтоукладчик асфальтом? Звичайно ні. Але так вирішив найвєлічайший стратєг, неголений, з хриплуватим голосочком і постійними відосами, що в нис все окей. А цього хриплуватого посадили в це красло вумних аж 73% наріду і вручили йому булаву і ключі від усієї України. І що спочатку зробили "слуги"? А вкрали всі стратегічні запаси масок і продали. Потім вкрали всі запаси зерна і продали, а потім всі гроші почали красти через "Велике крадівництво".Пілготовка до війни проходила на дискотеках і відривах у Трускавцях, Буковелях.
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28.08.2022 21:12
+51
Треба поцілити у аеродроми Беларусі.
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28.08.2022 20:59
+31
В Україні, є на зберіганні невелика кількість ракет С-200 Вега
Їх завдяки зусиллям януковича, зняли з озброєння, але на диво, не утилізували.
Декілька років тому, піднімалося питання повернути їх на озброєння: ці комплекси, можуть дістати Ту-22м3 на дистанції в 160-200 км!
Один-два знищених Ту-22м3 і з бульбостану більше нічого не прилетить!
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28.08.2022 21:09
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Треба поцілити у аеродроми Беларусі.
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28.08.2022 20:59 Ответить
Звичайно так мало б бути, але чим? Володя Боневтік зробив все, щоб в нас не було ракет "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Нептун", "Верба", "Буревій". Хіба бітумовозка може стріляти білоруським бітумом, чи асфальтоукладчик асфальтом? Звичайно ні. Але так вирішив найвєлічайший стратєг, неголений, з хриплуватим голосочком і постійними відосами, що в нис все окей. А цього хриплуватого посадили в це красло вумних аж 73% наріду і вручили йому булаву і ключі від усієї України. І що спочатку зробили "слуги"? А вкрали всі стратегічні запаси масок і продали. Потім вкрали всі запаси зерна і продали, а потім всі гроші почали красти через "Велике крадівництво".Пілготовка до війни проходила на дискотеках і відривах у Трускавцях, Буковелях.
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28.08.2022 21:12 Ответить
За кого голосував?
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28.08.2022 21:20 Ответить
Тобто Гундосік зі своїм шоблом нічого не просрав, а кацапи були зупинені на кордоні? Така в тебе правильна методичка?
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28.08.2022 21:24 Ответить
Така мньодичка у свідомості мілйонів украінців. Чиєсь блєєння не позбавить відповідальності винуватців. Час прийде.
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28.08.2022 21:29 Ответить
не судіть по собі. Мені не потрібні "методички", я чітко все по фактах. Чи можливо Боневтік не став робити ракети "бариг" і придумав свої? Коли побачимо в дії крилату ракету "вівці 73%", чи керовані ракети "свати"? Чи можливо скоро побачимо САУ "Юзік" і літаки "Боневтік"?
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28.08.2022 21:30 Ответить
треба наверстувати упущене, налагоджувати масове виробництво у 3 зміни, а також робити розробки ракет повітря-земля щоб з бомбордувальників пускати км на 1000 вглиб кацапстану.
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28.08.2022 21:28 Ответить
і де Ви їх налагодите те виробництво? Вкурсах, що кацапи вже дікілька раз поцілили по тих підприємствах? А ще цікаво - хто ж їм злив інформацію?
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28.08.2022 21:32 Ответить
В країні мільйони безробітних - от і зайняти можна, а де виробляти - це не таке велике питяння, головне бажання.
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28.08.2022 21:48 Ответить
так, 500 тисяч будуть робити підкови для коней, а ще 500 цвяхи, так? Де обладнання для виготовлення ракет і де спеціалісти, яких Боневтік позвільнів з 2019 року?
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28.08.2022 21:55 Ответить
доречі у другу світову США поставили по лендлізу срсру крім готової зброї тисячи металооброних станків пресів та інше обладнання для виготовлення тої самої зброї ,краще давати вудку ніж рибу..
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28.08.2022 22:13 Ответить
є прислів'я, очі бояться, а руки роблять. Треба наказ на організацію виробництва тяжких далекобійних ракет: балістичних, крилатих, наземного базуання, повітрянного базування. А як організувати - це питання до конструкторів, технологів, інженерів. Я впевнений, вони знайдуть рішення. Я як інженер конструктор і технолог можу сказати, нема нічоо не можливого - питання грошей і трішки часу. Війна завтра не завершиться, вже пів року пройшло, скільки вона буде тривати - явно не до кінця цього року, а значно довше. Нам треба наносити тяжкі удари по військовим базам, складам, казармам, аеропортам, по військовим виробництвом на росії - і це повинні робити нашого виробництва ракети, бо нам ніхто не дозволить своїми ракетами бомбити росію. Кацапи повинні відчути смак війни у себе вдома, тільки так вони почнуть чухати репу.
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28.08.2022 23:00 Ответить
А нашо ім щось зливать ? Всі військові підприємства ще з радянського союзу як були так і лишилися на тих же містах , багато розвалились , а ті що залишились там і лишились що і 40-50 оків тому. Чи ти думаєш ,що вони не знають де КБ "ЮЖНЕ", чи Артема , чи Моторсіч чи інші ? Чи в нас побудовано хоть одне нове ?Чи ти такий тупий і думаєш що то зеля чи Ермак зливають інфу?
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29.08.2022 01:19 Ответить
Вже є чим якщо в Криму бавовна то і в Білорусі може бути.
От тільки чи є в Боневтіка металеві яйця надати наказ туди доставити бавовну .
Це цитата Генерала Кривоноса ...
Бонвтік не має яєць або бажання . Але в нього є яйця на Кривоноса карну справу відкривати від час війни.
Який Боневтік відважний пазом з Єрмаком
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28.08.2022 21:32 Ответить
Проста боневтік шакал
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28.08.2022 22:09 Ответить
Все так. Зеленський, похерив все те, що почав робити Порошенко. Зупинив, фінансування всього ВПК України і направив гроші в асфальт. Все це так, АЛЕ, що зміниться від того, що ти тут про це напишеш 10 разів! Ну, що конкретно - це змінить? В чому сенс?
Ми маємо, того Президента, якого маємо. 73% зробили свій вибір. І вже нічого зробити не можна.
У нас війна і всі Українці повинні згуртуватись та підтримувати нашого Президента до повної перемоги. Забути образи, політичні переконання і максимально підтримувати. А ось після нашої перемоги, вже кожен повинен понести відповідальність за те, що зробив. Хтось кримінальну, хтось політичну, але тільки після перемоги. А такими постами, як ви пишите, тільки намагаєтесь поділити Українське суспільство, що і потрібно нашому ворогу.
Зараз, точно - це нам не потрібно.
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28.08.2022 21:34 Ответить
непогане згуртування. І навколо кого чи чого? Того хто фальшує справи знову на Марченко, який захистив Миколаїв і Одесу і на Кривоноса, який підстрахував і став на захист об'єкта в Києві, бо Наумови, Баканови і Єрмаки десь змилися, що і слідів не залишилося. А як драпав "95 квартал", шуфричі, бойки і депутати -"слуги"? То це об'єднання? А хто цькує і налаштовує всіх проти Порошенко, проти Турчинова, тримаючи для цих цілей кума пуйла і готового наплести для відосів казочки? Повторювати будемо і тисячу раз і будемо вимагати замінити тих, хто діяв проти України і це дуже добре видно і все на часі. Бо може і не вистачити часу"
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28.08.2022 21:48 Ответить
Ну значить ти ворог України. Тут таких, нажаль, багато.
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28.08.2022 22:07 Ответить
Ну тоді значить ти ідіот.
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28.08.2022 22:39 Ответить
ніхто не зкидає боневтіка з п"єдесталу, поки що!

маю надію, що такі як ви, після перемоги, допоможуть викинути зелень туди де їй і належить бути - на смітник
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29.08.2022 00:12 Ответить
Так і буде. Але тільки після перемоги.
А зараз, критикувати владу та виступати проти - це працювати на ворога.
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29.08.2022 00:33 Ответить
але! співати діфірамби, це блюзнірстиво!
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29.08.2022 01:01 Ответить
А що ти пропонуєш конкретно ? Зняти зелю і поставити пороха? Під час війни ? Як збираєшся знімати ? Як ви вже задрочили провокатори хренові ! Іди воюй зніматєль хренов !
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29.08.2022 01:24 Ответить
Так приедь с Португалии и воюй.Или советы с дивана только можешь раздавать?Давай,тебя ждут уже в военкомате
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29.08.2022 21:03 Ответить
А ти де воюєш ,боєц ? На яких фронтах? Який рівень вже пройшов?
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30.08.2022 01:20 Ответить
не хриплуватий, а гундосий
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28.08.2022 21:47 Ответить
І хриплуватий і гундосий, в залежності від того нюхнув чи ковтнув.
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28.08.2022 21:49 Ответить
Хрипота ще і від паління певного виду зілля.
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29.08.2022 10:11 Ответить
Зябрівка 20 км від кордону! Яке,ще чим. Перед писанням,хо на карту дивіться. Таж,ситуація з Харковом,сумщиною ... Боневтік свідомо знищує Країну. Він злочинець
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28.08.2022 22:13 Ответить
Ви статтю читали? Ту22м злітають з аеродромів у РФ, залітають у повітряний простір РБ, випускають ракети по Україні і повертаються на аеродроми в РФ.
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28.08.2022 22:17 Ответить
Спостерігають на радарах. Як же ще?!
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28.08.2022 21:04 Ответить
на радарах все видно, і ніхто тобі гандону пояснювати не буде
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28.08.2022 21:48 Ответить
Кацапская тварь,по летит и вам,по гражданским,умоетесь кровью. Предатель зебил не всегда будет у власти
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28.08.2022 21:11 Ответить
Канєшна па запаху. Гімном смердить - зразу ясно шо то твої браття кацапи.
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28.08.2022 21:16 Ответить
ну тебе кацапа відразу помітно
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28.08.2022 21:49 Ответить
Вже десятки разів писав що треба бомбити військові об'єкти бульбашів! Тільки зелена тля цього не хоче! Напевне д'єрмак не дозволяє!
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28.08.2022 21:03 Ответить
Білосруси тоді перестаруть Арахамії продавати бітум для великого крадівництва
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28.08.2022 21:10 Ответить
Куйло.
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28.08.2022 21:31 Ответить
Зелн тля скоріше дасть все знищити в нас,ніж дозволить розбити кацапські об'єкти в бульбонії. Отож здихайте українці на бажання зельонського. Хто довше проживе українці ,чи зельонські?
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28.08.2022 22:07 Ответить
Чекаємо відосик "Ай-я-яй"
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28.08.2022 21:05 Ответить
Скоро ввечері буде "відосик від гундосика".Це вже наче "вечірня казочка" для ЗЕдебілів!
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28.08.2022 21:07 Ответить
то я про це й кажу. Кожний раз одне й теж саме ай-я-яй, ніззя, а то ми дипвідносини перервемо
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28.08.2022 21:11 Ответить
В Україні, є на зберіганні невелика кількість ракет С-200 Вега
Їх завдяки зусиллям януковича, зняли з озброєння, але на диво, не утилізували.
Декілька років тому, піднімалося питання повернути їх на озброєння: ці комплекси, можуть дістати Ту-22м3 на дистанції в 160-200 км!
Один-два знищених Ту-22м3 і з бульбостану більше нічого не прилетить!
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28.08.2022 21:09 Ответить
Д'єрмак не дозволить!
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28.08.2022 21:29 Ответить
С-200 - это большой стационарный комплекс, который проживет в нынешних условиях очень недолго.
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28.08.2022 21:53 Ответить
у нас пока еще есть С-300, те-же 200 км дальность. К чему эти попытки откопать раритет? Дело ведь не в средствах поражения, а в волевом решении гавнокомандующего (которого, увы, нет).
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28.08.2022 22:01 Ответить
75-100 км в залежності від типу ракет.
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28.08.2022 22:08 Ответить
Це ви дивитесь на характеристики, ракет комплексів с-300, які стоять на озброєнні в кацапії.
У того що має Україна, максимальна дальність, 90 км.
С-200 не стаціонарний комплекс: пускові встановлені на напівпричепах, локатори також.
Так він довго розгортається, але це не критично.
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29.08.2022 09:23 Ответить
білокаци - ви тварі.
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28.08.2022 21:11 Ответить
Лайно вони собаче.
Повна деградація, раби і все.
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28.08.2022 21:13 Ответить
ще 3 роки тому не думав так - думав є повага якась самих до себе.
нічого там нема - сукі ******, безпорадні, нерішучі, пьяні хороводи в білих носочках...
"Алесю" за пів літра кацбурятам віддадуть і не ворухнуться...
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28.08.2022 21:19 Ответить
Кацапская мразь с 95 го квартала сдала и подставила под удар очередной неперемещенный объект. Отрабатывает доллары )(уйла за 24.02. 22.
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28.08.2022 21:14 Ответить
Президент Володимир Зеленський провів нараду в режимі "таємно" із представниками сектору оборони та безпеки, йдеться у повідомленні https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-proviv-naradu-v-rezhimi-tayemno-z-predsta-77365 на сайті президента .

На зустрічі були присутні керівники Збройних Сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони. Учасники наради в режимі "таємно" заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях із міжнародними партнерами України", - сказано у повідомленні.

Також на зустрічі було розглянуто виконання попередніх наказів верховного головнокомандувача.
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28.08.2022 21:16 Ответить
Такие запутанные тексты, начинает идти кровь из глаз.

"находясь в воздушном пространстве Беларуси"
"вероятно, совершили российские истребители из воздушного пространства Беларуси"
"бомбардировщики оккупантов начали возвращаться на территорию России"

1. Так находясь или вероятно ?
2. Возвращаются туда откуда прилетели. В этом суть слова - вернуться

Почему такие принципиальные нестыковки, неужели нельзя подать людям информацию нормально ?!
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28.08.2022 21:18 Ответить
Занадто неправдоподібно те, що по Білорусі не можна завдати хороших ударів - спалити їм на*уй НПЗ, аеродроми, пару - трійку населених пунктів. Хто, цікаво у нас такий сором'язливий (або куплений агент путіна?)
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28.08.2022 21:19 Ответить
Як хто? Д'ЄРМАК!!! Про це даже в Америці знають!
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28.08.2022 21:31 Ответить
А ви не знаєте?
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28.08.2022 21:34 Ответить
Припускаю, що близько половини українського керівництва, а може й більше.
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28.08.2022 21:36 Ответить
Там не пару-трійку, там можливо випалити величеньку частку прикордонних лісів, чому сприяє суха жарка погода, тож час дати прикупити Бєлавєжскую пущью, викурити звідтіля жменю лосів, - нашим бійцям дика свіжина пішла б відмінно на закуску 😁
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28.08.2022 21:39 Ответить
І де ж атвєточка по бульбашіі, ась,
гівногетьман членистограйливий, хоча... Головне, що маміка з папіком за річку Сіон встиг відвезти🤔 От вибрали, так вибрали, тепер жеріть та не обляпайтесь, за все треба платити, за голосування папріколу особливо. Подібне тягнеться до подібного, то ж вибір, на жаль закономірний,- країна неляканих дурнів 💩
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28.08.2022 21:34 Ответить
Поки не буде прильотів по території раші і білораші така безкарна фуйня триватиме вічність!

Нас іпуть, а ми крєпчяєм! Ніззя, бо ми тєрпіли!
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28.08.2022 21:34 Ответить
Назвіть нормальну ціну за російські бомбардувальники, продумайтет безпечний перевод коштів, і білоруси самі зіб"ють цих покидьків "Иглою".
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28.08.2022 21:52 Ответить
Так ще й карму значно покращать.
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28.08.2022 21:53 Ответить
Сколько раз уже Зеленскому говорили, что нужно ********* российскую авиацию, которая стоит на беларуских аэродромах!

В Крыму он аэродромы ********, а в Беларуси почему-то этого не делает! Чего он боится?!

Оттуда каждый день ракеты вылетают по украинским жилым домам! Каждый день гибнут люди!

Если бы Зеленский понимал, что в один прекрасный день и по нему оттуда могут выстрелить - он действовал бы иначе!
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28.08.2022 21:58 Ответить
Взлетали с аєродромов в РФ, залетели в воздушное пространство РБ, віпутили ракеті и вернулись назад в РФ.
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28.08.2022 22:19 Ответить
NASAMS на підході, дістане Ту-22М
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28.08.2022 23:46 Ответить
Це жарт?Радіус дії всього лиш 30 км. На такій дальності тільки авіація може збити.
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29.08.2022 00:20 Ответить
. На такій дальності як рашисти пускают тільки авіація може збити*
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29.08.2022 00:28 Ответить
 
 