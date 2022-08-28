Россияне попали в военный объект в Ровенской области, - начальник ОВА Коваль

Российские войска вечером 28 августа нанесли ракетный удар по Ровенской области. Зафиксировано попадание в военный объект в Сарненском районе.

Об этом сообщил в телеграме начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя воздушная тревога принесла ракетные удары по Ровенщине. Предварительно – без жертв, объект военной инфраструктуры в Сарненщине", - отметил начальник ОВА.

Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 19:30 российские самолеты запустили по Украине несколько ракет, находясь в воздушном пространстве Беларуси. Это, вероятно, совершили российские истребители из воздушного пространства Беларуси. Там были подмечены бомбардировщики моделей Ту-22М. Вскоре также появились сообщения о других запусках: три – с неба над Туровым, два – с неба над Петриковом.

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После этого в том же телеграм-канале сообщили, что бомбардировщики оккупантов начали возвращаться на территорию России.

По данным 24 канала, о первых звуках взрывов в Ровенской области сообщили в 19:34. Спустя 10 минут местные жители сообщили, что это повторилось. Такие сообщения по Волыни появились примерно тогда же, однако сразу указывали, что это противовоздушная оборона.