Бойцы ВСУ уничтожают вражеский грузовик с боеприпасами из "Стугны". ВИДЕО
Украинские военные уничтожили из противотанкового комплекса "Стугна" грузовик с боеприпасами российских захватчиков.
Соответствующее видео обнародовала в фейсбуке пресс-служба ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"На видео изображено, как наши защитники дождались, пока враг загрузит на грузовик БК и отправили к нему подарочек - ракету. Украину защищают настоящие супергерои", - отмечается в сообщении.
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це саме те чим повинно займатися Міноборони, а "бавовнятно" залиште клованам і нам форрумчанам.
до речі, а "бавовнятко", як катинка, тільки мені здається схожим на кацапського чебурашкенда?