Бойцы ВСУ уничтожают вражеский грузовик с боеприпасами из "Стугны". ВИДЕО

Украинские военные уничтожили из противотанкового комплекса "Стугна" грузовик с боеприпасами российских захватчиков.

Соответствующее видео обнародовала в фейсбуке пресс-служба ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

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"На видео изображено, как наши защитники дождались, пока враг загрузит на грузовик БК и отправили к нему подарочек - ракету. Украину защищают настоящие супергерои", - отмечается в сообщении.