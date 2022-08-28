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Новости Видео Война
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Бойцы ВСУ уничтожают вражеский грузовик с боеприпасами из "Стугны". ВИДЕО

Украинские военные уничтожили из противотанкового комплекса "Стугна" грузовик с боеприпасами российских захватчиков.

Соответствующее видео обнародовала в фейсбуке пресс-служба ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

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"На видео изображено, как наши защитники дождались, пока враг загрузит на грузовик БК и отправили к нему подарочек - ракету. Украину защищают настоящие супергерои", - отмечается в сообщении.

ВСУ (6587) Стугна (79)


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Топ комментарии
+27
Таня Чорновил уверена, что банда Зеленского практически похоронила ракетную программу и Стугну в том числе, по договоренности с Путиным. Спасли текущие зарубежные контракты.
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28.08.2022 20:40
+17
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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28.08.2022 19:56
+4
діло є діло - коли краівоє тоді да!
це саме те чим повинно займатися Міноборони, а "бавовнятно" залиште клованам і нам форрумчанам.
до речі, а "бавовнятко", як катинка, тільки мені здається схожим на кацапського чебурашкенда?
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28.08.2022 20:35
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Правила форума Совет форумчан
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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28.08.2022 19:56 Ответить
Если это был грузовик с боеприпасами, то он должен был охрененно грохнуть, раз в десять мощнее чем взрыв танка, а здесь что-то хиленько, или, может, там были "гранаты не той системы"? )
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28.08.2022 20:32 Ответить
смотря куда попали. если в кабину или в ходовую, то не грохнет охрененно.
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28.08.2022 21:48 Ответить
діло є діло - коли краівоє тоді да!
це саме те чим повинно займатися Міноборони, а "бавовнятно" залиште клованам і нам форрумчанам.
до речі, а "бавовнятко", як катинка, тільки мені здається схожим на кацапського чебурашкенда?
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28.08.2022 20:35 Ответить
*картинка
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28.08.2022 20:39 Ответить
Таня Чорновил уверена, что банда Зеленского практически похоронила ракетную программу и Стугну в том числе, по договоренности с Путиным. Спасли текущие зарубежные контракты.
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28.08.2022 20:40 Ответить
Парашинським опаришам та іншим т.зв. гельменітам - місе у сортирі, навічно!
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28.08.2022 21:20 Ответить
Цензор зробив і заплутав все, шо би вставити лінк було наумого сложніше... - мої вітання недолугісті!
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29.08.2022 01:09 Ответить
і знову експортний зразок...Пляді,де наші стугни?!
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29.08.2022 09:43 Ответить
 
 