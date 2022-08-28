РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12639 посетителей онлайн
Новости Фото Война
29 688 74

Минобороны показало мистического "зверя", который "сжигает" российские военные базы. ФОТО

Министерство обороны Украины показало Бавовнятко, якобы ответственное за неожиданные взрывы и пожары на российских военных объектах и НПЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер ведомства.

"Пушистое и непоседливое. Ночью Бавовнятко тихонько приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем", - говорится в сообщении.

Минобороны показало мистического зверя, который сжигает российские военные базы 01

Также читайте: Войска РФ сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, но успеха не имеют, - Генштаб ВСУ

Очевидно, название мифического животного происходит от термина "хлопок", который в последнее время стал популярным в соцсетях, а также среди политиков и обозревателей, передает BBC.

Этим словом называют "хлопки", время от времени происходящие на территории России в приграничных с Украиной Белгородской и Курской областях, а недавно и в оккупированном россиянами Крыму.

Избегание российскими властями упоминаний о взрывах или объяснения этих взрывов неосторожным курением породило большое количество мемов в украинских соцсетях, - среди них и украинское слово "бавовна" - русское "хлопок", как растение.

"Хлопок" является не первым языковым мемом во время войны. После аннексии Крыма Россией и начала конфликта на Донбассе, в украинском медиапространстве стали широко использовать слово "поребрик", которое было ясно слышно на видео с вооруженными людьми без знаков распознавания, которые указывали гражданским украинцам, куда им отойти. Россия в то время отрицала свое присутствие на Донбассе. Однако слово "поребрик" было настолько непривычным для живущих в Украине, что оно запомнилось и стало распространяться как свидетельство российского присутствия на Донбассе, а фраза "за поребрик" стала трактоваться как "в Россию".

Читайте: ВСУ попали в три пункта управления и склады оккупантов в Херсонской области, - ОК "Південь"

С начала российского вторжения в Украину еще одним языковым мемом стало украинское слово "паляниця", которое, якобы, можно использовать как пароль для определения "свой-чужой", ведь россиянам фонетически сложно произнести его правильно.

Крым (26380) Минобороны (9327) оккупация (10137)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+43
Бавовнятку-респект...
показать весь комментарий
28.08.2022 18:45
+28
Вже коментував. Це маленьке, яке робить велику бавовну, та з очами смерті для кацапів.
І не тільки бавитися з вогнем, ще і сигарети роздає. Лінзи повітряні робить, удари блискавки корегує...
показать весь комментарий
28.08.2022 18:48
+21
зараз почнуть іграшки виготовляти..тільки знову не у нас, а десь у Турції або Китаї..

а було б непогано у нас налагодити випуск такої сувенірки - і робочі місця і грошей на зброї б назбирали з продажів
показать весь комментарий
28.08.2022 18:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бавовнятку-респект...
показать весь комментарий
28.08.2022 18:45 Ответить
бавовнятко примчало-кацапів запарэбрік двухсотими забрало.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:24 Ответить
Вже коментував. Це маленьке, яке робить велику бавовну, та з очами смерті для кацапів.
І не тільки бавитися з вогнем, ще і сигарети роздає. Лінзи повітряні робить, удари блискавки корегує...
показать весь комментарий
28.08.2022 18:48 Ответить
"Свєтілась, падая, ракєта, а от нєйо бєжал расчьот..." -

російський С-300 ефектно самоліквідується.

Це все, що потрібно знати про надійність російського озброєння.
https://t.me/operativnoZSU/38573
показать весь комментарий
28.08.2022 19:02 Ответить
Красивое. Шашлики из кацапов.
Хоче, не. Там нічого не залишилось.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:05 Ответить
https://u-news.com.ua/132975-ja-buv-tam-jak-ukrajinskij-rozvidnik-arestovich-pojasniv-svoye-foto-v-moskvi-z-duginim.html?fbclid=IwAR20KihclhUzNoHPn4-TvMrfHITjNE60pHnyBMLxJ_v30vX2TjbVCsaQi6I https://u-news.com.ua/132975-ja-buv-tam-jak-ukrajinskij...





U-NEWS.COM.UA

"Я був там як український розвідник". Арестович пояснив своє фото в Москві з Дугіним

У Москві Арестович був присутній в ролі заступника Корчинського Олексій Арестович.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:48 Ответить
не полінився, подивився відео. Дугін себе тоді позіціонував як євразійця. А ці два штукаря прямо говорили - ми зазнали катастрофічної поразки від оранжевої революції. Це була тема прески. Мені здається, що Корчинський тодібув під опікою Медведчука і після цього він тривалий час вживав алкоголь, заливаючи горе, а другий Братерник пішов перевдягатись у жінок. Настоящие евроазийци
показать весь комментарий
28.08.2022 19:12 Ответить
а я читав, що прямо на засіданні Корчинський іронізував з росіян і виказував незгоду з теоретизуваннями
показать весь комментарий
28.08.2022 19:19 Ответить
Довго оповідати, але з Корчинським там все було правильно.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:50 Ответить
Тільки всі чомусь не пригадують як Дугін невдовзі після того накатав заяву в ФСБ на Корча, після чого він вже на Московії не з'являвся, де до того мутив з тодішній опозицією до *****.
А також як Корч на всіх доступних каналах топив за Пороха попри те , що при ньому на нього заводили справи бо розумів як державник до чого це призведе....
Такий собі "агент медведчука"....
показать весь комментарий
28.08.2022 20:35 Ответить
Про трактор на Банковой, который туда Корчинский со своим "Братством" пригнал через несколько кордонов оцепления и устроил показательное избиение Беркута под фото и видео журналистов кремлевского пула тоже расскажи!
показать весь комментарий
29.08.2022 16:26 Ответить
Ну и.. Сколько десятков лет назад это было? Часть постивших здесь комментаторов были и есть завербованные ФСБ..
показать весь комментарий
28.08.2022 19:35 Ответить
по себе не суди
показать весь комментарий
29.08.2022 16:28 Ответить
Воно ще і в розвідці служило, виявляється!
арестовичу, можна в морду сцяти: скаже що дощ іде…
показать весь комментарий
28.08.2022 19:49 Ответить
нє абіжайтє дєвушку под полковніком

показать весь комментарий
29.08.2022 00:11 Ответить
в нашому розумінні це вже незалежно від території. Будь де, потужне ракетне, ортилерійське, бомбове ураження.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:51 Ответить
Не будьте таким строгим. Люди з фронту у відпустки ходять. Не вік же воювати.
А тут творчість. До речі, творчість і на фронті проявляється.
показать весь комментарий
28.08.2022 20:11 Ответить
То нехай в'яжуть теплі шкарпетки, а не пухнастиків. Недавно пройшла інфа від виробників, що МО замовило їм аж 60 тис теплих бушлатів. Після броніків, збирайте люди кошти на теплий одяг для наших воїнів, а то в МО скоро мультики почнуть малювати, а холоди наближаються.
показать весь комментарий
28.08.2022 21:34 Ответить
зараз почнуть іграшки виготовляти..тільки знову не у нас, а десь у Турції або Китаї..

а було б непогано у нас налагодити випуск такої сувенірки - і робочі місця і грошей на зброї б назбирали з продажів
показать весь комментарий
28.08.2022 18:53 Ответить
якщо у нас, то завдяки всяким азіровим і їх наступникам та всяким хер мансевим його вартість буде космічна, а потім всеодно прийде податкова і нарахує купу штрафів.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:46 Ответить
Туреччина взагалі-то.
показать весь комментарий
28.08.2022 21:58 Ответить
угу..і В'ячеслав
показать весь комментарий
28.08.2022 22:08 Ответить
Та ні, без апострофа.
показать весь комментарий
29.08.2022 10:25 Ответить
я розстроїлася просто

мені шаблона порвали.

Я ДУМАЛА, ЩО ЦЕ РОБЛЯТЬ ДИКІ ГУСИ З НАШИХ НАТІВСЬКИХ ЛАБОРАТОРІЙ!
показать весь комментарий
28.08.2022 18:57 Ответить
Ой, летіли дикі гуси...
показать весь комментарий
29.08.2022 02:25 Ответить
Впало пір'я на подвір'я, запалило як яскринками траву...
показать весь комментарий
29.08.2022 02:34 Ответить
Вогняний Хаймарс.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:58 Ответить
У Волжському Волгоградської області (рф) палає критий ринок площею більше 700 м². https://t.me/operativnoZSU/38606
показать весь комментарий
28.08.2022 19:09 Ответить
знову курці винуваті)))

там гусям треба підказати, що на кисневих балонах треба вентелі мастилом змастити..кажуть, взлітають, що Гагарін
показать весь комментарий
28.08.2022 19:54 Ответить
Бавовнятко в кожну хату москаля
показать весь комментарий
28.08.2022 18:59 Ответить
Вчені прийшли до висновку, що таких цікавих істот багато. Точна кількість поки що не відома. Але вже встановлено: де вони з'являються і можуть з'явитися.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:59 Ответить
Где бавовнятки появятся неизвестно только рашистам. Они с детства очень плохо учились и не мыли руки с мылом. Поэтому к их липким рукам все и прилипает, от стиральных машин и унитазов до целых полуостровов.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:06 Ответить
Кому кому, а Міноборони не варто скатуватися до рівня "жартковні" 95ї опи, а тим паче під час війни. Таке враження, що цi зелені "шуткометастази" пронизали всіх.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:00 Ответить
Так вони і є квартальні 95, які ж іще?
показать весь комментарий
28.08.2022 19:56 Ответить
саме так...
і багато хто усвідомлював, але ні.
вони якось "зробили це разом" і пішли всією тощею 95ю кодлою мясо жерти, боки нагулювати, бо на зелених носах, в лютому, вже був "май"
і зелені слюни по бороді - вічно недогодовані....
показать весь комментарий
28.08.2022 20:10 Ответить
Скоро буде не за по ребрік, а до еритреї.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:01 Ответить
Меми це не справа Міноборони. Маляр має наглість принижувати бойових генералів по наказу зебланів, а що вона корисного зробила для зсу ? Малярша займись корисною робою , бо все що ви робите 6 місяців війни - це дно.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:05 Ответить
Майбуть справ важливіше немає.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:07 Ответить
Срави важливі є. Але що, сісти і плакати? Очі смерті в бавовнятка для кацапів, мені подобаються.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:10 Ответить
Але сьогодні писали про бавовну біля Ялти. Значить бавовнятко підросло.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:08 Ответить
Мыс Фиолент (Крым), местные пишут, что походу есть прилёт. https://t.me/box_of_pandora/21708 https://t.me/box_of_pandora/21708

показать весь комментарий
28.08.2022 19:11 Ответить
Над Кримом, захисні протиповітряні аеростати ще не запускали?🤣
Ну, щоб знову повітряна лінза не "случилась".
показать весь комментарий
28.08.2022 19:17 Ответить
Єрмак призначив Маляр замом МО з метою поширення брехні, А чому саме її, був у шщтаті Арестович, його б послали і перестали з ним говорити. А тут жінка, ввічливі люди не пошлють. На таке ж розраховував Єрмак коли відправляв комісарити Бездомну. Але там повна клініка від Семена Фішелєвича. І посилають,
показать весь комментарий
28.08.2022 19:17 Ответить
Маляр, жінка хоч куди. В роках правда. Але 3.14здіти вміє. Хай вішає лапшу кацапам. І так нічого не знає.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:23 Ответить
Я її посилала ще на початку квітня, коли вона заявляла, що в Київ не треба повератится, бо ***** знову на нього от-от посуне.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:58 Ответить
Замовте в Китаї іграшок Бавовняток . Штук мільон. підуть на розхват
показать весь комментарий
28.08.2022 19:18 Ответить
не солідно і не відповідно
показать весь комментарий
28.08.2022 19:21 Ответить
угу, вот чем занимается Минобороны возглавляемое Резниковым во время войны. тем временем, когда волонтеры, из кожи вон лезут, чтобы обеспечить украинскую армию всем необходимым, а эта Зеленая плесень развлекается мемасиками...
показать весь комментарий
28.08.2022 19:23 Ответить
Це напевне розробив один чоловік. Можливо із управління по зв'язках з населенням. МО, зінімається тим, чим треба. Побільше бавовни.👍
Всі в укриття. Сирена.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:29 Ответить
вы считаете, что это уровень Минобороны? хотя, о чем это я, это как раз уровень нашего Министерства обороны, потому что больше нигде в мире таким никто не занимается.
показать весь комментарий
28.08.2022 20:00 Ответить
В США не малюють на ракетах нічого?
показать весь комментарий
28.08.2022 20:05 Ответить
Козне управління МО має займатись своєю справою. Хтось нище кацапів. Це управління підбадьорює Українців. І це, правильно.
показать весь комментарий
28.08.2022 20:07 Ответить
Турки на подарованих БПЛА намалювали наші візерунки.

Якась творчість на військовій техніці була майже завжди.
показать весь комментарий
28.08.2022 20:17 Ответить
Милаха
показать весь комментарий
28.08.2022 19:27 Ответить
МО, замовляйте Бавовняток для продажу населенню і за кордон. не тупіть. бо завтра це хтось зробить замість вас і прибутки підуть мимо ЗСУ
показать весь комментарий
28.08.2022 19:40 Ответить
Із звуком. Смерть кацапам. І з годинником в очах
показать весь комментарий
28.08.2022 19:47 Ответить
Бгггггггггг....😎😎😎😎
показать весь комментарий
28.08.2022 19:40 Ответить
Не. Ну класно придумали. Химеру у вигляді бавовнятка. 👍
Це Вам не "алемпийский миша".
показать весь комментарий
28.08.2022 19:53 Ответить

спішить на допомогу Бавовнятку
показать весь комментарий
28.08.2022 20:34 Ответить
класична хімера ось така

показать весь комментарий
29.08.2022 00:14 Ответить
А енот что, в отпуске ?
показать весь комментарий
28.08.2022 21:03 Ответить
Енот, то "Бог". Коли прийде, 3.14зда кацапам. Поки що бавовна.
показать весь комментарий
28.08.2022 21:11 Ответить
Хлопцi, тут, був зайнятий - даю каЦАПАМ пиZZZди
показать весь комментарий
28.08.2022 21:24 Ответить
Супер 👍 Адже кріпово виглядає - така собі пекельна іграшка з хоррору...
показать весь комментарий
28.08.2022 22:11 Ответить
Якоюсь х..ньою заняте міноборони...
показать весь комментарий
28.08.2022 22:15 Ответить
Чудове звірятко Бавовнятко Може міноборони займеться забезпеченням армії зброєю може за півроку свої снаряди почали випускати? Тоді таких Бавовняток був би не один прайд Слава ЗСУ
показать весь комментарий
28.08.2022 22:17 Ответить
Бавовнятка бавовнятком, - милесеньке, ріднесеньке, пухнастик-лизун...
Але як бачить москаля - хутро дибки, пазурі серпами і всьо - Кіт-3,14здець...
показать весь комментарий
28.08.2022 22:30 Ответить
Сварог

Бог вогню. Прабог усіх богів. Володар світу.
показать весь комментарий
28.08.2022 22:50 Ответить
Перун

Бог грому й блискавки, володар Неба. Він творча сила, що оживляє все, подавець дощу.
Бог-воїн, покровитель війська. На зиму зачиняє небо, а весною своїм першим громом оживляє землю. Перун може як дарувати життя людині, так і карати її. Бувши богом-воїном бореться з темними, злими силами та демонами.
показать весь комментарий
28.08.2022 22:54 Ответить
Полтавський палій крутіше! Тупий гумор!
показать весь комментарий
29.08.2022 00:33 Ответить
Рєзнікову немає чим зайнятися? Давайте іще і Міноборони на балаган перетворимо.
показать весь комментарий
29.08.2022 09:07 Ответить
 
 