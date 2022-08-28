Минобороны показало мистического "зверя", который "сжигает" российские военные базы. ФОТО
Министерство обороны Украины показало Бавовнятко, якобы ответственное за неожиданные взрывы и пожары на российских военных объектах и НПЗ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер ведомства.
"Пушистое и непоседливое. Ночью Бавовнятко тихонько приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем", - говорится в сообщении.
Очевидно, название мифического животного происходит от термина "хлопок", который в последнее время стал популярным в соцсетях, а также среди политиков и обозревателей, передает BBC.
Этим словом называют "хлопки", время от времени происходящие на территории России в приграничных с Украиной Белгородской и Курской областях, а недавно и в оккупированном россиянами Крыму.
Избегание российскими властями упоминаний о взрывах или объяснения этих взрывов неосторожным курением породило большое количество мемов в украинских соцсетях, - среди них и украинское слово "бавовна" - русское "хлопок", как растение.
"Хлопок" является не первым языковым мемом во время войны. После аннексии Крыма Россией и начала конфликта на Донбассе, в украинском медиапространстве стали широко использовать слово "поребрик", которое было ясно слышно на видео с вооруженными людьми без знаков распознавания, которые указывали гражданским украинцам, куда им отойти. Россия в то время отрицала свое присутствие на Донбассе. Однако слово "поребрик" было настолько непривычным для живущих в Украине, что оно запомнилось и стало распространяться как свидетельство российского присутствия на Донбассе, а фраза "за поребрик" стала трактоваться как "в Россию".
С начала российского вторжения в Украину еще одним языковым мемом стало украинское слово "паляниця", которое, якобы, можно использовать как пароль для определения "свой-чужой", ведь россиянам фонетически сложно произнести его правильно.
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І не тільки бавитися з вогнем, ще і сигарети роздає. Лінзи повітряні робить, удари блискавки корегує...
російський С-300 ефектно самоліквідується.
Це все, що потрібно знати про надійність російського озброєння.
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Хоче, не. Там нічого не залишилось.
U-NEWS.COM.UA
"Я був там як український розвідник". Арестович пояснив своє фото в Москві з Дугіним
У Москві Арестович був присутній в ролі заступника Корчинського Олексій Арестович.
А також як Корч на всіх доступних каналах топив за Пороха попри те , що при ньому на нього заводили справи бо розумів як державник до чого це призведе....
Такий собі "агент медведчука"....
арестовичу, можна в морду сцяти: скаже що дощ іде…
А тут творчість. До речі, творчість і на фронті проявляється.
а було б непогано у нас налагодити випуск такої сувенірки - і робочі місця і грошей на зброї б назбирали з продажів
мені шаблона порвали.
Я ДУМАЛА, ЩО ЦЕ РОБЛЯТЬ ДИКІ ГУСИ З НАШИХ НАТІВСЬКИХ ЛАБОРАТОРІЙ!
там гусям треба підказати, що на кисневих балонах треба вентелі мастилом змастити..кажуть, взлітають, що Гагарін
і багато хто усвідомлював, але ні.
вони якось "зробили це разом" і пішли всією тощею 95ю кодлою мясо жерти, боки нагулювати, бо на зелених носах, в лютому, вже був "май"
і зелені слюни по бороді - вічно недогодовані....
Ну, щоб знову повітряна лінза не "случилась".
Всі в укриття. Сирена.
Якась творчість на військовій техніці була майже завжди.
Це Вам не "алемпийский миша".
спішить на допомогу Бавовнятку
Але як бачить москаля - хутро дибки, пазурі серпами і всьо - Кіт-3,14здець...
Бог вогню. Прабог усіх богів. Володар світу.
Бог грому й блискавки, володар Неба. Він творча сила, що оживляє все, подавець дощу.
Бог-воїн, покровитель війська. На зиму зачиняє небо, а весною своїм першим громом оживляє землю. Перун може як дарувати життя людині, так і карати її. Бувши богом-воїном бореться з темними, злими силами та демонами.