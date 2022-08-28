Минобороны показало мистического "зверя", который "сжигает" российские военные базы. ФОТО

Министерство обороны Украины показало Бавовнятко, якобы ответственное за неожиданные взрывы и пожары на российских военных объектах и НПЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер ведомства.

"Пушистое и непоседливое. Ночью Бавовнятко тихонько приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем", - говорится в сообщении.

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Очевидно, название мифического животного происходит от термина "хлопок", который в последнее время стал популярным в соцсетях, а также среди политиков и обозревателей, передает BBC.

Этим словом называют "хлопки", время от времени происходящие на территории России в приграничных с Украиной Белгородской и Курской областях, а недавно и в оккупированном россиянами Крыму.

Избегание российскими властями упоминаний о взрывах или объяснения этих взрывов неосторожным курением породило большое количество мемов в украинских соцсетях, - среди них и украинское слово "бавовна" - русское "хлопок", как растение.

"Хлопок" является не первым языковым мемом во время войны. После аннексии Крыма Россией и начала конфликта на Донбассе, в украинском медиапространстве стали широко использовать слово "поребрик", которое было ясно слышно на видео с вооруженными людьми без знаков распознавания, которые указывали гражданским украинцам, куда им отойти. Россия в то время отрицала свое присутствие на Донбассе. Однако слово "поребрик" было настолько непривычным для живущих в Украине, что оно запомнилось и стало распространяться как свидетельство российского присутствия на Донбассе, а фраза "за поребрик" стала трактоваться как "в Россию".

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С начала российского вторжения в Украину еще одним языковым мемом стало украинское слово "паляниця", которое, якобы, можно использовать как пароль для определения "свой-чужой", ведь россиянам фонетически сложно произнести его правильно.