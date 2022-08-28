Міноборони показало містичного "звіра", який "палить" російські військові бази. ФОТО
Міністерство оборони України показало Бавовнятко, нібито відповідальне за несподівані вибухи та пожежі на російських воєнних об’єктах та НПЗ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер відомства.
"Пухнасте і непосидюче. Вночі Бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем", - йдеться у повідомленні.
Очевидно, назва міфічної тваринки походить від терміну "бавовна", який останнім часом став популярним у соцмережах, а також серед політиків та оглядачів, передає BBC.
Цим словом називають "хлопки", що час від часу відбуваються на території Росії у прикордонних із Україною Бєлгородській та Курській областях, а віднедавна і в окупованому росіянами Криму.
Уникання російською владою згадок про вибухи або пояснення цих вибухів необережним палінням породило велику кількість мемів в українських соцмережах, - серед них і українське слово "бавовна" - російською "хлопок", як рослина.
"Бавовна" є не першим мовним мемом під час війни. Після анексії Криму Росією та початку конфлікту на Донбасі, в українському медіапросторі стали широко використовувати слово "поребрік", яке було ясно чути на відео з озброєними людьми без знаків розпізнавання, що вказували цивільним українцям, куди їм відійти. Росія на той час заперечувала свою присутність на Донбасі. Проте слово "поребрік" було настільки незвичним для тих, хто живе в Україні, що воно запам'яталося і стало поширюватися як свідчення російської присутності на Донбасі, а фраза "за поребрік" стала трактуватися як "до Росії".
Від початку російського вторгнення в Україну ще одним мовним мемом стало українське слово "паляниця", яке, буцім-то можна використовувати як пароль для визначення "свій-чужий", адже росіянам фонетично складно вимовити його правильно.
Будь ласка, зачекайте...
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І не тільки бавитися з вогнем, ще і сигарети роздає. Лінзи повітряні робить, удари блискавки корегує...
російський С-300 ефектно самоліквідується.
Це все, що потрібно знати про надійність російського озброєння.
https://t.me/operativnoZSU/38573
Хоче, не. Там нічого не залишилось.
U-NEWS.COM.UA
"Я був там як український розвідник". Арестович пояснив своє фото в Москві з Дугіним
У Москві Арестович був присутній в ролі заступника Корчинського Олексій Арестович.
А також як Корч на всіх доступних каналах топив за Пороха попри те , що при ньому на нього заводили справи бо розумів як державник до чого це призведе....
Такий собі "агент медведчука"....
арестовичу, можна в морду сцяти: скаже що дощ іде…
А тут творчість. До речі, творчість і на фронті проявляється.
а було б непогано у нас налагодити випуск такої сувенірки - і робочі місця і грошей на зброї б назбирали з продажів
мені шаблона порвали.
Я ДУМАЛА, ЩО ЦЕ РОБЛЯТЬ ДИКІ ГУСИ З НАШИХ НАТІВСЬКИХ ЛАБОРАТОРІЙ!
там гусям треба підказати, що на кисневих балонах треба вентелі мастилом змастити..кажуть, взлітають, що Гагарін
і багато хто усвідомлював, але ні.
вони якось "зробили це разом" і пішли всією тощею 95ю кодлою мясо жерти, боки нагулювати, бо на зелених носах, в лютому, вже був "май"
і зелені слюни по бороді - вічно недогодовані....
Ну, щоб знову повітряна лінза не "случилась".
Всі в укриття. Сирена.
Якась творчість на військовій техніці була майже завжди.
Це Вам не "алемпийский миша".
спішить на допомогу Бавовнятку
Але як бачить москаля - хутро дибки, пазурі серпами і всьо - Кіт-3,14здець...
Бог вогню. Прабог усіх богів. Володар світу.
Бог грому й блискавки, володар Неба. Він творча сила, що оживляє все, подавець дощу.
Бог-воїн, покровитель війська. На зиму зачиняє небо, а весною своїм першим громом оживляє землю. Перун може як дарувати життя людині, так і карати її. Бувши богом-воїном бореться з темними, злими силами та демонами.