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Новини Фото Війна
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Міноборони показало містичного "звіра", який "палить" російські військові бази. ФОТО

Міністерство оборони України показало Бавовнятко, нібито відповідальне за несподівані вибухи та пожежі на російських воєнних об’єктах та НПЗ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер відомства.

"Пухнасте і непосидюче. Вночі Бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем", - йдеться у повідомленні.

Міноборони показало містичного звіра, який палить російські військові бази 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи біля бази росіян, - ЗМІ

Очевидно, назва міфічної тваринки походить від терміну "бавовна", який останнім часом став популярним у соцмережах, а також серед політиків та оглядачів, передає BBC.

Цим словом називають "хлопки", що час від часу відбуваються на території Росії у прикордонних із Україною Бєлгородській та Курській областях, а віднедавна і в окупованому росіянами Криму.

Уникання російською владою згадок про вибухи або пояснення цих вибухів необережним палінням породило велику кількість мемів в українських соцмережах, - серед них і українське слово "бавовна" - російською "хлопок", як рослина.

"Бавовна" є не першим мовним мемом під час війни. Після анексії Криму Росією та початку конфлікту на Донбасі, в українському медіапросторі стали широко використовувати слово "поребрік", яке було ясно чути на відео з озброєними людьми без знаків розпізнавання, що вказували цивільним українцям, куди їм відійти. Росія на той час заперечувала свою присутність на Донбасі. Проте слово "поребрік" було настільки незвичним для тих, хто живе в Україні, що воно запам'яталося і стало поширюватися як свідчення російської присутності на Донбасі, а фраза "за поребрік" стала трактуватися як "до Росії".

Також читайте: У Криму видають накази про засекречення фактів вибухів на військових об’єктах, - ГУР

Від початку російського вторгнення в Україну ще одним мовним мемом стало українське слово "паляниця", яке, буцім-то можна використовувати як пароль для визначення "свій-чужий", адже росіянам фонетично складно вимовити його правильно.

Автор: 

Крим (14147) Міноборони (7364) окупація (6694)


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Топ коментарі
+43
Бавовнятку-респект...
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28.08.2022 18:45
+28
Вже коментував. Це маленьке, яке робить велику бавовну, та з очами смерті для кацапів.
І не тільки бавитися з вогнем, ще і сигарети роздає. Лінзи повітряні робить, удари блискавки корегує...
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28.08.2022 18:48
+21
зараз почнуть іграшки виготовляти..тільки знову не у нас, а десь у Турції або Китаї..

а було б непогано у нас налагодити випуск такої сувенірки - і робочі місця і грошей на зброї б назбирали з продажів
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28.08.2022 18:53
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Бавовнятку-респект...
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28.08.2022 18:45 Відповісти
бавовнятко примчало-кацапів запарэбрік двухсотими забрало.
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28.08.2022 19:24 Відповісти
Вже коментував. Це маленьке, яке робить велику бавовну, та з очами смерті для кацапів.
І не тільки бавитися з вогнем, ще і сигарети роздає. Лінзи повітряні робить, удари блискавки корегує...
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28.08.2022 18:48 Відповісти
"Свєтілась, падая, ракєта, а от нєйо бєжал расчьот..." -

російський С-300 ефектно самоліквідується.

Це все, що потрібно знати про надійність російського озброєння.
https://t.me/operativnoZSU/38573
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28.08.2022 19:02 Відповісти
Красивое. Шашлики из кацапов.
Хоче, не. Там нічого не залишилось.
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28.08.2022 19:05 Відповісти
https://u-news.com.ua/132975-ja-buv-tam-jak-ukrajinskij-rozvidnik-arestovich-pojasniv-svoye-foto-v-moskvi-z-duginim.html?fbclid=IwAR20KihclhUzNoHPn4-TvMrfHITjNE60pHnyBMLxJ_v30vX2TjbVCsaQi6I https://u-news.com.ua/132975-ja-buv-tam-jak-ukrajinskij...





U-NEWS.COM.UA

"Я був там як український розвідник". Арестович пояснив своє фото в Москві з Дугіним

У Москві Арестович був присутній в ролі заступника Корчинського Олексій Арестович.
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28.08.2022 18:48 Відповісти
не полінився, подивився відео. Дугін себе тоді позіціонував як євразійця. А ці два штукаря прямо говорили - ми зазнали катастрофічної поразки від оранжевої революції. Це була тема прески. Мені здається, що Корчинський тодібув під опікою Медведчука і після цього він тривалий час вживав алкоголь, заливаючи горе, а другий Братерник пішов перевдягатись у жінок. Настоящие евроазийци
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28.08.2022 19:12 Відповісти
а я читав, що прямо на засіданні Корчинський іронізував з росіян і виказував незгоду з теоретизуваннями
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28.08.2022 19:19 Відповісти
Довго оповідати, але з Корчинським там все було правильно.
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28.08.2022 19:50 Відповісти
Тільки всі чомусь не пригадують як Дугін невдовзі після того накатав заяву в ФСБ на Корча, після чого він вже на Московії не з'являвся, де до того мутив з тодішній опозицією до *****.
А також як Корч на всіх доступних каналах топив за Пороха попри те , що при ньому на нього заводили справи бо розумів як державник до чого це призведе....
Такий собі "агент медведчука"....
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28.08.2022 20:35 Відповісти
Про трактор на Банковой, который туда Корчинский со своим "Братством" пригнал через несколько кордонов оцепления и устроил показательное избиение Беркута под фото и видео журналистов кремлевского пула тоже расскажи!
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29.08.2022 16:26 Відповісти
Ну и.. Сколько десятков лет назад это было? Часть постивших здесь комментаторов были и есть завербованные ФСБ..
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28.08.2022 19:35 Відповісти
по себе не суди
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29.08.2022 16:28 Відповісти
Воно ще і в розвідці служило, виявляється!
арестовичу, можна в морду сцяти: скаже що дощ іде…
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28.08.2022 19:49 Відповісти
нє абіжайтє дєвушку под полковніком

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29.08.2022 00:11 Відповісти
в нашому розумінні це вже незалежно від території. Будь де, потужне ракетне, ортилерійське, бомбове ураження.
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28.08.2022 18:51 Відповісти
Не будьте таким строгим. Люди з фронту у відпустки ходять. Не вік же воювати.
А тут творчість. До речі, творчість і на фронті проявляється.
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28.08.2022 20:11 Відповісти
То нехай в'яжуть теплі шкарпетки, а не пухнастиків. Недавно пройшла інфа від виробників, що МО замовило їм аж 60 тис теплих бушлатів. Після броніків, збирайте люди кошти на теплий одяг для наших воїнів, а то в МО скоро мультики почнуть малювати, а холоди наближаються.
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28.08.2022 21:34 Відповісти
зараз почнуть іграшки виготовляти..тільки знову не у нас, а десь у Турції або Китаї..

а було б непогано у нас налагодити випуск такої сувенірки - і робочі місця і грошей на зброї б назбирали з продажів
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28.08.2022 18:53 Відповісти
якщо у нас, то завдяки всяким азіровим і їх наступникам та всяким хер мансевим його вартість буде космічна, а потім всеодно прийде податкова і нарахує купу штрафів.
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28.08.2022 19:46 Відповісти
Туреччина взагалі-то.
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28.08.2022 21:58 Відповісти
угу..і В'ячеслав
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28.08.2022 22:08 Відповісти
Та ні, без апострофа.
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29.08.2022 10:25 Відповісти
я розстроїлася просто

мені шаблона порвали.

Я ДУМАЛА, ЩО ЦЕ РОБЛЯТЬ ДИКІ ГУСИ З НАШИХ НАТІВСЬКИХ ЛАБОРАТОРІЙ!
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28.08.2022 18:57 Відповісти
Ой, летіли дикі гуси...
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29.08.2022 02:25 Відповісти
Впало пір'я на подвір'я, запалило як яскринками траву...
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29.08.2022 02:34 Відповісти
Вогняний Хаймарс.
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28.08.2022 18:58 Відповісти
У Волжському Волгоградської області (рф) палає критий ринок площею більше 700 м². https://t.me/operativnoZSU/38606
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28.08.2022 19:09 Відповісти
знову курці винуваті)))

там гусям треба підказати, що на кисневих балонах треба вентелі мастилом змастити..кажуть, взлітають, що Гагарін
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28.08.2022 19:54 Відповісти
Бавовнятко в кожну хату москаля
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28.08.2022 18:59 Відповісти
Вчені прийшли до висновку, що таких цікавих істот багато. Точна кількість поки що не відома. Але вже встановлено: де вони з'являються і можуть з'явитися.
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28.08.2022 18:59 Відповісти
Где бавовнятки появятся неизвестно только рашистам. Они с детства очень плохо учились и не мыли руки с мылом. Поэтому к их липким рукам все и прилипает, от стиральных машин и унитазов до целых полуостровов.
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28.08.2022 19:06 Відповісти
Кому кому, а Міноборони не варто скатуватися до рівня "жартковні" 95ї опи, а тим паче під час війни. Таке враження, що цi зелені "шуткометастази" пронизали всіх.
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28.08.2022 19:00 Відповісти
Так вони і є квартальні 95, які ж іще?
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28.08.2022 19:56 Відповісти
саме так...
і багато хто усвідомлював, але ні.
вони якось "зробили це разом" і пішли всією тощею 95ю кодлою мясо жерти, боки нагулювати, бо на зелених носах, в лютому, вже був "май"
і зелені слюни по бороді - вічно недогодовані....
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28.08.2022 20:10 Відповісти
Скоро буде не за по ребрік, а до еритреї.
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28.08.2022 19:01 Відповісти
Меми це не справа Міноборони. Маляр має наглість принижувати бойових генералів по наказу зебланів, а що вона корисного зробила для зсу ? Малярша займись корисною робою , бо все що ви робите 6 місяців війни - це дно.
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28.08.2022 19:05 Відповісти
Майбуть справ важливіше немає.
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28.08.2022 19:07 Відповісти
Срави важливі є. Але що, сісти і плакати? Очі смерті в бавовнятка для кацапів, мені подобаються.
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28.08.2022 19:10 Відповісти
Але сьогодні писали про бавовну біля Ялти. Значить бавовнятко підросло.
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28.08.2022 19:08 Відповісти
Мыс Фиолент (Крым), местные пишут, что походу есть прилёт. https://t.me/box_of_pandora/21708 https://t.me/box_of_pandora/21708

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28.08.2022 19:11 Відповісти
Над Кримом, захисні протиповітряні аеростати ще не запускали?🤣
Ну, щоб знову повітряна лінза не "случилась".
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28.08.2022 19:17 Відповісти
Єрмак призначив Маляр замом МО з метою поширення брехні, А чому саме її, був у шщтаті Арестович, його б послали і перестали з ним говорити. А тут жінка, ввічливі люди не пошлють. На таке ж розраховував Єрмак коли відправляв комісарити Бездомну. Але там повна клініка від Семена Фішелєвича. І посилають,
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28.08.2022 19:17 Відповісти
Маляр, жінка хоч куди. В роках правда. Але 3.14здіти вміє. Хай вішає лапшу кацапам. І так нічого не знає.
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28.08.2022 19:23 Відповісти
Я її посилала ще на початку квітня, коли вона заявляла, що в Київ не треба повератится, бо ***** знову на нього от-от посуне.
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28.08.2022 19:58 Відповісти
Замовте в Китаї іграшок Бавовняток . Штук мільон. підуть на розхват
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28.08.2022 19:18 Відповісти
не солідно і не відповідно
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28.08.2022 19:21 Відповісти
угу, вот чем занимается Минобороны возглавляемое Резниковым во время войны. тем временем, когда волонтеры, из кожи вон лезут, чтобы обеспечить украинскую армию всем необходимым, а эта Зеленая плесень развлекается мемасиками...
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28.08.2022 19:23 Відповісти
Це напевне розробив один чоловік. Можливо із управління по зв'язках з населенням. МО, зінімається тим, чим треба. Побільше бавовни.👍
Всі в укриття. Сирена.
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28.08.2022 19:29 Відповісти
вы считаете, что это уровень Минобороны? хотя, о чем это я, это как раз уровень нашего Министерства обороны, потому что больше нигде в мире таким никто не занимается.
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28.08.2022 20:00 Відповісти
В США не малюють на ракетах нічого?
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28.08.2022 20:05 Відповісти
Козне управління МО має займатись своєю справою. Хтось нище кацапів. Це управління підбадьорює Українців. І це, правильно.
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28.08.2022 20:07 Відповісти
Турки на подарованих БПЛА намалювали наші візерунки.

Якась творчість на військовій техніці була майже завжди.
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28.08.2022 20:17 Відповісти
Милаха
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28.08.2022 19:27 Відповісти
МО, замовляйте Бавовняток для продажу населенню і за кордон. не тупіть. бо завтра це хтось зробить замість вас і прибутки підуть мимо ЗСУ
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28.08.2022 19:40 Відповісти
Із звуком. Смерть кацапам. І з годинником в очах
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28.08.2022 19:47 Відповісти
Бгггггггггг....😎😎😎😎
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28.08.2022 19:40 Відповісти
Не. Ну класно придумали. Химеру у вигляді бавовнятка. 👍
Це Вам не "алемпийский миша".
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28.08.2022 19:53 Відповісти

спішить на допомогу Бавовнятку
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28.08.2022 20:34 Відповісти
класична хімера ось така

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29.08.2022 00:14 Відповісти
А енот что, в отпуске ?
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28.08.2022 21:03 Відповісти
Енот, то "Бог". Коли прийде, 3.14зда кацапам. Поки що бавовна.
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28.08.2022 21:11 Відповісти
Хлопцi, тут, був зайнятий - даю каЦАПАМ пиZZZди
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28.08.2022 21:24 Відповісти
Супер 👍 Адже кріпово виглядає - така собі пекельна іграшка з хоррору...
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28.08.2022 22:11 Відповісти
Якоюсь х..ньою заняте міноборони...
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28.08.2022 22:15 Відповісти
Чудове звірятко Бавовнятко Може міноборони займеться забезпеченням армії зброєю може за півроку свої снаряди почали випускати? Тоді таких Бавовняток був би не один прайд Слава ЗСУ
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28.08.2022 22:17 Відповісти
Бавовнятка бавовнятком, - милесеньке, ріднесеньке, пухнастик-лизун...
Але як бачить москаля - хутро дибки, пазурі серпами і всьо - Кіт-3,14здець...
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28.08.2022 22:30 Відповісти
Сварог

Бог вогню. Прабог усіх богів. Володар світу.
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28.08.2022 22:50 Відповісти
Перун

Бог грому й блискавки, володар Неба. Він творча сила, що оживляє все, подавець дощу.
Бог-воїн, покровитель війська. На зиму зачиняє небо, а весною своїм першим громом оживляє землю. Перун може як дарувати життя людині, так і карати її. Бувши богом-воїном бореться з темними, злими силами та демонами.
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28.08.2022 22:54 Відповісти
Полтавський палій крутіше! Тупий гумор!
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29.08.2022 00:33 Відповісти
Рєзнікову немає чим зайнятися? Давайте іще і Міноборони на балаган перетворимо.
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29.08.2022 09:07 Відповісти
 
 