Міноборони показало містичного "звіра", який "палить" російські військові бази. ФОТО

Міністерство оборони України показало Бавовнятко, нібито відповідальне за несподівані вибухи та пожежі на російських воєнних об’єктах та НПЗ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер відомства.

"Пухнасте і непосидюче. Вночі Бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем", - йдеться у повідомленні.

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Очевидно, назва міфічної тваринки походить від терміну "бавовна", який останнім часом став популярним у соцмережах, а також серед політиків та оглядачів, передає BBC.

Цим словом називають "хлопки", що час від часу відбуваються на території Росії у прикордонних із Україною Бєлгородській та Курській областях, а віднедавна і в окупованому росіянами Криму.

Уникання російською владою згадок про вибухи або пояснення цих вибухів необережним палінням породило велику кількість мемів в українських соцмережах, - серед них і українське слово "бавовна" - російською "хлопок", як рослина.

"Бавовна" є не першим мовним мемом під час війни. Після анексії Криму Росією та початку конфлікту на Донбасі, в українському медіапросторі стали широко використовувати слово "поребрік", яке було ясно чути на відео з озброєними людьми без знаків розпізнавання, що вказували цивільним українцям, куди їм відійти. Росія на той час заперечувала свою присутність на Донбасі. Проте слово "поребрік" було настільки незвичним для тих, хто живе в Україні, що воно запам'яталося і стало поширюватися як свідчення російської присутності на Донбасі, а фраза "за поребрік" стала трактуватися як "до Росії".

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Від початку російського вторгнення в Україну ще одним мовним мемом стало українське слово "паляниця", яке, буцім-то можна використовувати як пароль для визначення "свій-чужий", адже росіянам фонетично складно вимовити його правильно.