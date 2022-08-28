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Бійці ЗСУ нищать ворожу вантажівку з боєприпасами зі "Стугни". ВIДЕО

Українські військові знищили із протитанкового комплексу "Стугна" вантажівку з боєприпасами російських загарбників.

Відповідне відео оприлюднила у фейсбуці пресслужба ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 30-ї ОМБр із ПТРК "Стугна-П" знищили два танки російських окупантів. ВIДЕО

"На відео зображено, як наші захисники дочекалися поки ворог завантажить на вантажівку БК та відправили до нього подаруночок - ракету. Україну захищають справжні супергерої", - зазначається в повідомленні.

Автор: 

ЗСУ (7544) Стугна (83)


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Топ коментарі
+27
Таня Чорновил уверена, что банда Зеленского практически похоронила ракетную программу и Стугну в том числе, по договоренности с Путиным. Спасли текущие зарубежные контракты.
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28.08.2022 20:40
+17
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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28.08.2022 19:56
+4
діло є діло - коли краівоє тоді да!
це саме те чим повинно займатися Міноборони, а "бавовнятно" залиште клованам і нам форрумчанам.
до речі, а "бавовнятко", як катинка, тільки мені здається схожим на кацапського чебурашкенда?
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28.08.2022 20:35
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Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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28.08.2022 19:56 Відповісти
Если это был грузовик с боеприпасами, то он должен был охрененно грохнуть, раз в десять мощнее чем взрыв танка, а здесь что-то хиленько, или, может, там были "гранаты не той системы"? )
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28.08.2022 20:32 Відповісти
смотря куда попали. если в кабину или в ходовую, то не грохнет охрененно.
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28.08.2022 21:48 Відповісти
діло є діло - коли краівоє тоді да!
це саме те чим повинно займатися Міноборони, а "бавовнятно" залиште клованам і нам форрумчанам.
до речі, а "бавовнятко", як катинка, тільки мені здається схожим на кацапського чебурашкенда?
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28.08.2022 20:35 Відповісти
*картинка
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28.08.2022 20:39 Відповісти
Таня Чорновил уверена, что банда Зеленского практически похоронила ракетную программу и Стугну в том числе, по договоренности с Путиным. Спасли текущие зарубежные контракты.
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28.08.2022 20:40 Відповісти
Парашинським опаришам та іншим т.зв. гельменітам - місе у сортирі, навічно!
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28.08.2022 21:20 Відповісти
Цензор зробив і заплутав все, шо би вставити лінк було наумого сложніше... - мої вітання недолугісті!
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29.08.2022 01:09 Відповісти
і знову експортний зразок...Пляді,де наші стугни?!
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29.08.2022 09:43 Відповісти
 
 