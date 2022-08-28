Бійці ЗСУ нищать ворожу вантажівку з боєприпасами зі "Стугни". ВIДЕО

Українські військові знищили із протитанкового комплексу "Стугна" вантажівку з боєприпасами російських загарбників.

Відповідне відео оприлюднила у фейсбуці пресслужба ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

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"На відео зображено, як наші захисники дочекалися поки ворог завантажить на вантажівку БК та відправили до нього подаруночок - ракету. Україну захищають справжні супергерої", - зазначається в повідомленні.