Бійці ЗСУ нищать ворожу вантажівку з боєприпасами зі "Стугни". ВIДЕО
Українські військові знищили із протитанкового комплексу "Стугна" вантажівку з боєприпасами російських загарбників.
Відповідне відео оприлюднила у фейсбуці пресслужба ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"На відео зображено, як наші захисники дочекалися поки ворог завантажить на вантажівку БК та відправили до нього подаруночок - ракету. Україну захищають справжні супергерої", - зазначається в повідомленні.
Топ коментарі
+27 Андрей Лавриненко #413115
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+17 Чайка Київ
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це саме те чим повинно займатися Міноборони, а "бавовнятно" залиште клованам і нам форрумчанам.
до речі, а "бавовнятко", як катинка, тільки мені здається схожим на кацапського чебурашкенда?