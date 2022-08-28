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Новости Война
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В центр Харькова попали российские ракеты: разрушено админздание, - Терехов (обновлено)

обстріл,харків

В воскресенье вечером российские войска нанесли два ракетных удара по центру Харькова.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах сейчас информации нет", - рассказал он.

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"Прилет" в центр Харькова, Киевский район. Частично разрушено трехэтажное здание. Все профильные службы работают и фиксируют очередное преступление оккупантов, предварительно – попадание ракеты, тип устанавливают правоохранители. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет", – сообщил впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

армия РФ (19106) обстрел (26975) ракеты (3558) Харьков (7460) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+19
Чому не збиваємо російські ракети, пане Президенте? Де наші системи ППО, які вам фактично передали "бариги" готовою на 80%? А де "Гріми 2" ті "Вільхи М", щоб дати відповідь? Хто тут вже винен, що ви три роки транжирили народні гроші по Буковеляї, Трускавцях і на "Великому крадівництві"? Який толк з цього "крадівництва"? Як цим допомогли ЗСУ і як військам ворога? А чому немає кримінальної справи на замовників і виконувачів чиїхось незаконних команд по вилученню клістронів і чому їх віддали у війська тільки через місяць після вторгення?
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28.08.2022 21:15
+15
Сьогодні спекотно у Криму
Близько 14-00 вибух у Сімеїзі. Горить обсерваторія у підніжжя гори "Кішка".
Прямо зараз (з 19-00) тривога у Севастополі (Фіолент - вибухи перед тривогою, пишуть, що через рукожопий запуск звідти ракети "Онікс" по Україні, ракета впала там, де її запускали), бухта Казачья було біля 10 вибухів.

ПС. Мабуть, добряче їм своє ж прилетіло, бо на Фіоленті до цих пір щось палає, вже понад годину.
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28.08.2022 21:13
+14
неможиво збити ракети, якими русня стріяє з відстані 50-60 км. А от відповісти обстрілами території русні наш сраний клоун ссить.
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28.08.2022 21:20
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а шо ви хочете? можемо справу на когось з своїх бойових генералів відкрити? потужна буде відповідь?
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28.08.2022 21:15 Ответить
Я, хочу вільну Україну. І що би кожний посадовець відповідав за свої слова. Не, то накуй. 3.14здіти менше треба.
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28.08.2022 21:17 Ответить
потужна підозра?
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28.08.2022 21:37 Ответить
Сьогодні спекотно у Криму
Близько 14-00 вибух у Сімеїзі. Горить обсерваторія у підніжжя гори "Кішка".
Прямо зараз (з 19-00) тривога у Севастополі (Фіолент - вибухи перед тривогою, пишуть, що через рукожопий запуск звідти ракети "Онікс" по Україні, ракета впала там, де її запускали), бухта Казачья було біля 10 вибухів.

ПС. Мабуть, добряче їм своє ж прилетіло, бо на Фіоленті до цих пір щось палає, вже понад годину.
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28.08.2022 21:13 Ответить
нарешті бог навчився керувати ракетами
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28.08.2022 21:14 Ответить
Слава "богу" еноту. І бавовнятку з смертельними для кацапів очами.
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28.08.2022 21:22 Ответить
Чому не збиваємо російські ракети, пане Президенте? Де наші системи ППО, які вам фактично передали "бариги" готовою на 80%? А де "Гріми 2" ті "Вільхи М", щоб дати відповідь? Хто тут вже винен, що ви три роки транжирили народні гроші по Буковеляї, Трускавцях і на "Великому крадівництві"? Який толк з цього "крадівництва"? Як цим допомогли ЗСУ і як військам ворога? А чому немає кримінальної справи на замовників і виконувачів чиїхось незаконних команд по вилученню клістронів і чому їх віддали у війська тільки через місяць після вторгення?
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28.08.2022 21:15 Ответить
неможиво збити ракети, якими русня стріяє з відстані 50-60 км. А от відповісти обстрілами території русні наш сраний клоун ссить.
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28.08.2022 21:20 Ответить
Тоже в чемодан?
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28.08.2022 21:23 Ответить
50-60 км - це приблизно 20-25км від лінії фронту! з такої відстані ніхто стріляти не буде. точка запуску ракети мінімум 100 км!
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28.08.2022 22:59 Ответить
Только это и может помочь Харькову, пока насамс, может быть, туда доедет
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29.08.2022 00:20 Ответить
У Харкові ватне проосійське керівництво, і тому не хочуть із "братським" народом псувати стосунки. Чекають, коли від Харкова ні#уя не залишиться.
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28.08.2022 21:22 Ответить
Поки не буде прильотів по території раші і білораші така безкарна фуйня триватиме вічність!

Нас іпуть, а ми крєпчяєм! Ніззя, бо ми тєрпіли!
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28.08.2022 21:32 Ответить
Та щоб почати обстрілювати військові об]єкти на московії потрібно мати свої ракети і пускові установки. А Володя Боневтік не замовив для МО жодного снаряду і жодної ракети. Навіщо Ви себе дурите і людей, що ми можемо, але не хочемо? Не можемо, бо в 2019 році замість ракет все зарили в дороги і головними генераторами цих ідей були вівці 73%, яким дуже хотілося поржать і зробити всіх разом. Зробили. Радійте, тільки не втікайте за кордон, бо навалили велику купу, то приберіть після себе, а не залишайте тим, що вели себе чемно.
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28.08.2022 21:38 Ответить
Хотів би я почути від Байдена, Джонсона, Столтенберга, як Україна має виграти цю війну не знищуючи ракетні комплекси ворога на його території... такі обстріли продовжуватимуться без перестанку, що далі?
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28.08.2022 21:44 Ответить
Чтобы такое как сейчас уже в 2014 началось?
Когда вообще не готовы были никто и никак
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28.08.2022 21:56 Ответить
А Херсон ?
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28.08.2022 22:17 Ответить
Виглядає так Україні дають зброю, щоб максимально перемолоти війська РФ, у нас тут, але всі прекрасно розуміють, що це не приведе до перемоги..., бо РФ має практично безконечний ресурс, всі заводи по випуску зброї в РФ працюють без жодних перешкод-знищення і ця зброя, застосовується проти нас...
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28.08.2022 21:53 Ответить
А яке відношення Байден чи Джонсон має до України? У нас є свій Президент, якого вибрало аж 73%, то ж запитуйте у нього, чи немає чим бабахнути і просить у Байдена і Джонсона, бо наші бюджетні гроші просрав у "великому крадівництві"? Не відволікайте увагу баранів 73% в бік США, герой цих подій тут, він неголений, стомлений і готовий далі щось витворити.
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28.08.2022 21:53 Ответить
Без Байдена і Джонсона Україна давно би підписала капітуляцію, як і Грузія в 2008 р.
Ракетні програми, як би і були реалізовані після 2019 р., реально не дуже б на помогли, це капля в морі проти армії і ракет, що виставила проти нас РФ. Єдина гарантія безпеки вистояти проти такого монстра це наявність ЯЗ від якої ми відмовились в 1994 р. під гарантії безпеки і територіальної цілісності від США і Великобританії, в тому числі.
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
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28.08.2022 22:04 Ответить
идинахИван...
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28.08.2022 22:16 Ответить
Зелений піdоре, сподіваюся, ти рахуєш, скільки «ти» «зекономило» після того, як янкі у жовтні попередили тебе про напад? *****, курво, добре рахуй. На суді згодиться..
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28.08.2022 21:56 Ответить
...і шо характєрно - теж зелена

ХАРКІВ KEEP CALM & вірю в ЗСУ@ESBocharova

https://twitter.com/ESBocharova/status/1563947695785578497 1 ч

Грім+блискавки+дощ+вітер+ракети(2 прильоти в місто)+сирена, але ота фігня, що залетіла в кімнату, реально страшна!!!

бандерівка@banderovskaya

https://twitter.com/banderovskaya/status/1563956428947312642 32 мин

Шо?!!!

ХАРКІВ KEEP CALM & вірю в ЗСУ@ESBocharova

Сарана ((
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28.08.2022 22:01 Ответить
Сразу после Москвы не раньше
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28.08.2022 22:04 Ответить
Генштаб я бачу зовсім вже автономно перейшов під зовнішне командування -управління.Може пора думати своми мізками як це було на початковій фазі війни і давали звіздюлей кацапам?Бо щось ми загралися в якійсь незрозумілі речі.Ба більше 24 сиділи по підвалах зашугані без відповіді сьогодні обстріли без відповіді.Харків таке враження став якимось тиром русні і на нього поклали як і на Миколаїв тепер вже Запоріжжя накривають.С кожнем днем незрозумілі речі далі що Одеса?Все контрнаступаємо на Херсон 2 місяць, а в цей час вже по Запоріжжю луплять не кажучи про дуже погану ситуацію на луганщині і донечині.
Ми тільки по БК будемо лупити?Так діла не буде в оркв цього лайна с союзу багато хватить на роки.Взагалі незрозуміла позиція генштабу за останні 1,5 місяці.Якийсь нонсенс половина країни концерти бухло життя інша частина під обстрілами помирає кожен день.Якийсь незрозумілий дисонанс.В нас війна чи напіввійна.Взагалі якась нерзрозуміла херня твориться
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28.08.2022 22:13 Ответить
Взагалі мабуть потрібно взяти паузу по цим БК а всіма хаймерсами по всій лінії почати знищувати живу силу і техніку особливо арту.Не буде ким і чим воювати ті склади до дупи.23 чи 27 систем типу хаймерсів є в нас а їх використання зовсім номінальне.Також потрібно владі думати і готувати кожному регіону надати стрілкову зброю для населення не про тисячі а про мільйони.6 місяць війни і вона скоро незакінчиться.
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28.08.2022 22:28 Ответить
Харьков стал заложником натовского запрета на обстрел территории рашки, поэтому рашистские мрази ежедневно безнаказанно разрушают город и убивают его жителей со своей территории. Харьков не оккупирован, но бессилие хуже оккупации.
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28.08.2022 23:48 Ответить
Надати громадянство екіпажам у відставці з B-52,провести оренду цих відмінних літаків для постачання гум.допомоги у кількості 20-30 одиниць й провести хвильове по 6 одиниць літаків епічне бомбардування Міськви й околиць.
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29.08.2022 07:53 Ответить
 
 