В центр Харькова попали российские ракеты: разрушено админздание, - Терехов (обновлено)
В воскресенье вечером российские войска нанесли два ракетных удара по центру Харькова.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах сейчас информации нет", - рассказал он.
"Прилет" в центр Харькова, Киевский район. Частично разрушено трехэтажное здание. Все профильные службы работают и фиксируют очередное преступление оккупантов, предварительно – попадание ракеты, тип устанавливают правоохранители. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет", – сообщил впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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+19 Анатолий К #427424
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Близько 14-00 вибух у Сімеїзі. Горить обсерваторія у підніжжя гори "Кішка".
Прямо зараз (з 19-00) тривога у Севастополі (Фіолент - вибухи перед тривогою, пишуть, що через рукожопий запуск звідти ракети "Онікс" по Україні, ракета впала там, де її запускали), бухта Казачья було біля 10 вибухів.
ПС. Мабуть, добряче їм своє ж прилетіло, бо на Фіоленті до цих пір щось палає, вже понад годину.
Нас іпуть, а ми крєпчяєм! Ніззя, бо ми тєрпіли!
Когда вообще не готовы были никто и никак
Ракетні програми, як би і були реалізовані після 2019 р., реально не дуже б на помогли, це капля в морі проти армії і ракет, що виставила проти нас РФ. Єдина гарантія безпеки вистояти проти такого монстра це наявність ЯЗ від якої ми відмовились в 1994 р. під гарантії безпеки і територіальної цілісності від США і Великобританії, в тому числі.
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
ХАРКІВ KEEP CALM & вірю в ЗСУ@ESBocharova
https://twitter.com/ESBocharova/status/1563947695785578497 1 ч
Грім+блискавки+дощ+вітер+ракети(2 прильоти в місто)+сирена, але ота фігня, що залетіла в кімнату, реально страшна!!!
бандерівка@banderovskaya
https://twitter.com/banderovskaya/status/1563956428947312642 32 мин
Шо?!!!
ХАРКІВ KEEP CALM & вірю в ЗСУ@ESBocharova
Сарана ((
Ми тільки по БК будемо лупити?Так діла не буде в оркв цього лайна с союзу багато хватить на роки.Взагалі незрозуміла позиція генштабу за останні 1,5 місяці.Якийсь нонсенс половина країни концерти бухло життя інша частина під обстрілами помирає кожен день.Якийсь незрозумілий дисонанс.В нас війна чи напіввійна.Взагалі якась нерзрозуміла херня твориться