В центр Харькова попали российские ракеты: разрушено админздание, - Терехов (обновлено)

В воскресенье вечером российские войска нанесли два ракетных удара по центру Харькова.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах сейчас информации нет", - рассказал он.

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"Прилет" в центр Харькова, Киевский район. Частично разрушено трехэтажное здание. Все профильные службы работают и фиксируют очередное преступление оккупантов, предварительно – попадание ракеты, тип устанавливают правоохранители. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет", – сообщил впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.