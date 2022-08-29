Перевірки та обшуки: окупанти планують проводити фільтрацію в Голій Пристані

Окупаційні російські війська планують в понеділок, 29 серпня проводити фільтраційні заходи в Голій Пристані на Херсонщині.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є інформація, що сьогодні орки планують проводити фільтраційні заходи у Голій Пристані. Стягнули туди додаткові сили, проводитимуть перевірки та обшуки населення", - написав він у телеграмі.

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