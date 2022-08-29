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Перевірки та обшуки: окупанти планують проводити фільтрацію в Голій Пристані
Окупаційні російські війська планують в понеділок, 29 серпня проводити фільтраційні заходи в Голій Пристані на Херсонщині.
Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
"Є інформація, що сьогодні орки планують проводити фільтраційні заходи у Голій Пристані. Стягнули туди додаткові сили, проводитимуть перевірки та обшуки населення", - написав він у телеграмі.
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Igor Grytselyak
показати весь коментар29.08.2022 08:58 Відповісти Мені подобається 0
Gaussedge
показати весь коментар29.08.2022 12:10 Відповісти Мені подобається 0
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