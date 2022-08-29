Шойгу відсторонили від управління військами РФ в Україні, - британська розвідка

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відсторонений від управління військами РФ в Україні через проблеми, з якими стикнулася російська армія.

Про це свідчать дані розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Путіна про хід війни зараз інформують безпосередньо оперативні командири, йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, російські офіцери і солдати, які мають безпосередній досвід війни, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки прогрес Росії застопорився.

"Шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.

Також читайте: Шойгу твердить, що росіяни нібито спеціально гальмують наступ