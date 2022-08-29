Шойгу відсторонили від управління військами РФ в Україні, - британська розвідка
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відсторонений від управління військами РФ в Україні через проблеми, з якими стикнулася російська армія.
Про це свідчать дані розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Путіна про хід війни зараз інформують безпосередньо оперативні командири, йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, російські офіцери і солдати, які мають безпосередній досвід війни, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки прогрес Росії застопорився.
"Шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.
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- Таки да Сёма. А шо такое? Тайга зовёт? Тува зовёт?
- Кобзон зовёт.
Він буде доживати в постійному страху можливої своєї ліквідації. Бо він прекрасно знає : використані гандони підлягають утилізації.
з ведер буде заливати
-Ай-яй-яй убілі негра..
-Ай-яй-яй шойгу-сцукку завалілі..
От мертвого осла уши ты быстрее получишь, чем отстранят Резникова, ******* ты мокшанское.
Отсоси у ***** и вместе с шайгом 3.14здуй оленей пасти.
шкода нехай би і далі алєнєводив
Бу-га-га! Российские расследователи выяснили, что у замминистра обороны Руслана Цаликова есть недвижимости на 4,3 миллиарда рублей. Но он всю эту недвижимость мудро записал на детей. При этом у самого чиновника есть дача за 3,5 миллиарда рублей. Но доходы российского чиновника не позволяют объяснить и сотую долю этого имущества. Но мне, как раз, все это нравится. Потому что чем больше такие, как Цаликов украдут из бюджета, тем больше сдохнет русни. Ведь он крадёт деньги, которые могли бы делать российскую армию сильнее. А он крадёт. Здоровья ему и долгих лет службы в министерстве. Пусть ворует!
Кстати, вся недвижимость замминистра записана на четверых совершеннолетних детей Цаликова. Через свои компании те владеют земельными участками и офисными помещениями в России. Дочерям замминистра Шойгу, Елизавете и Юлии Цаликовым, принадлежат помещение в бизнес-центре в Москве за 132 миллиона рублей и ряд офисов общей стоимостью 85 миллионов рублей.
Сыновья Цаликова Даниэль и Заур в прошлом году приобрели через свою компанию два земельных участка в Московской области по 260 миллионов рублей каждый. Один из них почти сразу продали. На них также записаны офисные помещения в Москве по 400 миллионов рублей.
После всей этой информации я представил сколько скрымздил сам Шойгу. Это многое объясняет. ))
Оці галімі камізельки чи сюртучки з блискавкою.
В них і так пузаті рашистські єнєрали виглядають як барила, які хочеться повалити на землю і котити --- бо так воно природніше виглядає.
Я вже не кажу про мерзенний ядучо-зелений колір. Добре те, що він чудово контрастує на фоні лагідних українських пейзажів.
путин столько миллиардов выделял на армию, а шойгу всё разворовывал!