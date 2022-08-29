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Новини Війна
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Шойгу відсторонили від управління військами РФ в Україні, - британська розвідка

шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відсторонений від управління військами РФ в Україні через проблеми, з якими стикнулася російська армія.

Про це свідчать дані розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Путіна про хід війни зараз інформують безпосередньо оперативні командири, йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, російські офіцери і солдати, які мають безпосередній досвід війни, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки прогрес Росії застопорився.

"Шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.

Також читайте: Шойгу твердить, що росіяни нібито спеціально гальмують наступ

Автор: 

армія рф (17264) Велика Британія (5563) розвідка (3857) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+36
- Марк Савелович, ви слышали за отстранение Шойгу?
- Таки да Сёма. А шо такое? Тайга зовёт? Тува зовёт?
- Кобзон зовёт.
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29.08.2022 09:10
+32
А что случилось? Все же шло четко по графику
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29.08.2022 09:07
+22
як там говорили кацапи хто не хоче говорити з Лошад'ю Лавровим той буде говорити з удмуртом Шойгу,пройшло пів мроку,з Лошад'ю крім Зімбабве вже ніхто не говормить а Шойгу відправляється в родную гавань в Тайгу
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29.08.2022 09:11
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А что случилось? Все же шло четко по графику
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29.08.2022 09:07 Відповісти
Маємо вручити йому орден за демілітаризацію та утилізацію рашистськоі армії
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29.08.2022 09:51 Відповісти
Хай лучше сам застрелится - ото и будет ему награда
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29.08.2022 10:03 Відповісти
Спалился наш помощник.
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29.08.2022 10:22 Відповісти
НЕДЕЛЬКИ ЧЕРЕЗ ДВЕ УЗНАЕМ ЧТО он выпал из окна , или в ванной упал и об угол головой , или микард какой то , .......не жилец он уже.
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29.08.2022 12:02 Відповісти
Це х-йова новина...
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29.08.2022 12:57 Відповісти
Поменяют касапы ишака на осла и это не чего не поменяет.
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29.08.2022 09:08 Відповісти
...а олени лучше...
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29.08.2022 09:51 Відповісти
Лисий фюрер наступний на відсторонення бо більше вже нікого.
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29.08.2022 09:09 Відповісти
Оце в Шойгу imposter syndrome має бути )
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29.08.2022 09:10 Відповісти
- Марк Савелович, ви слышали за отстранение Шойгу?
- Таки да Сёма. А шо такое? Тайга зовёт? Тува зовёт?
- Кобзон зовёт.
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29.08.2022 09:10 Відповісти
як там говорили кацапи хто не хоче говорити з Лошад'ю Лавровим той буде говорити з удмуртом Шойгу,пройшло пів мроку,з Лошад'ю крім Зімбабве вже ніхто не говормить а Шойгу відправляється в родную гавань в Тайгу
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29.08.2022 09:11 Відповісти
Не гавань, а говень...
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29.08.2022 12:30 Відповісти
Чи не пов"язано це з ЗАЕС? Мабуть ***** само пересрало.
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29.08.2022 09:11 Відповісти
https://t.me/generalsvr/1025 ***** считает военных (а не ФСБ или ГРУ) виновными в проблемах на фронте и в провале начальной фазы "спецоперации" . ФСБ, во-первых ближе по духу и пониманию для президента, а во-вторых силовые структуры это цемент его режима, и ФСБ занимает здесь центральное место. Кадровые решения в руководстве ФСБ/ГРУ несомненно будут и нескольких виновных в провале начальной стадии "спецоперации" накажут реальными сроками, но основная вина будет возложена на военное руководство и коснётся в той или иной степени практически каждого, за редким исключением.
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29.08.2022 09:17 Відповісти
Ну то і успів їм у цьому.
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29.08.2022 09:59 Відповісти
ну і що с того, не буде він керувати військом, але буде отримувати ті ж самі гроші та в цілому його життя ніяк не змінится.., як був "олєневодом", так ним і залишився...
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29.08.2022 09:17 Відповісти
зміниться в нього життя.
Він буде доживати в постійному страху можливої своєї ліквідації. Бо він прекрасно знає : використані гандони підлягають утилізації.
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29.08.2022 09:53 Відповісти
поїде на ліквідацію лісових пожеж...

з ведер буде заливати
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29.08.2022 09:18 Відповісти
.Шухрич йому в поміч
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29.08.2022 23:10 Відповісти
як співають:
-Ай-яй-яй убілі негра..
-Ай-яй-яй шойгу-сцукку завалілі..
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29.08.2022 09:20 Відповісти
Мабуть з "небритими та неголеними" у цього поца краще виходить. Олєнєвод туєв.
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29.08.2022 09:20 Відповісти
Одним словом оленейоб. Та там більше половини серед кацапського стада генералів такі ж самі. Просто у них перевага у людях і техніці. Але це пока.
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29.08.2022 09:21 Відповісти
У останній період ІІ СВітової Гітлер теж перебрав на себе командування військами Заміна інженера-будівельника на "топтуна"-КГБіста для керівництва військами нічого не дасть І це добре! Хай краще вони ніж професіонали Хай кидають "м"ясо" у безплідні атаки - швидше ресурси попалить!
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29.08.2022 09:23 Відповісти
Это херово, нормально оленевод армию утилизировал. Вообще все увольнения и ротации надо негативно принимать, это значит что параша что то пытается менять и адаптироваться
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29.08.2022 09:23 Відповісти
та він ще з березня місяця відсторонений від керування армією. формально на посаді рахується, щоб не було зайвого шуму, а от по факту нічого там вже не рішає. йому тільки довіряють ходити відвідувати поранених в госпіталях і медальки їм вручати. а те, що він сидить на нарадах у путіна, то тільки для показухи. сидить собі і гривою киває.
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29.08.2022 09:55 Відповісти
А рєзніков довгий час був рогоаналом…
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29.08.2022 09:26 Відповісти
Оленеводство в Украине не пошло.
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29.08.2022 09:28 Відповісти
Это плохо.Такого дебила еще поискать надо.
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29.08.2022 09:30 Відповісти
там таких дибілів достатня кількість
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29.08.2022 10:05 Відповісти
Ой, а шож такоє - дипломований оленевод не справляеться з тими оленями, що сюда пригнав?
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29.08.2022 09:31 Відповісти
"Свадєбний ґєнєрал"!
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29.08.2022 09:33 Відповісти
Шойгу пора повертатися до своєї професії - пасти оленів
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29.08.2022 09:41 Відповісти
Але ж з посади міністра не звільнений.
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29.08.2022 09:44 Відповісти
Это было бы как расписаться в собственном дебилизме и провале всей затем.поэтому на рассии щас все делается втихую,как в лучшие годы нквд
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29.08.2022 11:25 Відповісти
*провале всей затеи*
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29.08.2022 11:26 Відповісти
Когда получат приказ с кремля.
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29.08.2022 09:49 Відповісти
Мудак ты, Кара Ган Дон.
От мертвого осла уши ты быстрее получишь, чем отстранят Резникова, ******* ты мокшанское.
Отсоси у ***** и вместе с шайгом 3.14здуй оленей пасти.
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29.08.2022 10:26 Відповісти
Оленевод привел в Украину орду козлов.
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29.08.2022 09:48 Відповісти
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29.08.2022 09:50 Відповісти
і шо алєнєвод не туди стадо завів?
шкода нехай би і далі алєнєводив
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29.08.2022 10:03 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/19500 Борислав Береза :
Бу-га-га! Российские расследователи выяснили, что у замминистра обороны Руслана Цаликова есть недвижимости на 4,3 миллиарда рублей. Но он всю эту недвижимость мудро записал на детей. При этом у самого чиновника есть дача за 3,5 миллиарда рублей. Но доходы российского чиновника не позволяют объяснить и сотую долю этого имущества. Но мне, как раз, все это нравится. Потому что чем больше такие, как Цаликов украдут из бюджета, тем больше сдохнет русни. Ведь он крадёт деньги, которые могли бы делать российскую армию сильнее. А он крадёт. Здоровья ему и долгих лет службы в министерстве. Пусть ворует!
Кстати, вся недвижимость замминистра записана на четверых совершеннолетних детей Цаликова. Через свои компании те владеют земельными участками и офисными помещениями в России. Дочерям замминистра Шойгу, Елизавете и Юлии Цаликовым, принадлежат помещение в бизнес-центре в Москве за 132 миллиона рублей и ряд офисов общей стоимостью 85 миллионов рублей.
Сыновья Цаликова Даниэль и Заур в прошлом году приобрели через свою компанию два земельных участка в Московской области по 260 миллионов рублей каждый. Один из них почти сразу продали. На них также записаны офисные помещения в Москве по 400 миллионов рублей.

После всей этой информации я представил сколько скрымздил сам Шойгу. Это многое объясняет. ))
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29.08.2022 10:04 Відповісти
міністр оборони рф не керує військами, для цього є ген.штаб та головнокомандувач, в Україні теж саме.
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29.08.2022 10:09 Відповісти
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29.08.2022 10:09 Відповісти
Птамушта алєнь, патаму і награділі, шта толькі у вас можна клоунов мардатіх с 95 квартала награждать па празнікам 😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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29.08.2022 11:26 Відповісти
Он там просто кукла для того, чтобы было морально проще мобилизовать всяких косоглазых, подобных ему, на войну.
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02.09.2022 10:19 Відповісти
Нехай фен з ванної кімнати прибере )))
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29.08.2022 10:18 Відповісти
Погана новина, якщо замість нього поставлять когось, хто розбирається в військовій справі.
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29.08.2022 10:25 Відповісти
+100500
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29.08.2022 10:56 Відповісти
Мабуть буде керувати хтось з 95 бедламу, або ОП зеленського.
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29.08.2022 10:38 Відповісти
Даруйте за офтоп, але чому в рашистів така бридка, кончена і зовсім не естетична форма?
Оці галімі камізельки чи сюртучки з блискавкою.
В них і так пузаті рашистські єнєрали виглядають як барила, які хочеться повалити на землю і котити --- бо так воно природніше виглядає.
Я вже не кажу про мерзенний ядучо-зелений колір. Добре те, що він чудово контрастує на фоні лагідних українських пейзажів.
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29.08.2022 10:47 Відповісти
Дайошь Шойгу взад Слава неперевершеному міністру-олєньєводу Шойгу,- видатному менеджеру з масової утилізації орко-війська, троєкратноє праааацяжнає уррррря таріщі
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29.08.2022 11:22 Відповісти
Подумалося: а може Шойгу це наш найкращий агент під прикриттям?
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29.08.2022 11:42 Відповісти
викрили нашого спецагента
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29.08.2022 12:15 Відповісти
путин должен повесить шойгу!

путин столько миллиардов выделял на армию, а шойгу всё разворовывал!
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29.08.2022 13:01 Відповісти
У олєнєвода гарем. Усі мілліарди пішли на старі та молоді вахіни.
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30.08.2022 00:57 Відповісти
Відвоювався
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29.08.2022 13:08 Відповісти
Олєнєвод всьо!
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30.08.2022 00:55 Відповісти
 
 