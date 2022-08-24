Шойгу твердить, що росіяни нібито спеціально гальмують наступ
Міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу в День Незалежності України заявив, що російська армія нібито свідомо уповільнює темпи наступу в Україні.
Про це Шойгу заявив на нараді міністрів оборони країн Шанхайської організації співробітництва. Його слова цитують російські державни ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Під час спецоперації ми суворо дотримуємося норм гуманітарного права. Удари завдаються високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури Збройних сил України – пунктах управління, аеродромах, складах, укріпрайонах, об'єктах військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян, безумовно, це сповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо", - твердить Шойгу.
Також він бреше, що російські військові організували на захоплених територіях "системну роботу з налагодження мирного життя". За словами Шойгу, окупанти нібито надають гуманітарну допомогу, відновлюють інфраструктуру та системи життєзабезпечення.
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Целенаправленно замедляемся.
Целенаправленно остановились.
Целенаправленно обороняемся.
Целенаправленно отступаем.
Целенаправленно бежим.
Целенаправленно сдаемся.
Все ж по плану?
Твой дом - тайга!
А хлопці, що з Півдня повертаються, то кажуть, що вони стараються роздобуть наші берці - навіть з убитих знімають Так в одному підрозділі снайпер видивлявся і саме цих мародерів, у першу чергу, вибивав!
- Ісключітєльно в целях проявлєнія доброй волі ми отвєлі сваі вайска із Масковской області в Архангєльскую.
Все, звезда Шойги закатилась.
Путин уже напрямую командует войсками, минуя Министерство Обороны, Генштаб, министра и начгенштаба.
Шойгу, он как то больше по креативным идеям был - военный храм построить в виде тувинского языческого капища, Зарницу организовать, штурм фанерного рейхстага, танковый биатлон, опять же...
Кстати, вчера на танковом биатлоне танк Ирана протаранил танк Зимбабвэ.
Но все равно победила дружба.
До речі, промайнуло повідомлення, що Кремль направив прохання своїм африканським братам по розуму викупити всю зброю, яку він постачав їм довгі роки. Брати по розуму відповіли згодою, але..., по-перше, вдвічі дорожче за продажну ціну, по-друге самовивіз за власний рахунок і по-третє гарантії того, що після війн в Україні їм цю зброю повернуть(або продадуть нову).
На що путін засмучено відповів - "Не братья вы мне, гниды черножопые""
,где дети и старики это выгальмуете когда уничтожаете Харьков и
Николаев это вы гальманули Мариуполь стерев его с лица земли бурят
в...вый старуха 87 лет говорит что немцы его так не разбили твари и фашисты.
Бо кожен касап бреше.
Во время осады Мариуполя в Донецкой области этот город был практически полностью разрушен в результате авиационных, артиллерийских и ракетных ударов армии РФ, погибли по меньшей мере сотни (а по некоторым оценкам тысячи) мирных жителей. Очень значительные разрушения также были в Северодонецке, где шли ожесточенные уличные бои.
По мнению западных военных экспертов, наступление российских военных буксует в том числе потому, что Вооруженные силы Украины смогли уменьшить преимущество армии РФ в огневой мощи при помощи уничтожения складов с боеприпасами и других военных объектов в тылу. Для этого используются высокоточные и дальнобойные системы, такие как установки HIMARS, поставленные Киеву станами Запада.
Западная разведка и власти Украины утверждают, что в российской армии очень низок моральный дух, а число потерь велико, и ей все сложнее находить пополнение."
- Хорошая машина танк "армата"?
- Хорошая, только тяжелая шибко - олени бысто устают...
ні в кого не питаю... бо нема сенсу питати.. собі на нерви вузли в"яжу...щоб не забув...і іншим, тим хто хоче забути-пробачити, нагадував
Эксклюзивная версия от главного Аленевода РФ:
самалёт - харашо, верталёт - харашо, а алени - луТше ....
Слони вміють лазити по деревах - просто не хочуть...
которые зафиксируют тот самый добровольный момент.