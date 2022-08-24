Шойгу твердить, що росіяни нібито спеціально гальмують наступ

Міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу в День Незалежності України заявив, що російська армія нібито свідомо уповільнює темпи наступу в Україні.

Про це Шойгу заявив на нараді міністрів оборони країн Шанхайської організації співробітництва. Його слова цитують російські державни ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час спецоперації ми суворо дотримуємося норм гуманітарного права. Удари завдаються високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури Збройних сил України – пунктах управління, аеродромах, складах, укріпрайонах, об'єктах військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян, безумовно, це сповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо", - твердить Шойгу.

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Також він бреше, що російські військові організували на захоплених територіях "системну роботу з налагодження мирного життя". За словами Шойгу, окупанти нібито надають гуманітарну допомогу, відновлюють інфраструктуру та системи життєзабезпечення.