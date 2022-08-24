Шойгу утверждает, что россияне якобы специально тормозят наступление.

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу в День Независимости Украины заявил, что российская армия якобы замедляет темпы наступления в Украине.

Об этом Шойгу заявил на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества. Его слова Шойгу цитируют российские государственные СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ходе спецоперации мы строго придерживаемся норм гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан, безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", – утверждает Шойгу.

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Также он лжет, что российские военные организовали на захваченных территориях "системную работу по налаживанию мирной жизни". По словам Шойгу, оккупанты якобы оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.