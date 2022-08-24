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Новости Война
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Шойгу утверждает, что россияне якобы специально тормозят наступление.

шойгу

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу в День Независимости Украины заявил, что российская армия якобы замедляет темпы наступления в Украине.

Об этом Шойгу заявил на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества. Его слова Шойгу цитируют российские государственные СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ходе спецоперации мы строго придерживаемся норм гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан, безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", – утверждает Шойгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу признал, что Россия использовала против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

Также он лжет, что российские военные организовали на захваченных территориях "системную работу по налаживанию мирной жизни". По словам Шойгу, оккупанты якобы оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.

армия РФ (19011) россия (95326) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+50
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24.08.2022 12:45
+39
Так и есть - отдыхают,не спешат,загорают

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24.08.2022 12:49
+25
Здесь он прав.
Целенаправленно замедляемся.
Целенаправленно остановились.
Целенаправленно обороняемся.
Целенаправленно отступаем.
Целенаправленно бежим.
Целенаправленно сдаемся.
Все ж по плану?
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24.08.2022 12:48
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гальмо- воно і в туві гальмо...
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24.08.2022 12:44 Ответить
раZZка в війні постійно міняє типи тактик, як в бою кунг-фу:

перший етап "Пьяний дракон"
другий етап "Держитє меня сємєро"
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24.08.2022 13:09 Ответить
Тобто "всє ідєт по плану"
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24.08.2022 12:45 Ответить
умора то отрицательно всплытие на дно крейсера.. то отрицательный взлет у землю самолетов на аэродроме то борьба с курением что бабахают склады и командные пункты .. теперь уже не жест доброй воли бегом бегом с Украины пока не убили --а задерживаем наступление осознанно при этом на 100 метров продвижения кладем 5000 мьяса..шрузом 200-300 + 10 танков +20 орудий и 4 самолета и 40 тысяч снарядов и ракет...
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24.08.2022 12:52 Ответить
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24.08.2022 12:45 Ответить
500 баксів це доплата з ватника ?
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24.08.2022 13:11 Ответить
Високоточна зброя,гуманість, пробуксування. фантазуйте далі
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24.08.2022 12:46 Ответить
вмикайте вже задню передачу, тормоза рогаті.
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24.08.2022 12:46 Ответить
ще одне лайно вузькоглазе
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24.08.2022 12:46 Ответить
И опять жест доброй воли. Темпы их наступления "притормозились" почти до нуля; надеюсь, очень скоро станут отрицательными.
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24.08.2022 12:47 Ответить
Гальмо розказує про гальмування
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24.08.2022 12:47 Ответить
Здесь он прав.
Целенаправленно замедляемся.
Целенаправленно остановились.
Целенаправленно обороняемся.
Целенаправленно отступаем.
Целенаправленно бежим.
Целенаправленно сдаемся.
Все ж по плану?
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24.08.2022 12:48 Ответить
Тормоз Шойга!
Твой дом - тайга!
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24.08.2022 12:48 Ответить
Так и есть - отдыхают,не спешат,загорают

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24.08.2022 12:49 Ответить
Мальчика... в трусиках... распяли...
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24.08.2022 13:07 Ответить
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24.08.2022 13:13 Ответить
Ботинки аху...нные. Уцелели.
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24.08.2022 13:18 Ответить
То просто песики не їдять чоботи....
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24.08.2022 13:20 Ответить
Взуванка їхня - "гімно рідкісне" ! "Ерзац" одноразовий ! Хлопці в окупації весною бачили: "Іде по грязюці і грузне Піднімає ногу, а підошва в грязюці залишилася - відірвалася! Такі самі штани з куртками! Два місяці - і розлазиться! У селах покрали у людей в хатах валянки і гумові чоботи - у валянках у танках сидять, а в чоботях по землі ходять!"
А хлопці, що з Півдня повертаються, то кажуть, що вони стараються роздобуть наші берці - навіть з убитих знімають Так в одному підрозділі снайпер видивлявся і саме цих мародерів, у першу чергу, вибивав!
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24.08.2022 14:00 Ответить
барбекю для псів, котів, ворон і лисиць... що за свято?
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24.08.2022 14:23 Ответить
Що ж ви так не бережете себе. Так згоріти на роботі🤣
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24.08.2022 14:15 Ответить
Харьков - окружная, на дороге к даче...!!!
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24.08.2022 16:01 Ответить
Наступають повільно, а тікать будуть швидко як тікали з Півночі України
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24.08.2022 12:49 Ответить
Тепер я вважаю, що цьому слід якомога більше запобігати. Росіяни повинні загинути, а не відступати, щоб перегрупуватися деінде.
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24.08.2022 13:39 Ответить
Даже медведи в тайге над ним смеются. В начале февраля вы тоже тормозили наступление? Или может сейчас все дело в том что наступающие просто закончились?
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24.08.2022 12:49 Ответить
ведмедіне сміютья, бо якщо почують їх сміх, то зразу ж виріжуть органи і будуть шаманити
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24.08.2022 13:03 Ответить
Что вы хотите от существа с отчеством "кужугетович"? Всё равно что монгол расскажет об устройстве Солнечной системы.
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24.08.2022 12:50 Ответить
Гарі Грант,а монголи тобі чим не догодили?Напевне тим що не втримали свій кацапський улус на прив*язі.Но це мої здогадки.Думаю що дуже багато монголів розкажуть і про сонячну систему,і про біном Ньютона,і про ядерний коллайдер.Звідки така зверхність?
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24.08.2022 15:22 Ответить
Кондомжакетович проявляет "жест доброй воли"
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24.08.2022 12:50 Ответить
Він проявить жест доброї волі коли на концерт кобздона відправиться
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24.08.2022 12:52 Ответить
Кривизна землі заважає? Чи ефект лінзи?
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24.08.2022 12:50 Ответить
Шойгу брехлива тайожна **** !Почати війну на винищення щоб потім налагоджувати мирне життя ? За 2020 рік на Донбасі загинуло 25 мирних мешканців , за 2021 рік загинули 22 людини , за півроку 2022 року загинули десятки тисяч людей ! Цинізм рашистської наволочі вражає .
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24.08.2022 12:51 Ответить
Говно в штанах мешает быстро наступать?
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24.08.2022 12:51 Ответить
Не может же оленевод сказать, что они обосрались. Русня не поймет...
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24.08.2022 12:52 Ответить
Якщо в мухосранську армію очолює оленейоб, котрий не служив, то як можна відноситися до висерів цього чма.
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24.08.2022 12:53 Ответить
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24.08.2022 12:53 Ответить
Лютий 2023-го. Міністерство Нападу РФ:

- Ісключітєльно в целях проявлєнія доброй волі ми отвєлі сваі вайска із Масковской області в Архангєльскую.
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24.08.2022 12:53 Ответить
Опять жест доброй воли? Как только кацап получает по зубам, тут же становится таким миролюбивым.
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24.08.2022 12:53 Ответить
Помню старый фильм про войну, где Гитлер в последние месяцы войны говорил своим генералам, что все идет по плану, а все, что они видят это выравнивание фронта. Супер, значит осталось недолго!
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24.08.2022 12:53 Ответить
Лживая фашистская мразь
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24.08.2022 12:54 Ответить
Так если наступление замедляют---так что делает другая сторона? Только одно----ускоряют своё наступление!
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24.08.2022 12:55 Ответить
Если этого хмурого дурачка уже в глаза называют "фанерный маршал", то что бы он не плел, слушать это уже не обязательно.
Все, звезда Шойги закатилась.
Путин уже напрямую командует войсками, минуя Министерство Обороны, Генштаб, министра и начгенштаба.
Шойгу, он как то больше по креативным идеям был - военный храм построить в виде тувинского языческого капища, Зарницу организовать, штурм фанерного рейхстага, танковый биатлон, опять же...
Кстати, вчера на танковом биатлоне танк Ирана протаранил танк Зимбабвэ.
Но все равно победила дружба.
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24.08.2022 12:55 Ответить
У Зімбабве є танк? Чи вони використали картонну коробку від упаковки холодильника?
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24.08.2022 13:22 Ответить
Поки існує росія, танки у Зімбабве (Гвінеї, Сьєрра-Леоне, Верхньої Вольти та Берега Слонової Кістки, пардон, Кот д Івуар) будуть завжди.
До речі, промайнуло повідомлення, що Кремль направив прохання своїм африканським братам по розуму викупити всю зброю, яку він постачав їм довгі роки. Брати по розуму відповіли згодою, але..., по-перше, вдвічі дорожче за продажну ціну, по-друге самовивіз за власний рахунок і по-третє гарантії того, що після війн в Україні їм цю зброю повернуть(або продадуть нову).
На що путін засмучено відповів - "Не братья вы мне, гниды черножопые""
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24.08.2022 13:31 Ответить
по поводу гнид черножопых, он прав, признайте))
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24.08.2022 22:20 Ответить
https://t.me/romanov_92/25256
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24.08.2022 13:49 Ответить
Гальманутый это вы придерживаетесь правил когда бьете по вокзалу
,где дети и старики это выгальмуете когда уничтожаете Харьков и
Николаев это вы гальманули Мариуполь стерев его с лица земли бурят
в...вый старуха 87 лет говорит что немцы его так не разбили твари и фашисты.
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24.08.2022 12:56 Ответить
Как же будет приятно етой твари одевать веревку на шею и говорить ему что мы его вылечим. А чтобы побыстрее он стал на ноги выбить из под него табуретку
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24.08.2022 12:56 Ответить
Адміни чи не вперше використали термін "він (касап, тобто) бреше"
Бо кожен касап бреше.
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24.08.2022 12:57 Ответить
https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149 ВВС : "Международные организации и западные страны неоднократно подтверждали, что в результате действий российских военных постоянно гибнут мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура городов.
Во время осады Мариуполя в Донецкой области этот город был практически полностью разрушен в результате авиационных, артиллерийских и ракетных ударов армии РФ, погибли по меньшей мере сотни (а по некоторым оценкам тысячи) мирных жителей. Очень значительные разрушения также были в Северодонецке, где шли ожесточенные уличные бои.
По мнению западных военных экспертов, наступление российских военных буксует в том числе потому, что Вооруженные силы Украины смогли уменьшить преимущество армии РФ в огневой мощи при помощи уничтожения складов с боеприпасами и других военных объектов в тылу. Для этого используются высокоточные и дальнобойные системы, такие как установки HIMARS, поставленные Киеву станами Запада.
Западная разведка и власти Украины утверждают, что в российской армии очень низок моральный дух, а число потерь велико, и ей все сложнее находить пополнение."
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24.08.2022 13:02 Ответить
Шановний Ан Мур,спасибі за таку чітку справку,тільки її Амнесті Інтернешл,своїм випорожненням-звітом про ведення війни Україною,перекреслив повністю.Тепер кацапи "чесно" кажуть що били по дитсадках і школах з нациками.Причому всіх знищували під корінь...
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24.08.2022 15:32 Ответить
Ой, держите меня семеро
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24.08.2022 12:58 Ответить
Даже и добавить нечего!!! Все идет с точностью да наоборот, значит зашибись!! Наверно "Белые Жигули" начали заканчиваться!! Остались только черные... Как это символично.. Душевно, по домашнему!!!
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24.08.2022 12:58 Ответить
У шойгу спрашивают:
- Хорошая машина танк "армата"?
- Хорошая, только тяжелая шибко - олени бысто устают...
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24.08.2022 13:00 Ответить
Резкоє поднятіє отріцатєльного ускорєниія. Вплоть до самих граніц!
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24.08.2022 13:01 Ответить
Знов жест доброї волі?
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24.08.2022 13:03 Ответить
Шойгу в тайгу - случайно не снимался в кинофильме "Планета мавп" - уж очень это чучело напоминает обезьяну одетую в военный мундир..
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24.08.2022 13:03 Ответить
кугутЇбєтавіч взимку напав, бо хотів парадом по Хрещатику на алєнях в упряжі проїхатись. А на ділі тільки накормив своїми вузькоокими "алєнями" всіх бездомних собак в Україні . Дон ган дон виявився більш розумнішим( настільки це можливо у приматів) і як завалили в перші дні куйову тучу його ослолюбітєлєй і хенаралісімуса , зразу зрозумів що краще кацапів розстрілювати і з світлофорами перестрілюватися чим воюти з українцями.
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24.08.2022 13:06 Ответить
російські військові організували на захоплених територіях "системну роботу з налагодження мирного життя" Джерело: - а хто зробив життя на тих територіях не мирним?
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24.08.2022 13:06 Ответить
Не ,,твердить,, а стверджує, що за клешньорукі так безграмотно пишуть?
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24.08.2022 13:07 Ответить
Вони хотіли написати "пердить ротом кожаЇбєтавічь".
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24.08.2022 13:10 Ответить
Кожугет невдалой, бедна сссакля твоя! 🖕
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24.08.2022 13:09 Ответить
это был военный объект? или аэродром? или биолабаоратория? или база НАТО ???
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24.08.2022 13:11 Ответить
Шевченко,ти кого питаєш,кому питання?Амнесті Інтернешл?Так вони тобі скажуть-там повний будинок нациків,і вони хотіли сповільнити наступ...
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24.08.2022 15:35 Ответить
гамнести питати собі язика стерти...
ні в кого не питаю... бо нема сенсу питати.. собі на нерви вузли в"яжу...щоб не забув...і іншим, тим хто хоче забути-пробачити, нагадував
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24.08.2022 15:44 Ответить
мы не забудем!
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24.08.2022 22:21 Ответить
Тупой, брехливый оленевод
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24.08.2022 13:12 Ответить
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24.08.2022 13:12 Ответить
верю-верю... будет время, когда тов. Шойгу обьявит об окончательной победе и торжественном выводе войск с Украины, включая и Крым... быстром выводе
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24.08.2022 13:19 Ответить
Лучше за дочкой смотри, яйцеголовый, чтоб в Прадо не садилась. ФСБ нужна сокральная жертва.
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24.08.2022 13:20 Ответить
Какими дружелюбными стали коцабы, мы им бавовну в Крыму, они нам жесты добраи воли. Как Крым вернём так они наверно от радости и яо на хранение передадут. Пока все со 100 процентной схожестью на бой с гопником. Много понтов и кукареку со стороны гопника, а когда начинаешь давать сдачи, он резко добрет и начинает скуля оправдываться
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24.08.2022 13:34 Ответить
Почему замедляются ?
Эксклюзивная версия от главного Аленевода РФ:
самалёт - харашо, верталёт - харашо, а алени - луТше ....
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24.08.2022 13:41 Ответить
Так они на вторую неделю тоже говорили такое
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24.08.2022 13:44 Ответить
Жест доброй воли.
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24.08.2022 13:58 Ответить
Ну да - ну да...)))
Слони вміють лазити по деревах - просто не хочуть...
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24.08.2022 14:05 Ответить
Пробежался по касапским пабликам, даже лаптеногие с него в ****. Тем более он унтерменьш по ихним меркам. Думаю на него все и повесят. Только теперь виноваты будут не ж.. ды, а оленеводы. Погромы и гражданская. Все идёт по плану
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24.08.2022 14:07 Ответить
Уже давно всем ясно - акты доброй воли продолжаются в многократном числе. Все идет по плану....
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24.08.2022 14:13 Ответить
Shoiga pnh
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24.08.2022 15:40 Ответить
Возле Крымско-Пизанского моста пора ставить камеры,
которые зафиксируют тот самый добровольный момент.
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24.08.2022 15:58 Ответить
Ясен перец, жест доброй воли!
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24.08.2022 16:15 Ответить
вони шо на ручніку, чи шо?
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24.08.2022 16:44 Ответить
400 детей убить - это нормы гуманітарного права??? горите в аду, с*ки!!
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24.08.2022 22:22 Ответить
 
 