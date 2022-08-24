Шойгу утверждает, что россияне якобы специально тормозят наступление.
Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу в День Независимости Украины заявил, что российская армия якобы замедляет темпы наступления в Украине.
Об этом Шойгу заявил на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества. Его слова Шойгу цитируют российские государственные СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"В ходе спецоперации мы строго придерживаемся норм гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан, безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", – утверждает Шойгу.
Также он лжет, что российские военные организовали на захваченных территориях "системную работу по налаживанию мирной жизни". По словам Шойгу, оккупанты якобы оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.
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перший етап "Пьяний дракон"
другий етап "Держитє меня сємєро"
Целенаправленно замедляемся.
Целенаправленно остановились.
Целенаправленно обороняемся.
Целенаправленно отступаем.
Целенаправленно бежим.
Целенаправленно сдаемся.
Все ж по плану?
Твой дом - тайга!
А хлопці, що з Півдня повертаються, то кажуть, що вони стараються роздобуть наші берці - навіть з убитих знімають Так в одному підрозділі снайпер видивлявся і саме цих мародерів, у першу чергу, вибивав!
- Ісключітєльно в целях проявлєнія доброй волі ми отвєлі сваі вайска із Масковской області в Архангєльскую.
Все, звезда Шойги закатилась.
Путин уже напрямую командует войсками, минуя Министерство Обороны, Генштаб, министра и начгенштаба.
Шойгу, он как то больше по креативным идеям был - военный храм построить в виде тувинского языческого капища, Зарницу организовать, штурм фанерного рейхстага, танковый биатлон, опять же...
Кстати, вчера на танковом биатлоне танк Ирана протаранил танк Зимбабвэ.
Но все равно победила дружба.
До речі, промайнуло повідомлення, що Кремль направив прохання своїм африканським братам по розуму викупити всю зброю, яку він постачав їм довгі роки. Брати по розуму відповіли згодою, але..., по-перше, вдвічі дорожче за продажну ціну, по-друге самовивіз за власний рахунок і по-третє гарантії того, що після війн в Україні їм цю зброю повернуть(або продадуть нову).
На що путін засмучено відповів - "Не братья вы мне, гниды черножопые""
,где дети и старики это выгальмуете когда уничтожаете Харьков и
Николаев это вы гальманули Мариуполь стерев его с лица земли бурят
в...вый старуха 87 лет говорит что немцы его так не разбили твари и фашисты.
Бо кожен касап бреше.
Во время осады Мариуполя в Донецкой области этот город был практически полностью разрушен в результате авиационных, артиллерийских и ракетных ударов армии РФ, погибли по меньшей мере сотни (а по некоторым оценкам тысячи) мирных жителей. Очень значительные разрушения также были в Северодонецке, где шли ожесточенные уличные бои.
По мнению западных военных экспертов, наступление российских военных буксует в том числе потому, что Вооруженные силы Украины смогли уменьшить преимущество армии РФ в огневой мощи при помощи уничтожения складов с боеприпасами и других военных объектов в тылу. Для этого используются высокоточные и дальнобойные системы, такие как установки HIMARS, поставленные Киеву станами Запада.
Западная разведка и власти Украины утверждают, что в российской армии очень низок моральный дух, а число потерь велико, и ей все сложнее находить пополнение."
- Хорошая машина танк "армата"?
- Хорошая, только тяжелая шибко - олени бысто устают...
ні в кого не питаю... бо нема сенсу питати.. собі на нерви вузли в"яжу...щоб не забув...і іншим, тим хто хоче забути-пробачити, нагадував
Эксклюзивная версия от главного Аленевода РФ:
самалёт - харашо, верталёт - харашо, а алени - луТше ....
Слони вміють лазити по деревах - просто не хочуть...
которые зафиксируют тот самый добровольный момент.