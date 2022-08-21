Шойгу признал, что Россия использовала против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал"
Россия применяет в войне против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал". На сегодняшний день российские военные применили данные ракеты уже трижды.
Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Она применялась у нас во время "специальной военной операции" трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых нет ни у одной подобной ракеты в мире", - заявил он.
По его словам, оккупанты используют ракеты "Кинжал" для нанесения ударов по особо важным целям.
При этом Шойгу похвастался, что у Ракеты "Кинжал" нет аналогов в мире. По его словам, ее "невозможно ни обнаружить, ни перехватить".
Ранее стало известно, что Россия перебросила три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области. Представители страны-агрессора назвали такой шаг "стратегическим сдерживанием".
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Кацапи використовували і використовують касетні бомби, протипіхотні міни, РСЗВ, запалювальні бомби, вогнемети!
Причому, вони їх навіть не запускали: привезли до калінінграду і все.
Україна тут до чого ?
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Можливо, що й так, у ТТХ лізти не будемо.
Він іншого не враховує, що цілком можлива ситуація, що по ним самим почнуть бити.
Досвід застосування цих Кинджалів в останні місяці ґрунтується лише на тому, що "вони б'ють, а їх не б'ють". А ось досвід останніх днів застосування ППО в Криму показує, що Росії треба більше на засобах оборони зосередитися, а не Кинжалами похвалятися.
На кожен Кинжал знайдеться свій ХІМАРС
И у Писькова дочурка?
Одни .....
Как только они там приземлились.
кто и когда напал на его срашку, что ему пришлось отбиваться и защищать свою территорию???
вот как вы "понимаете" Джавелины.
Лучше отсоединить ракеты и положить на видном со спутника месте.