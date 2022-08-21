Шойгу признал, что Россия использовала против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

Россия применяет в войне против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал". На сегодняшний день российские военные применили данные ракеты уже трижды.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Она применялась у нас во время "специальной военной операции" трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых нет ни у одной подобной ракеты в мире", - заявил он.

По его словам, оккупанты используют ракеты "Кинжал" для нанесения ударов по особо важным целям.

При этом Шойгу похвастался, что у Ракеты "Кинжал" нет аналогов в мире. По его словам, ее "невозможно ни обнаружить, ни перехватить".

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Ранее стало известно, что Россия перебросила три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области. Представители страны-агрессора назвали такой шаг "стратегическим сдерживанием".